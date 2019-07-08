الأرصاد تحذر: غدا ارتفاع في درجات الحرارة

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء، وتنشط أحيانا على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحالة البحرين الأحمر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 26 37شبين الكوم 25 37طنطا 24 36دمنهور 24 35الإسكندرية 25 31بلطيم 25 31مطروح 23 31السلوم 24 33سيوة 25 41بورسعيد 26 33دمياط 25 32الزقازيق