كوتينيو: نبني تاريخا ولا يمكن تغيير الماضي

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

كوتينيو - إيفرتون

قال فيليب كوتينيو، نجم منتخب البرازيل ونادي برشلونة الإسباني، بعد التتويج بلقب كوبا أمريكا على حساب بيرو، إن منتخب بلاده حقق الهدف بالتتويج بلقب البطولة على أرضه. وأضاف كوتينيو: "سعيد لأننا حققنا الهدف بأن نصبح الأبطال على أرضنا، كنا نعرف أهمية البطولة؛ لذلك خرجنا سعداء. لقد حان وقت الاحتفال مع الأسر التي هي دائما معنا". وبسؤاله عما إذا كان هذا اللقب قد خفف جراح خروج السيليساو من نصف نهائي مونديال 2014 الذي أقيم في البرازيل، بالخسارة 1-7 أمام ألمانيا، شدد كوتينيو على أن هذا الفريق يسعى لكتابة تاريخه الخاص.

وأوضح فيليب كوتينيو: "لا يمكن تغيير الماضي، نحن نبني تاريخا هنا شيئا فشيئا، والفريق يستحق ما فعلناه في هذه المسابقة وخرجنا سعداء بذلك". وتوج منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا، عقب الفوز بنتيجة (3-1) على بيرو، في نهائي البطولة، التي يستضيفها السيليساو، واستعاد راقصو السامبا اللقب الغائب عن خزائنهم منذ