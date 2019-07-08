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يسري نصر الله: أحب الطبخ.. ولا أقصد استفزاز الجمهور

يسرى نصر الله فى حواره لـ«التحرير» فتح لنا قلبه وتحدث عن رأيه فى عرض فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن فى افتتاح مهرجان طرابلس للأفلام، والتكريم الذى تلقاه
تحرير:محمد عبدالمنعم ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م
يسري نصر الله
يسري نصر الله
يسرى نصر الله مخرج من طراز فريد، أعماله دائمًا كانت مثيرة للجدل، ولكنه يرى عكس ذلك، فبالنسبة له هو ينقل حقيقة ما يعيشه المجتمع ويترك الحكم للجمهور، يريد دائمًا أن يصنع حدوتة يندمج المشاهد معها ويشعر أنها لمست وجدانه أو غيرت شيئا ما بداخله، وهذا ليس بالأمر السهل، خاصة فى ظل اتجاه سوق الإنتاج حاليا لنوعية معينة من الأفلام غير متناسقة مع ما يفكر به، فالحواديت التى يريد أن يقصها على جمهوره أصبحت فى نظر المنتجين لا تؤتى ثمارها، رغم تأكيده على أنه لم يدخل فيلمًا خاسرًا من قبل.
وإلى نص الحوار: فى البداية كيف رأيت عرض فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" فى مهرجان طرابلس للأفلام فى نسخته السادسة؟ أنا سعيد للغاية من ردود الفعل التى لا يزال يتلقاها الفيلم وعرضه بالمهرجان بعد 3 أعوام من إنتاجه، بالإضافة إلى مشاركتى فى المهرجان كرئيس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، وقد كانت مهمتنا صعبة
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