جريمة

من منوف للعاشر| حكاية «مستريحة» البترول وشقق الإسكان

استولت على ملايين الجنيهات من ضحاياها بدعوى توظيف الشباب في «البترول» وشراء شقق وأراض.. اتهمت في عدة قضايا بالتبديد والنصب والاحتيال.. والأهالي يشاركون الأمن في مطاردتها
تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ملايين الحكايات عن النصب وآثاره وخطورته وضحاياه لم تفلح أو تمنع العشرات من الوقوع فريسة في شباك عجوز اقتربت من منتصف العقد السادس لها في الحياة، قضت قرابة نصفها في ارتكاب جرائم أقل ما توصف به أنها استغلال لحاجة الناس، وبعضهم شباب بسطاء كانوا في أمَس الحاجة لوظيفة تدر عليهم دخلا ثابتا، والبعض الآخر من الفئات التي تملك أموالا تقترب من ستة أصفار ونالوا قسطا من التعليم العالي، لكن ذلك لم يمنع «هناء» من نسج الحيل واحدة تلو الأخرى للنصب والتحصل على أموال كل من يقترب منها، وتترك إيصالات وشيكات بتوقيعها بثقة مَن يعرف ويجيد التلاعب بالقانون.
إعلانات «نصابة وعليها أحكام قضائية» عبارة علت لافتات إعلانية ملصقة على حوائط جدران المنازل وواجهات المحلات التجارية بوسط مدينة العاشر من رمضان، تحذر الأهالي من التعامل مع سيدة تدعى «هناء» في الثالثة والخمسين من عمرها، بدعوى أنها «مستريحة» نصبت على الكثير من الأهالي
اقرأ المزيد
محامين-شبرا-القتيل-وصاحبه (3)

كنا بنخوفه.. اعترافات المتهمين بقتل محامي شبرا

أمرت نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، بحبس المتهمين بقتل محام وإصابة آخر إثر قيامهما بمحاولة ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثانى، 4 أيام على ذمة التحقيقات. واعترف المتهمان بالتفاصيل الكاملة للجريمة أمام مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، حيث أكدا أنهما أطلقا النار على المجني عليهما بقصد إرهابهما للاستيلاء على سيارة أحدهما بعد سرقة مكتب المصاب ولم يجدا به سوى 500 جنيه فقط وشاشات تليفزيون، ولكن الصدفة لعبت دورها فى تقابل المجني عليهما بالمنطقة عقب واقعة السرقة.
جثة (3)

مصرع الضحية الثانية في مشاجرة «لعب العيال» ببني سويف

لقي عاطل مصرعه، اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته بعد وقوع مشاجرة بين عائلتين بمدينة الفشن جنوب بني سويف، وذلك بعد مصرع شقيقه الأصغر في المشاجرة الجمعة الماضية، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، وتم فرض كردون أمني حول منازل العائلتين خوفا من تجدد الاشتباكات مرة أخرى، وتعود الواقعة إلى يوم الجمعة الماضية بعدما تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال، ما أسفر عن مصرع "عرفة.م"، 25 سنة، وإصابة شقيقه ووجه بسرعة السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.
انتحار-قفز-من-النافذة-الشباك

امرأة بالإنعاش... قفزت من الشرفة هربًا من زوجها

«الموت أهون من العيشة معاه»، عبارة سيطرت على عقل ربة منزل، وأخذت تتكرر فى ذهنها جراء خلافاتها المتكررة مع زوجها، إذ إنه دائم التشاجر معها وتعنيفها، وتجمعهما خلافات أسرية متواصلة، الأمر الذى دفع الزوجة إلى الشروع فى الانتحار، فى محاولة منها لإنهاء مشادة كلامية حادة بينها وبين زوجها، إذ ألقت بنفسها من شرفة شقتهما الكائنة بالطابق الثاني، لتسقط على الأرض مصابة بكسور وجروح ونزيف، وبادر الأهالي بطلب سيارة إسعاف نقلتها إلى مستشفى الهرم، باعتبارها أقرب مستشفى إلى مكان الواقعة، وذلك لتقديم الإسعافات اللازمة لإنقاذ حياتها.
زحام-مرورى (4)

غلق جزئي لـ«الأوتوستراد» لمدة 10 أيام بسبب مشروع ربط

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة غلق محور الأوتوستراد جزئيا، نتيجة أعمال ربط محطتى محولات ألماظة والملتقى العربى للكهرباء لمدة 10 أيام، وأعلنت الإدارة نشر الخدمات المرورية اللازمة، لمراقبة حركة السيارات وتسيير المرور لحين انتهاء الأعمال. وأوضحت إدارة المرور أنها ستعين الخدمات المرورية، مع وضع العلامات الإرشادية والإضاءة الكافية وكل التجهيزات، لتيسير الحركة المرورية، منعا لحدوث أى حوادث أو تكدسات بالطرق، بالتزامن مع أعمال تنفيذ مشروع استكمال أعمال ربط محطتي المحولات.
اقرأ المزيد من الأخبار
القبض-على-متهم

رسالة وأمر توريد..سقوط عصابة «مشتريات البترول» ببنها

البدايات الخاطئة مهما طالت تنتهي حتما إلى نهايات مأساوية وعبثية ومصير غامض أسود، وهو ما حدث، مع عصابة شركة البترول المزورة التى سقطت فى بنها بعد أن حاولت النصب والاستيلاء على بضاعة تقدر بمئات الآلاف من مجموعة صيدليات كبرى فى عملية ممنهجة ومرتبة، لكن القدر كان لهم بالمرصاد ونجح رجال الإدارة بالصيدليات فى عمل كمين لأفراد هذه العصابة وضبْط اثنين منهم قبل تسلم البضاعة وتسليمهم لرجال الشرطة بقسم ثاني بنها ومنه إلى النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.
محكمة

سجن 58 متهما في مشاجرة «بعلل» و«الجيزاوي» بالشرقية

أسدلت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الإثنين، الستار على قضية ثأر بين عائلتي «بعلل» و«الجيزاوي»، جرت رحاها بقرية «العدلية» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، وراح ضحيتها 4 قتلى وعدد من المصابين. وقضت المحكمة بمعاقبة 58 متهمًا وبرأت 31 آخرين، بينما تراوحت عقوبة المدانين ما بين المشدد 7 سنوات لأربعة منهم، والمشدد 5 سنوات لمتهمين اثنين، والسجن سنة واحدة لباقي الذين ثبتت إدانتهم في القضية.
غاز

تفاصيل سقوط محصل الغاز «النصّاب» في الإسكندرية

الانتقام هو الوسيلة الوحيدة ردا على قرار إيقافه عن العمل بسبب إضراره بالمال العام، فاستغل معرفة المواطنين بسابقة عمله وقام باستغلالهم والتحصل منهم على أموال بدون حق مقابل خدمات عامة، إلا أن قوات الأمن كانت له بالمرصاد، إذ تمكنت من ضبط "محصل" موقوف عن العمل بإحدى شركات البترول في محافظة الإسكندرية، لقيامه بالنصب على بعض أصحاب المحلات التجارية والاستيلاء على أموالهم مقابل إيهامهم بالتعاقد معهم على توصيل الغاز الطبيعى لهم بعروس البحر الأبيض المتوسط.
محكمة

الإعدام لخراط قتل جاره لسرقة «موتوسيكل» بالشرقية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبدالرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبدالعظيم وقلبس صبحي، اليوم الاثنين، على قرار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا بحق خراط؛ على خلفية اتهامه بقتل بقتل جاره لسرقة دراجته البخارية «موتوسيكل» ببندر مركز ومدينة بلبيس، حيث أنهى حياة المجني عليه بخمس طعنات سددها له بواسطة «خنجر» كان بحوزته، وذلك بعدما استدرجه بحجة توصيله إلى أحد أصدقائه.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org