غلق جزئي لـ«الأوتوستراد» لمدة 10 أيام بسبب مشروع ربط

تحرير:التحرير ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

طريق

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة غلق محور الأوتوستراد جزئيا، نتيجة أعمال ربط محطتى محولات ألماظة والملتقى العربى للكهرباء لمدة 10 أيام، وأعلنت الإدارة نشر الخدمات المرورية اللازمة، لمراقبة حركة السيارات وتسيير المرور لحين انتهاء الأعمال. وأوضحت إدارة المرور أنها ستعين الخدمات المرورية، مع وضع العلامات الإرشادية والإضاءة الكافية وكل التجهيزات، لتيسير الحركة المرورية، منعا لحدوث أى حوادث أو تكدسات بالطرق، بالتزامن مع أعمال تنفيذ مشروع استكمال أعمال ربط محطتي المحولات.

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن أعمال الربط والقيام بأعمال حفر بطول 1.5 كيلومتر ستكون ابتداءً من محطة ألماظة سيتى بمحور الأوتوستراد بالطريق البطيء، وحتى تقاطع الأوتوستراد مع شارع الصاعقة، حتى محطة محولات الملتقى العربى، على أن تبدأ المرحلة الأولى من الأعمال بطريق الصاعقة بطول 600 متر، وتشمل الربط