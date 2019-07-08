من منوف للعاشر| حكاية «مستريحة» البترول وشقق الإسكان

استولت على ملايين الجنيهات من ضحاياها بدعوى توظيف الشباب في «البترول» وشراء شقق وأراض.. اتهمت في عدة قضايا بالتبديد والنصب والاحتيال.. والأهالي يشاركون الأمن في مطاردتها

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

ملايين الحكايات عن النصب وآثاره وخطورته وضحاياه لم تفلح أو تمنع العشرات من الوقوع فريسة في شباك عجوز اقتربت من منتصف العقد السادس لها في الحياة، قضت قرابة نصفها في ارتكاب جرائم أقل ما توصف به أنها استغلال لحاجة الناس، وبعضهم شباب بسطاء كانوا في أمَس الحاجة لوظيفة تدر عليهم دخلا ثابتا، والبعض الآخر من الفئات التي تملك أموالا تقترب من ستة أصفار ونالوا قسطا من التعليم العالي، لكن ذلك لم يمنع «هناء» من نسج الحيل واحدة تلو الأخرى للنصب والتحصل على أموال كل من يقترب منها، وتترك إيصالات وشيكات بتوقيعها بثقة مَن يعرف ويجيد التلاعب بالقانون.

إعلانات «نصابة وعليها أحكام قضائية» عبارة علت لافتات إعلانية ملصقة على حوائط جدران المنازل وواجهات المحلات التجارية بوسط مدينة العاشر من رمضان، تحذر الأهالي من التعامل مع سيدة تدعى «هناء» في الثالثة والخمسين من عمرها، بدعوى أنها «مستريحة» نصبت على الكثير من الأهالي

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«نصابة وعليها أحكام قضائية» عبارة علت لافتات إعلانية ملصقة على حوائط جدران المنازل وواجهات المحلات التجارية بوسط مدينة العاشر من رمضان، تحذر الأهالي من التعامل مع سيدة تدعى «هناء» في الثالثة والخمسين من عمرها، بدعوى أنها «مستريحة» نصبت على الكثير من الأهالي وكل من طالته يداها، حتى أن سجلات ضحاياها ضمت فئات كثيرة من المواطنين بداية من مسقط رأسها بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز ومدينة «منوف» بمحافظة المنوفية، وصولا إلى عشرات الضحايا بالقرب من عدة شقق اتخذتها للسكن قبل أكثر من عشر سنوات بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

بلاغات رسمية

بلاغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان، حمل رقم 9759 إداري القسم لسنة 2019، فتح الباب لتاريخ سنوات طويلة من النصب والاحتيال، إذ اتهم صاحبه، ويدعى «محمد أبو بكر محمد»، مقيم بدائرة القسم، ربة منزل تدعى «هناء. ال. م. م» 53 عامًا، مقيمة بدائرة مركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية، بالنصب عليه في مبلغ من المال بدعوى شراء وحدة سكنية تتبع وزارة الإسكان.

وهم الإسكان

صاحب البلاغ أشار لـ«التحرير» إلى أن المتهمة استولت منه على 360 ألف جنيه، بعدما استغلت فترة سكنها في شقة يمتلكها بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وأوهمته بمعرفتها بأحد اللواءات الكبار بوزارة الإسكان، وحينما علمت برغبته في شراء وحدة سكنية استغلت ذلك وتحصلت منه على المال نظير شرائها، إلا أنه فوجئ بعد ذلك بأنه لا وجود لشقة تتبع الوزارة ومعروضة للبيع من الأساس.

شقة وبواب

"أبو بكر" أوضح أن المتهمة كانت تعرف كيفية النصب جيدا، مضيفا: «رُحنا اتفرجنا على الشقة والبواب أكد كلامها، لكن بعد ما أخدت الفلوس طلع كله كدب والبواب متفق معاها وواخد فلوس»، قبل أن يشير إلى أن بلاغه بالنصب سبقه بلاغ آخر بشأن تعديها عليه بالضرب، وذلك بعدما دلفت ابنتها إلى شقته التي كانت مستأجراها بعدما تركتها بشهر ونصف الشهر، حيث كانت تبحث عن إيصالات الأمانة التي وقعتها والدتها له، إلا أن الأمر انتهى باستعانتها ووالدتها بعدد من الشباب والتعدي عليه بالضرب، وفقا للمحضر رقم 6608 جنح أول العاشر لسنة 2019.

الصحيفة الجنائية

بلاغات «أبو بكر» كانت بمنزلة جزء من سجل حافل بجرائم النصب والتبديدات وإصدار شيكات بدون رصيد، وفق الصحيفة الجنائية للمتهمة، التي تبين سابقة اتهامها في القضية رقم 10429 جنح منوف لسنة 1991 «سرقة مسكن»، و1946 جنح أول العاشر من رمضان لسنة 2017 «إيصال أمانة»، و1276 جنح أول العاشر لسنة 2017 «شيك بدون رصيد»، و7661 جنح أول العاشر لسنة 2018 «تبديد»، و12495 و12496 جنح أول العاشر «شيك بدون رصيد»، وآخرها القضية رقم 3673 جنح مستأنف بلبيس لسنة 2019، والصادر فيها حكم بالسجن لمدة سنتين مع الشغل، وغرامة قدرها ألفا جنيه.

دبلومات منوف

البلاغات والصحيفة الجنائية تبعتها منشورات أشبه بـ«حملة» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحذر من التعامل مع السيدة خشية التعرض للنصب على يديها، فضلا عن الإبلاغ بصورة فورية عنها حال رؤيتها، لكن أحد أهالي المنوفية أشار إلى أنها سبق أن نصبت على عدد من شباب مركز ومدينة منوف، من حمَلة الدبلومات الفنية، وتحصلت منهم على مبالغ مالية في غضون عامي 1996 و1997، بدعوى توظيفهم في عدة وظائف، بينها قطاع البترول ووظائف حكومية.

«قالت لنا إنها تعرف لواء كبير في الإسكان وتقدر تخلص الشقق اللي بتنزل في الإعلانات» قالها أبو بكر موضحا الأسباب التي دفعته إلى تسليمها 360 ألف جنيه لأجل شراء إحدى الشقق، خاصة أنه رآها وبدا الأمر كما لو كان ما تزعمه حقيقة مكتملة الأركان.

2 مليون جنيه

وأشار الرجل إلى أن بحثه عن حقه واتهامها في محاضر رسمية أوقعه في التعرف على عدد من ضحاياها، بينهم المديرة السابقة للإدارة التعليمية بالعاشر، والتي تعرضت للنصب هي الأخرى بنفس الطريقة، ولكن الهدف كان شراء قطعة أرض، إلا أن المبلغ كان 800 ألف جنيه، بالإضافة إلى مليون و200 ألف جنيه لأحد معارفها، الذي دفع المال بوساطة منها، إذ إن المتهمة كانت تقنع ضحاياها بقدرتها على «تخليص» الشقق وقطع الأراضي من وزارة الإسكان، وبأنهم إذا ما كانوا يعرفون أحدا يمكنهم ترشيحه لها لمساعدتها، حتى ينتهي الأمر بالنصب على عدد من المعارف بمساعدة أحدهم، الذي ينتهي به الأمر للصمت لعلها تعيد الأموال، لكن ذلك لا يحدث.

قضية مديرة الإدارة التعليمية حملت رقم 11180 جنح أول العاشر لسنة 2016، وسبق أن صدر فيها حكم بالسجن لمدة سنتين وغرامة قدرها عشرة آلاف جنيه، مع سداد المبلغ المستحق، إلا أن المتهمة لم يتم ضبطها حتى الآن.

من جانبها، تكثف الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، وعلى رأسها قوات قسم شرطة أول المدينة، جهودها لضبط المتهمة، خاصة أن عددا من شهود العيان أشاروا إلى أنها انتقلت مؤخرا إلى مدينة «منوف»، قبل أن تعود إلى العاشر من رمضان من جديد.