يسري نصر الله: أحب الطبخ.. ولا أقصد استفزاز الجمهور

يسرى نصر الله فى حواره لـ«التحرير» فتح لنا قلبه وتحدث عن رأيه فى عرض فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن فى افتتاح مهرجان طرابلس للأفلام، والتكريم الذى تلقاه

تحرير:محمد عبدالمنعم ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م

يسرى نصر الله مخرج من طراز فريد، أعماله دائمًا كانت مثيرة للجدل، ولكنه يرى عكس ذلك، فبالنسبة له هو ينقل حقيقة ما يعيشه المجتمع ويترك الحكم للجمهور، يريد دائمًا أن يصنع حدوتة يندمج المشاهد معها ويشعر أنها لمست وجدانه أو غيرت شيئا ما بداخله، وهذا ليس بالأمر السهل، خاصة فى ظل اتجاه سوق الإنتاج حاليا لنوعية معينة من الأفلام غير متناسقة مع ما يفكر به، فالحواديت التى يريد أن يقصها على جمهوره أصبحت فى نظر المنتجين لا تؤتى ثمارها، رغم تأكيده على أنه لم يدخل فيلمًا خاسرًا من قبل.

وإلى نص الحوار: فى البداية كيف رأيت عرض فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" فى مهرجان طرابلس للأفلام فى نسخته السادسة؟ أنا سعيد للغاية من ردود الفعل التى لا يزال يتلقاها الفيلم وعرضه بالمهرجان بعد 3 أعوام من إنتاجه، بالإضافة إلى مشاركتى فى المهرجان كرئيس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، وقد كانت مهمتنا صعبة

وإلى نص الحوار:

فى البداية كيف رأيت عرض فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" فى مهرجان طرابلس للأفلام فى نسخته السادسة؟

أنا سعيد للغاية من ردود الفعل التى لا يزال يتلقاها الفيلم وعرضه بالمهرجان بعد 3 أعوام من إنتاجه، بالإضافة إلى مشاركتى فى المهرجان كرئيس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، وقد كانت مهمتنا صعبة للغاية فى الاختيار بين الأفلام المتنافسة فمستواها جيد وأتمنى أن تزيد الجوائز فى الدورات القادمة للمهرجان.

"الماء والخضرة والوجه الحسن" فيلم بعيد تماما عن تيمة المنتج أحمد السبكى.. فكيف استطعت أن تقنعه بالعمل؟

أردت تقديم العمل للجمهور منذ عام 1995، وجاءت فكرته بدون مناسبة، فوقتها لم يكن باسم سمرة ممثلا، وذهبت معه إلى مدينته بلقاس، وتعرفت على عائلته التى تعمل فى الطبخ للأفراح، وبما أنى "راجل مهياص وباحب الطبيخ"، جلست معهم لأتابع رحلتهم فى الطبخ، وأردت وقتها أن أقدم فيلما عن الحب والجنس والحياة، لأن هذه الأشياء هى أكثر ما أحبه، وتجعلنى أشعر أننى عايش، والوحيد الذى وافق على تقديمه مثلما أريد هو "السبكى"، ولم أتخوف وقتها، لأننى أعرف أن مكسبه الحقيقى السينما.

- هل أنت مع الهجوم على السبكى وأفلامه؟

لا، بالعكس أنا ضد الهجوم عليه، لأنه الوحيد الذى ظل ينتج رغم تدهور حال السينما، وهو مغامر ولا يهمه شىء، ولكن مشكلتى الوحيدة معه أنه يفاصل فى الأموال.

- ما الذى يحمسك للاشتراك فى لجان تحكيم المهرجانات، الآن مهرجان طرابلس ومنذ فترة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة؟

أنا أحب أن أشاهد الأفلام التسجيلية والقصيرة، كما أن السينما التسجيلية مثيرة بالنسبة لى، لأنها تعرض عليك عوالم لم ترها من قبل، وخضت التجربة قبل ذلك فى أكثر من مهرجان كعضو لجنة تحكيم، كما أننى قدمت فيلما تسجيليا للسينما يحمل اسم "صبيان وبنات".

- "صبيان وبنات" هو العمل التسجيلى الوحيد لك.. فلم لم تكرر التجربة؟

يجب حينما أقدم فكرة للجمهور أن تجذبنى إليها وتجعلنى أقول هذا الموضوع يشغلنى، و"صبيان وبنات" حالة خاصة جدا، فأثناء قراءتى فى أحد الكتب وجدت معلومة جذبتنى للغاية فبدأت بالبحث وراءها، وفتحت لى أبوابا أخرى، حتى خرجت فى فيلم "صبيان وبنات"، ولم أجد ما يجذبنى لأقدم عملا تسجيليا مرة أخرى، لأن السينما لم تكن أبدا قائمة على مبدأ "يلا أنا هعمل فيلم دلوقتى".

- متى يقول يسرى نصر الله "أنا هعمل الفيلم ده"؟

دائمًا أمتلك أفكارًا، وأنا مخرج شاطر وأمتلك كل الأدوات، ولكن لن أخوض عملا لا أشعر به، وعمرى ما باقول أنا مبدع أو فنان، ويجب أن أظل متحمسًا للفكرة حتى بعد مرور وقت كبير عليها تظل محتفظا بنفس حماس البداية.

- هل تخاف من تقديم أفلام مثيرة للجدل؟

لا، مطلقا، ولكن أنا لا أقدم عملا من أجل أن أستفز الجمهور، أنا أنقل الواقع، وأنقل حياة الناس التى لا يريد البعض أن يراها، فهناك أشخاص لا يحبون أن يروا الواقع.

- هل الرقابة تتدخل بشكل كبير فى أعمالك؟

أثناء تقديمى فيلم "احكى يا شهر زاد" قال لى على أبو شادى: "الفيلم قاسٍ جدا وتعال قص الفيلم، فرفضت، وقلت له: لن أصبح رقيبا على نفسى"، وفى فيلم "باب الشمس" هناك بعض المشاهد رفضها أيضًا على أبو شادى، وأول فيلم لى "سرقات صيفية" كان كابوسا مع الرقابة، ووقتها مديرة الرقابة نعيمة حمدى قالت لى: "ماينفعش، ورفضت عرض العمل حتى تدخل الناقد مصطفى درويش وحل الأمر".

- كيف ترى قضية التصنيف العمرى للأفلام؟

أنا معه جدا، ولكنَّ هناك أمرًا يرعبنى حاليا وهو أن الجمهور أصبح رقيبًا، وفى مرة من المرات كنت أصور أتوبيس وأوقفنى البعض وهاجمونى بشدة.

- هل ترى أن السينما تدهورت.. وما الأسباب؟

بالفعل، والأسباب فى مقدمتها انحسار درو العرض والسيطرة الكاملة عليها من أشخاص بأعينهم، إلى جانب أن السوق العربية لم تعد مثلما كان، بسبب الحروب فى المنطقة، إلى جانب تفضيل الأفلام الهندى والتركى على الأعمال المصرية، وفى السابق كنت أعمل أنا وداوود عبد السيد وغيرنا على تقديم أفلام متوسطة التكلفة، ولكن حاليا الأعمال التى تقدم باهظة التكلفة، ولا نعرف على أى أساس تقدم تلك الأعمال، وكل من عملوا معى لم يخسروا نهائيا، وقدّمت "سرقات صيفية" بدون ولا ممثل معروف وقتها ونجح.

- ما الذى أبعدك عن الساحة؟

"المنتجين بيخافوا، يقولون إننى لدى العديد من الطلبات من أجل أن يخرج الفيلم بالشكل الذى أريده".

- هل أنت مع الأصوات التى تنادى حاليا بعودة التليفزيون للإنتاج؟

لست مع تلك الأصوات، لأنه احتكار آخر غير الموجود حاليا، وعشنا نحن تلك التجربة فى السابق وفشلت، فلماذا نكررها مرة أخرى، ونقتل السينما والدراما؟ الاحتكار كارثة.

- ما رأيك فى الفنان محمد رمضان خاصة أنه عمل معك فى فيلم «احكى يا شهرزاد»؟

ممثل كويس، ودخلت شاهدت أحد أفلامه فى سينما ميامى، وانبسطت بالعمل وتفاعل الجمهور معه فى الصالة، ولا يصح أن نضع السكين على رقبة شخص ونرفع شعارات إفساد الذوق العام.

- هل تستمع لأغانى المهرجانات؟

نعم أفعل، وأحب حمو بيكا كثيرًا لأنه يتحدث عن أمور حقيقية وصادقة، وكنا فى الماضى نسمع عن أحمد عدوية أن فنه هابط وتغيرت الصورة الآن.