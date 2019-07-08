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الأرصاد تحذر: غدا ارتفاع في درجات الحرارة

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء، وتنشط أحيانا على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحرين الأحمر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 26 37شبين الكوم 25 37طنطا 24 36دمنهور 24 35الإسكندرية 25 31بلطيم 25 31مطروح 23 31السلوم 24 33سيوة 25 41بورسعيد 26 33دمياط 25 32الزقازيق
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اتوبيس-مواصلات-مصر (2)

بعد زيادة البنزين.. «مواصلات مصر» تعلن تعريفة جديدة

أعلنت شركة مواصلات مصر، اليوم الإثنين، تعريفتها الجديدة لشبكة مواصلاتها، بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة لتحريك أسعار المحروقات، وهي كما يلي في كارت مواصلاتي: تذكرة الميني باص 10 جنيهات زادت بقيمة جنيهين لتصبح 12 جنيها، تذكرة الأتوبيس الكبير 10 جنيهات زادت بقيمة جنيه ووصلت إلى 11 جنيها، التذكرة بقيمة 12 جنيها زادت لتصل لـ13 جنيها، على أن يصل سعر التذكرة خارج الكارت 15 جنيها. وأعلنت وزارة البترول، في بيان لها، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة الماضي.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
الرئس-عبد الفتاح السيسى-في-النيجر (3)

متحدث الرئاسة: قمة النيجر محط أنظار واهتمام العالم

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الإفريقية الاستثنائية بنيامي عاصمة النيجر، والتى بدأت أعمالها، أمس الأحد، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كانت محط أنظار واهتمام كافة دول القارة والمجتمع الدولي بأسره، إذ شهدت إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازم لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، والتي تعد إحدى أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، بالنظر إلى أهميتها كعلامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي في القارة، وكونها ستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث الحجم.
طقس-حار (6)

حرارة ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء، كما تنشط أحيانا على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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طقس-حار (6)

حرارة ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء، كما تنشط أحيانا على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار (2)

حرارة ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء، كما تنشط أحيانا على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار (1)

الأرصاد: طقس الغد حار رطب.. وشبورة ورياح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حر

الأرصاد: طقس اليوم حار.. ورطوبة وشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وغرب البلاد وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر الى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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