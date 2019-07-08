بعد غرق جولدز جيم.. من يتصدى لكوارث المراكب العائمة؟

تتوالى كوارث المراكب العائمة التى تهدد أرواح المواطنين، بالرغم من تحديد شروط التراخيص للمراسى النهرية والمطاعم والكازينوهات العائمة فى نهر النيل من قبل أكثر من جهة

تحرير:هالة صقر ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

"لا للمراكب العائمة" حملة أطلقها سكان الزمالك منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام للمطالبة بتشديد الرقابة على المراكب العائمة غير المرخصة، التى تخالف اشتراطات التراخيص، مع المطالبة بتخصيص أماكن لها بعيدا عن المناطق السكنية، حتى لا تسبب كوارث للسكان، ولكن بقى الأمر على ما هو عليه، واستمرت المراكب المخالفة فى عملها دون اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدها، وخلال السنوات الماضية تعرض أكثر من مركب عائم للحريق والغرق، وكان آخر هذه الكوارث، غرق الطابق الأرضى من مركب بالبر الغربى لنهر النيل بمحافظة الجيزة، ويبقى السؤال من يتصدى لكوارث العائمات المخالفة؟

حوادث المراكب العائمة شهد كورنيش النيل أمس غرق الطابق الأرضى من المركب العائم "جولدز جيم"، والمكون من مطعم وديسكو خليجى، بسبب تسرب المياه بداخله، ويقع مرسى المركب بالقرب من السفارة السعودية. ولكن حادث "جولدز جيم"، ليس الأول من نوعه فى كوارث العائمات، فالعام الماضى نشب حريق فى مطعم عائم "الديوانى" على

حوادث المراكب العائمة

شهد كورنيش النيل أمس غرق الطابق الأرضى من المركب العائم "جولدز جيم"، والمكون من مطعم وديسكو خليجى، بسبب تسرب المياه بداخله، ويقع مرسى المركب بالقرب من السفارة السعودية.

ولكن حادث "جولدز جيم"، ليس الأول من نوعه فى كوارث العائمات، فالعام الماضى نشب حريق فى مطعم عائم "الديوانى" على النيل بمدينة المنصورة بجوار نادى جزيرة الورد.

ومع بداية عام 2019 نشب حريق فى مركب نيلى بمنطقة المعادى بمحافظة القاهرة.

وفى عام 2010 أنقذت العناية الإلهية 82 سائحًا من الغرق بعد تسرب المياه في غرفة الماكينات الخاصة بالفندق العائم «سونستا صن»، بمحافظة الأقصر، وغرق المركب.

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مركب "جولدز جيم" غير مر خص

أصدرت وزارة الموارد المائية والري عقب غرق الطابق الأرضى من "جولدز جيم"، بيانا أكدت من خلاله أنها رصدت ميلا بالعائمة "روبي تيوز داي"، الكائنة بالبر الغربي لنهر النيل، باتجاه شارع النيل ما ترتب عليه غرق الدور الأرضي وجزء من الدور الأول، وأن العائمة حصلت على الترخيص رقم 16 لسنة 2015 وانتهى في 30/9/2016 ولم يتم تجديده.

وأكدت وزارة الرى أن العائمة بأبعاد (40م ×18م) مكونة من دور أرضي + 2 دور متكرر، ومالك العائمة أجر الدور الأرضي إلى الشركة الوطنية العربية، التي نفذت بدورها أعمال صيانة وتعديلات للأرضيات مما أدى إلى كسر بإحدى العلب الحاملة للعائمة نتج عنها ميلها وغرق الدور الأرضي وجزء من الدور الأول بارتفاع 6 أمتار ثم استقرت العائمة بعد وصولها إلى القاع.

وأوضحت الرى أنها سبق أن اتخذت الإجراءات القانونية كذلك حيال المرسى أيضا بصدور قرار الإزالة رقم 112 لسنة 2018؛ لوجود مخالفات باشتراطات الترخيص من زيادة الإشغالات عن المصرح بها، وأن الرخص الملاحية للعائمة سارية حتى 3/4/2020، وهي صادرة من إدارة الملاحة الداخلية بمحافظة الجيزة، ولفتت إلى أن مالك ومستأجر العائمة يخضعان للتحقيق.

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شروط الترخيص

حدد قطاع حماية وتطوير نهر النيل التابع لوزارة الرى مجموعة من الشروط للحصول على ترخيص إنشاء مراسى أو كازينوهات ومطاعم عائمة.

ومن أهم هذه الشروط تحديد اسم المالك أو طالب الترخيص وعنوانه ورقم بطاقته، والحصول على موافقة من إدارة الملاحة الداخلية والمحافظة، ووزارة الداخلية، والسياحة، وشهادة الصلاحية والترخيص للمراكب الشراعية من إدارة الملاحة النهرية بالمحافظة أو النقل النهرى للوحدات ذاتية الدفع، والرسومات الهندسية والإنشائية للمرسى المطلوب مبيناً عليه كل المناسيب والأبعاد معتمدة من مهندس نقابى ومستوفاة للدمغة الهندسية، مع تقديم طلب باسم مدير عام قطاع حماية نهر النيل.

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تعدد جهات التراخيص

النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، قال لـ"التحرير"، إنه سيتقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب لإعادة النظر فى كل التشريعات الخاصة بالعائمات، لافتا إلى أنه لا توجد رقابة حقيقية عليها وهناك حالة من الإهمال تتسبب فى حدوث كوارث بشكل متكرر، لافتا إلى أن العائمات تحصل على التراخيص من أكثر من جهة منها السياحة والمحليات والرى ووزارة الداخلية، وتعدد جهات إصدار التصاريح ينتج عنه العديد من المخالفات والفساد، لذا يجب إعادة النظر فى كل ما يخص العائمات من قوانين ولوائح.

ومن جانبه قال الدكتور حسن الخيمى، الخبير بالإدارة المحلية لـ"التحرير"، إن غياب الرقابة وتعدد جهات إصدار التراخيص تسبب فى حالة من الإهمال والتسيب أدت إلى حدوث كوارث كالحرائق والغرق وتلوث مياه نهر النيل، مؤكدا ضرورة أن تتصدى الحكومة لمخالفات المراكب العائمة حفاظا على نهر النيل وأرواح المواطنين.

وأوضح الخيمى أن هناك أكثر من جهة اختصاص منها المحليات ووزارة الرى والداخلية، والسياحة، مما يؤدى إلى حدوث تنازع فى الاختصاص ينتج عنه عدم القدرة على التحكم فى العائمات، كما أنه لا توجد صيانة فنية دورية، والحل هو تحديد اختصاص المسئول عن متابعة هذه الأنشطة والرقابة الدورية وعمل فحص فنى كل شهر للعائمات، حتى لا تحدث كوارث ومحاسبة من يتسبب فى كوارث العائمات جنائيا.

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البرلمان

خلال العام الماضى وبعد مجموعة من كوارث العائمات تقدم محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، حول مخالفات المراكب العائمة للاشتراطات المسموح بها، مؤكدا أن وزارة الري هي الجهة المنوط بها استخراج التصاريح وفقا للقانون 12 لسنة 1982 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005، وما تلاه من تعديلات، مما يضع عليها مسئولية مخالفات هذه المراكب العائمة والبواخر، ولكن حتى الآن لم يحدث جديد سوى تكرار الكوارث.

كما طالبت النائبة أنيسة حسونة اليوم بضرورة إجراء تحقيق عاجل فى حادث غرق المركب العائمة "جولدز جيم"، واتخاذ إجراءات ملزمة للجميع بالصيانة الدورية للعوامات حرصا على سلامة العاملين فيها والمترددين عليها.

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