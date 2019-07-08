رياضة

مدرب البرازيل: سأستمتع بالتتويج حين أذهب للمنزل

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص
البرازيل
البرازيل
دافع أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، مدرب البرازيل، عن طريقة لعب منتخب بلاده، وانتقد الحكم التشيلي روبرتو توبار بشدة، عقب تتويج "السيليساو" بلقب كوبا أمريكا، بالفوز في النهائي (3-1) على بيرو. وقال تيتي: "النقد جزء من عملية التطور، والأمر واضح بالنسبة إليَّ، لكن هناك أشكالا عديدة للفوز وللعب كرة القدم، وهناك تركيزا على اللعب بشكل جيد. نحن مخلصون لفكرة كرة قدم تبحث عن نتائج، دون التخلي عن الجانب الإبداعي الذي يترجم إلى أهداف". وعن فوز منتخب بلاده باللقب، أجاب تيتي: "لا أجد كلمات لوصف سعادتي، لكني سأستمتع (بالتتويج) حين أذهب للمنزل".
كما انتقد مدرب البرازيل بشدة، الحكم التشيلي روبرتو توبار، الذي تعرض لـ"ضغط شديد" ولم يكن لديه معيار، قائلا: "احتسب ركلة جزاء لم تكن صحيحة، وجعلنا نلعب بعشرة لاعبين. كان علينا إعادة تنظيم أنفسنا واستطاعوا التعادل معنا. لقد كان حكما سيئا، وارتكب أخطاء جوهرية". وعن غياب نيمار، قال إن المنتخب عرف كيف يمكنه
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البرازيل-وبيرو (5)

مدرب بيرو: البرازيل استحقت لقب كوبا أمريكا

أقر الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، مدرب منتخب بيرو، بأحقية تتويج البرازيل بلقب كوبا أمريكا 2019، بينما أبدى رضاه عن تطور فريقه، وثقته بالحفاظ على هذا المستوى. وقال جاريكا: "البرازيل استحقت اللقب، لقد تحسن أداؤنا مقارنة بمباراة دور المجموعات، وكنا الأفضل في فترات، لكن المنافس استغل الفرص التي لاحت له، ولقد صنع المنافس 3 فرص وسجل اثنتين، منهما هدف بتعاون من جانبنا، بخطأ غير مقصود. وواقعية البرازيل كانت أفضل منا، كنا الأفضل في فترات، لكن تيتي تدارك الأمور جيدا. تغييرات البرازيل منحتها الأفضلية وأنهت اللقاء".
البرازيل-وبيرو (2)

كوتينيو: نبني تاريخا ولا يمكن تغيير الماضي

قال فيليب كوتينيو، نجم منتخب البرازيل ونادي برشلونة الإسباني، بعد التتويج بلقب كوبا أمريكا على حساب بيرو، إن منتخب بلاده حقق الهدف بالتتويج بلقب البطولة على أرضه. وأضاف كوتينيو: "سعيد لأننا حققنا الهدف بأن نصبح الأبطال على أرضنا، كنا نعرف أهمية البطولة؛ لذلك خرجنا سعداء. لقد حان وقت الاحتفال مع الأسر التي هي دائما معنا". وبسؤاله عما إذا كان هذا اللقب قد خفف جراح خروج السيليساو من نصف نهائي مونديال 2014 الذي أقيم في البرازيل، بالخسارة 1-7 أمام ألمانيا، شدد كوتينيو على أن هذا الفريق يسعى لكتابة تاريخه الخاص.
اليسون-حارس-ليفربول

هيمنة برازيلية على جوائز كوبا أمريكا

اكتسحت البرازيل الجوائز الفردية لكوبا أمريكا 2019، بعدما توجت باللقب التاسع في تاريخها، بالفوز على بيرو، في المباراة النهائية. وفاز منتخب السيليساو بجائزة اللعب النظيف، حيث تحصل على أقل عدد من الكروت الملونة في البطولة، في الوقت ذاته، فاز البرازيلي أليسون بيكر بجائزة أفضل حارس مرمى، بعدما تلقى هدفًا وحيدًا خلال 6 مباريات. وفاز داني ألفيس، قائد منتخب السامبا، بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ليواصل تعزيز أسطورته، باعتباره أكثر اللاعبين في تاريخ كرة القدم تحقيقًا للبطولات.
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اليسون-حارس-ليفربول

هيمنة برازيلية على جوائز كوبا أمريكا

اكتسحت البرازيل الجوائز الفردية لكوبا أمريكا 2019، بعدما توجت باللقب التاسع في تاريخها، بالفوز على بيرو، في المباراة النهائية. وفاز منتخب السيليساو بجائزة اللعب النظيف، حيث تحصل على أقل عدد من الكروت الملونة في البطولة، في الوقت ذاته، فاز البرازيلي أليسون بيكر بجائزة أفضل حارس مرمى، بعدما تلقى هدفًا وحيدًا خلال 6 مباريات. وفاز داني ألفيس، قائد منتخب السامبا، بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ليواصل تعزيز أسطورته، باعتباره أكثر اللاعبين في تاريخ كرة القدم تحقيقًا للبطولات.
البرازيل-وبيرو (9)

البرازيل تتوج بلقب كوبا أمريكا على حساب بيرو

توج منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا 2019 للمرة التاسعة في تاريخهم، بعد أن تمكن راقصي السامبا من الفوز على نظيره منتخب بيرو بثلاثة أهداف مُقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، في نهائي بطولة الكوبا التي استضافتها البرزيل، سجل لراقصي السامبا كلا من إيفرتون في الدقيقة 15، وجابرييل خيسوس في الدقيقة 48 وريشارليسون دي أندرادي في الدقيقة 90، بينما سجل بيرو الوحيد اللاعب باولو جيريرو في الدقيقة 44.
مباراة البرازيل وفنزويلا 2

كوبا أمريكا.. البرازيل تتقدم على بيرو في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من نهائي كوبا أمريكا، الذي يجمع بين المنتخب البرازيلي ومنتخب بيرو على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، بتقدم منتخب السامبا بهدفين مقابل هدف، وتصدرت البرازيل المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا وعلى بيرو، وتعادلت مع فنزويلا وأطاحت في ربع النهائي بباراجواي بركلات الترجيح قبل التغلب على الأرجنتين في نصف النهائي، أما بيرو فحلت ثالثة في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالفوز على بوليفيا والتعادل مع فنزويلا، وتغلبت على أوروجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، وأطاحت بتشيلي في نصف النهائي.
منتخب البرازيل

كوبا أمريكا.. تاريخ البرازيل Vs تفوق بيرو في النهائي

يسدل الستار اليوم الأحد على النسخة رقم 46 من منافسات كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، وذلك عندما يواجه أصحاب الأرض منتخب بيرو في المباراة النهائية في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب ماراكانا. وتصدرت البرازيل المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا وعلى بيرو، وتعادلت مع فنزويلا وأطاحت في ربع النهائي بباراجواي بركلات الترجيح قبل التغلب على الأرجنتين في نصف النهائي، أما بيرو فحلت ثالثة في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالفوز على بوليفيا والتعادل مع فنزويلا، وتغلبت على أوروجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، وأطاحت بتشيلي في نصف النهائي.
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