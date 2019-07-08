خمسون عاما من رحلة تطور العبوات الناسفة

زاد استخدام العبوات الناسفة في العمليات الإرهابية خلال السنوات الماضية، وازداد الأمر خطورة بعد تزايد حجم المعلومات المتوفرة عبر الإنترنت عن تصنيع العبوات بدائية الصنع

تحرير:منة عبد الرازق ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

أضحى كل شخص ليس لديه أي خلفية عسكرية أو عملية يمكنه تصنيع هذه العبوات الخطرة، وتقديم النصائح التكتيكية من قبل التنظيمات لكيفية استخدامها، فما العبوات الناسفة؟ يعرف حلف الناتو العبوة الناسفة بدائية الصنع بأنها جهاز يوضع أو يصنع بطريقة مرتجلة تتضمن مواد كيميائية مدمرة أو فتاكة أو سامة أو نارية أو حارقة تهدف إلى التدمير أو شل الحركة أو التشتيت، وتتكون من 4 مكونات رئيسية، هي: الشحنة الرئيسية من المتفجرات، المتفجر، مصدر الطاقة، آلية التحويل. وتوجد عبوات ناسفة يمكن التحكم فيها عن بعد عن طريق الهاتف أو أجهزة التنبيه، أو عبوات ناسفة انتحارية.

وتجهز العبوات الناسفة وفقا للغرض من استخدامها، سواء كانت تستهدف منشآت عسكرية أو تجارية كهدم المباني، وعليه يتم اختيار المواد المتفجرة المصنعة للعبوة الناسفة. العبوات الناسفة المنزلية رغم تفضيل الإرهابيين العبوات الناسفة ذات الطبيعة العسكرية والتجارية، لأنها تحتوى على مواد شديدة الانفجار، فإنهم يستخدمون

وتجهز العبوات الناسفة وفقا للغرض من استخدامها، سواء كانت تستهدف منشآت عسكرية أو تجارية كهدم المباني، وعليه يتم اختيار المواد المتفجرة المصنعة للعبوة الناسفة.

العبوات الناسفة المنزلية

رغم تفضيل الإرهابيين العبوات الناسفة ذات الطبيعة العسكرية والتجارية، لأنها تحتوى على مواد شديدة الانفجار، فإنهم يستخدمون العبوات المصنوعة منزليا، لأنها تسهل عليهم نسبيا الحصول على كميات كبيرة من سلائف المتفجرات، لأنها مواد استهلاكية في الأساس، مثل منتجات الأسمدة والنظافة ومزيلات الطلاء، وفقا لبحث نشر في مؤسسة "عين أوروبية على التطرف".

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ويصنع الإرهابيون العبوات الناسفة منزليا من خلال طريقتين، إما مزج جميع مكونات العبوة بعضها ببعض وهي الطريقة الأبسط للتصنيع، وإما تسخين هذه المواد، وهو يعد أكثر تعقيدا وخطورة.

دعايات التنظيمات لتصنيع العبوات الناسفة

بدأ استخدام العبوات الناسفة منذ عام 1970، بعدما نشر مجموعة من الأشخاص المثيرين للجدل معلومات حول تصنيع العبوات الناسفة، وفي عام 1998، بدأ تداول البعض على الإنترنت دليل متفجرات المجاهدين من قبل منظمة إعداد الجهاديين، وفقا للباحث بيير باولو في دراسته حول العبوات الناسفة.

ويحتوي الدليل على معلومات دقيقة ومفصلة حول تصنيع أكثر من 40 مادة متفجرة، وإنشاء معمل آمن لتصنيع العبوات الناسفة منزليا، وإجراء التجارب على المواد المتفجرة، وبعد عدة أعوام ظهر دليل "المتفجرات السهلة"، ويحتوي على كيفية صناعة العديد من المتفجرات وأجهزة التحكم عن بعد والدوائر الكهربائية.

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وظهر كتاب "دورة تعليمية عن المتفجرات" في عام 2010، وترجم إلى العديد من اللغات؛ مثل الإنجليزية، والإندونيسية، والهندية، وفي عام 2015، أصدر داعمون للجهاديين دليلين تكتيكيين، الأول: "كيف تعيش في الغرب؟ دليل المجاهد"، وبه جزء عن تصنيع الأسلحة والاستحواذ عليها وتصنيع المتفجرات، أما الكتاب الثاني فهو "عصائب المسلمين.. مستقبل المسلمين في الغرب"، وبه جزء خاص أيضا بتصنيع الأسلحة والعبوات الناسفة.

كما نشرت مجلة "Inspire" لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، بين عامي 2010 و2017، دوريات منتظمة حول تصنيع القنابل اليدوية والعبوات الناسفة لمساعدة المؤمنين على القتال كما تدّعي، وفي 2013، نشر تنظيم داعش فيديو خطيرا باللغة العربية، وترجم للعديد من اللغات حول تصنيع العبوات الناسفة كاملة وكيفية تصنيع جهاز التحكم عن بعد.

ويتخوف الباحثون من كثرة وجود هذه الكتيبات الإرشادية، لأنه من الممكن أن يفهمها أي شخص، إذ توضح كيفية تصنيع العديد من أنواع المتفجرات بمواد متاحة للاستخدام مثل المذيبات والمكونات الغذائية.

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تاريخ العبوات الناسفة

يشير بحث "مؤسسة عين على التطرف" إلى أن العبوات الناسفة بدائية الصنع تظل السلاح المفضل للإرهابيين، نظرا لقوتها التدميرية وأثرها النفسي، وأظهرت نتائج لتحليل قاعدة بيانات العمليات الإرهابية منذ 1970 وحتى الآن، أن نحو 50% من الهجمات الإرهابية استخدمت فيها العبوات الناسفة، وقسم البحث استخدام العبوات الناسفة في العمليات الإرهابية على مراحل، فبين عامي 1970 و1978، استخدمت العبوات الناسفة في 3 آلاف و200 عملية إرهابية وتركزت معظم الأحداث في أوروبا الغربية، وأكثر من استخدموها في هذه الفترة الجيش الجمهوري الإيرلندي.

وبين عامي 1979 و1990، استخدمت المتفجرات في قرابة 17 ألف عملية إرهابية، وكانت معظمها في أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، وكانت منظمة الدرب الساطع والقوات المسلحة للتحرير الوطني أكثر منفذي هذه الهجمات، وبين عامي 1991 و2001، استخدمت العبوات في قرابة 12 ألف عملية، استهدفت أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط، وكان منفذوها منظمتي الدرب الساطع وتمور تاميل إيلام التحرير.

وبين عامي 2002 و2013، استخدمت العبوات الناسفة في 28 ألف عملية إرهابية، استهدفت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، وكانت العراق وأفغانستان وباكستان أكثر الدول المتضررة، ونفذ هذه العمليات طالبان وقوات كولومبيا المسلحة وتنظيم القاعدة، وبين عامي 2014 و2017، تم تنفيذ نحو 28 ألف عملية بواسطة العبوات الناسفة، استهدفت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وكانت أكثر الدول المتضررة سوريا والعراق وأفغانستان، ونفذ هذه الهجمات داعش وبوكوحرام وطالبان وحركة الشباب والحوثيون.

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عبوات داعش متعددة الأدوار

شهدت العبوات الناسفة تطورا كبيرا على يد داعش، ويشير بحث لمؤسسة "أبحاث التسليح في أثناء الصراعات"، إلى أن داعش طور نوعا معينا من العبوات الناسفة يمكن إطلاقه أو رميه، باستخدام أداة مرتجلة ملحقة ببندقية أو بإلقائها من خلال الطيارات بدون طيار "الدرونات" التي تباع في الأسواق العادية المفتوحة للعامة.

وأكد أن داعش يجري تجارب ميدانية لمنظومات أسلحته وتطويرها سريعا، وأن داعش استخدم العبوات الناسفة، ووظفها في أدوار متعددة، وهي استخدامها كقذيفة يدوية، وكقنبلة مقذوفة تطلق من أنبوب موصول ببندقية هجومية، وعدل على بعض العبوات الناسفة ليمكن إلقاؤها من طائرات الدرون، واستخدمها في عملياته في الموصل بالعراق، كما أدخل بعض التعديلات على العبوة الناسفة من خلال إضافة قنبلة شديدة الانفجار ومزدوجة الغرض، ومزودة بخاصية التثبيت عن طريق الدوران.

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