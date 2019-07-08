مدرب البرازيل: سأستمتع بالتتويج حين أذهب للمنزل

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

البرازيل

دافع أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، مدرب البرازيل، عن طريقة لعب منتخب بلاده، وانتقد الحكم التشيلي روبرتو توبار بشدة، عقب تتويج "السيليساو" بلقب كوبا أمريكا، بالفوز في النهائي (3-1) على بيرو. وقال تيتي: "النقد جزء من عملية التطور، والأمر واضح بالنسبة إليَّ، لكن هناك أشكالا عديدة للفوز وللعب كرة القدم، وهناك تركيزا على اللعب بشكل جيد. نحن مخلصون لفكرة كرة قدم تبحث عن نتائج، دون التخلي عن الجانب الإبداعي الذي يترجم إلى أهداف". وعن فوز منتخب بلاده باللقب، أجاب تيتي: "لا أجد كلمات لوصف سعادتي، لكني سأستمتع (بالتتويج) حين أذهب للمنزل".

كما انتقد مدرب البرازيل بشدة، الحكم التشيلي روبرتو توبار، الذي تعرض لـ"ضغط شديد" ولم يكن لديه معيار، قائلا: "احتسب ركلة جزاء لم تكن صحيحة، وجعلنا نلعب بعشرة لاعبين. كان علينا إعادة تنظيم أنفسنا واستطاعوا التعادل معنا. لقد كان حكما سيئا، وارتكب أخطاء جوهرية". وعن غياب نيمار، قال إن المنتخب عرف كيف يمكنه

كما انتقد مدرب البرازيل بشدة، الحكم التشيلي روبرتو توبار، الذي تعرض لـ"ضغط شديد" ولم يكن لديه معيار، قائلا: "احتسب ركلة جزاء لم تكن صحيحة، وجعلنا نلعب بعشرة لاعبين. كان علينا إعادة تنظيم أنفسنا واستطاعوا التعادل معنا. لقد كان حكما سيئا، وارتكب أخطاء جوهرية".



وعن غياب نيمار، قال إن المنتخب عرف كيف يمكنه التركيز على كرة القدم الجماعية، مضيفا: "نيمار من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، فهو لاعب استثنائي، لكن عمل الفريق مهم، كما كان مهما للبرتغال حين لم يكن لديها كريستيانو رونالدو، في نهائي أمم أوروبا".



وواصل تيتي أن فريقه أمامه هامش للتطور في الجانب الفني، مشيرا إلى أن هناك لاعبين يتطورون وآخرين يحافظون على مستواهم العالي، وفينيسيوس (جونيور) واحد منهم.

