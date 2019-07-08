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بعد غرق جولدز جيم.. من يتصدى لكوارث المراكب العائمة؟

تتوالى كوارث المراكب العائمة التى تهدد أرواح المواطنين، بالرغم من تحديد شروط التراخيص للمراسى النهرية والمطاعم والكازينوهات العائمة فى نهر النيل من قبل أكثر من جهة
تحرير:هالة صقر ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
فنادق عائمة
فنادق عائمة
"لا للمراكب العائمة" حملة أطلقها سكان الزمالك منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام للمطالبة بتشديد الرقابة على المراكب العائمة غير المرخصة، التى تخالف اشتراطات التراخيص، مع المطالبة بتخصيص أماكن لها بعيدا عن المناطق السكنية، حتى لا تسبب كوارث للسكان، ولكن بقى الأمر على ما هو عليه، واستمرت المراكب المخالفة فى عملها دون اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدها، وخلال السنوات الماضية تعرض أكثر من مركب عائم للحريق والغرق، وكان آخر هذه الكوارث، غرق الطابق الأرضى من مركب بالبر الغربى لنهر النيل بمحافظة الجيزة، ويبقى السؤال من يتصدى لكوارث العائمات المخالفة؟
حوادث المراكب العائمة شهد كورنيش النيل أمس غرق الطابق الأرضى من المركب العائم "جولدز جيم"، والمكون من مطعم وديسكو خليجى، بسبب تسرب المياه بداخله، ويقع مرسى المركب بالقرب من السفارة السعودية. ولكن حادث "جولدز جيم"، ليس الأول من نوعه فى كوارث العائمات، فالعام الماضى نشب حريق فى مطعم عائم "الديوانى" على
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ابوشقة

تشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون إصدار رسوم التوثيق

أعلنت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها، اليوم الإثنين، عن تشكيل لجنة فرعية برئاسة كمال أحمد، لدراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر، واستعرض أبو شقة مشروع القانون أمام الأعضاء والمستهدفات الأساسية منه وفق ما هو مقدم من الحكومة، متضمنة أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية والأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء والمنقولات.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: 98.7% نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الإثنين، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة الأجنبية الثانية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي2018 - 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية، البالغ عددها 17 ألفا و481 ورقة، أسفرت عن نجاح 17 ألفا و260 طالبا بنسبة نجاح 98.7%، وأن 6 آلاف و229 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (2)

إحالة قانون الجامعات الخاصة إلى «تعليم النواب»

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي. وأمهل عبد العال لجنتي التعليم والبحث العلمي والزراعة مدة 24 ساعة، لإعادة مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية وكتابة تقرير عنه لمناقشته، غدا الثلاثاء، في الجلسة العامة، وجاء قرار عبد العال بناءً على طلب لجنة الزراعة.
وزيرة-التضامن-ومحافظ-المنيا-يفتتحان-مركز-العزيمة-لتأهيل-مرضى-الإدمان (9)

التضامن: 842 مليار جنيه حجم أموال التأمينات

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، في جلستها، اليوم الإثنين، على نص المادة العاشرة من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والتي تتعلق باختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي. ومن جانبه، أوضح المستشار أحمد الشحات الممثل القانوني لوزارة التضامن، أن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات والتي سيتم استثمارها، سيصل لنحو 842 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء في مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.
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عادل-حامد -رئيس-المصرية للاتصالات

«المصرية للاتصالات» توقع شراكة مع بنك مصر

وقعت المصرية للاتصالات وبنك مصر اليوم اتفاقية استعدادًا لإطلاق تطبيق المحفظة الإلكترونية عبر المحمول. وصممت الخدمة لتمكين العملاء من إرسال واستقبال الأموال والاحتفاظ بها بشكل آمن عن طريق تطبيق للهواتف الذكية. وستتيح المحفظة للعملاء خدمات سحب وإيداع الأموال من خلال فروع الشركة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك عن طريق شركائها، ذلك إلى جانب إمكانية قيام العملاء بأنفسهم بإضافة وربط بطاقات الخصم / الائتمان الخاصة بهم والمصدرة من بنك مصر بهذه المحفظة لتنفيذ معاملاتهم المالية.
غرق-مركب

فقدان 82 شخصًا في غرق مركب أمام السواحل التونسية

تعرض قارب مطاطي للغرق، على متنه 86 مهاجرا قبالة السواحل التونسية، كانوا يحاولون الإبحار من غرب ليبيا إلى السواحل الإيطالية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأفاد الناجون بأن القارب المطاطي كان يقل 86 مهاجرا يحاولون الوصول إلى السواحل الايطالية بعدما أبحروا من مدينة زوارة الليبية (120 كلم غرب طرابلس)، ولا يزال مصير 82 آخرين مجهولا. وأنقذ الحرس البحري التونسي أربعة مهاجرين هم ثلاثة من مالي ورابع من كوت ديفوار، بعدما أبلغه صيادون بأمر القارب قبالة سواحل مدينة جرجيس (جنوب)، وفق ما أفاد مسؤول في الحرس البحري بجرجيس لوكالة فرانس برس رافضا كشف هويته.
الارز (1)

انخفضت 3 جنيهات.. انفراجة بأسعار الأرز تهدد الفلاحين

اضطرابات كثيرة شهدها سوق الأرز خلال الفترة الماضية بين صعود وهبوط مفاجئ فى الأسعار، حيث شهد سعر طن الأرز انخفاضا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة تراوحت بين 20 و25%، بواقع 2000 جنيه فى الطن، بعد أن كان سعر الطن منذ أشهر قليلة مرتفعا للغاية، وإن كان هبوط ثمن طن الأرز مفاجئا للبعض فإن هذا الانخفاض له شواهد كثيرة ساهمت فيه بداية من زيادة المساحات المنزرعة من محصول الأرز هذا العام مقارنة بالعام الماضي والذى كان له أثر كبير فى زيادة حجم المعروض من المحصول، بالإضافة إلى اقتراب موعد حصاد محصول هذا العام، وقيام الحكومة باستيراد 155 ألف طن أرز.
الأرز

استيراد الحكومة أرزا صينيا يضع الأرز المحلي في مأزق

يبدو أن أزمات الأرز لن تنتهى، فبعد مواجهة الفلاحين أزمة مع قرار الحكومة بتقليص المساحات المزروعة بالأرز حفاظا على المياه، بدأت أزمة جديدة وهى استيراد الحكومة كميات كبيرة من الأرز الصينى وتوزيعها على المجمعات الاستهلاكية لبيعها للمواطينن، وهو ما تسبب فى تراجع مبيعات الأرز المحلى، وبالتالى انخفاض سعره، لذا انتفض الفلاحون لمطالبة الحكومة بفتح باب تصدير الأرز، تخوفا من انخفاض سعر الأرز عن سعر التكلفة وهو ما سيتسبب فى خسائر فادحة للفلاحين، بالإضافة إلى أن غرق السوق المحلى بالأرز المستورد سيؤدى إلى انهيار زراعة الأرز فى مصر حسب ما يؤكده الفلاحون.
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