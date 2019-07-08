جريمة

غلق جزئي لـ«الأوتوستراد» لمدة 10 أيام بسبب مشروع ربط

تحرير:التحرير ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص
طريق
طريق
قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة غلق محور الأوتوستراد جزئيا، نتيجة أعمال ربط محطتى محولات ألماظة والملتقى العربى للكهرباء لمدة 10 أيام، وأعلنت الإدارة نشر الخدمات المرورية اللازمة، لمراقبة حركة السيارات وتسيير المرور لحين انتهاء الأعمال. وأوضحت إدارة المرور أنها ستعين الخدمات المرورية، مع وضع العلامات الإرشادية والإضاءة الكافية وكل التجهيزات، لتيسير الحركة المرورية، منعا لحدوث أى حوادث أو تكدسات بالطرق، بالتزامن مع أعمال تنفيذ مشروع استكمال أعمال ربط محطتي المحولات.
وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن أعمال الربط والقيام بأعمال حفر بطول 1.5 كيلومتر ستكون ابتداءً من محطة ألماظة سيتى بمحور الأوتوستراد بالطريق البطيء، وحتى تقاطع الأوتوستراد مع شارع الصاعقة، حتى محطة محولات الملتقى العربى، على أن تبدأ المرحلة الأولى من الأعمال بطريق الصاعقة بطول 600 متر، وتشمل الربط
اقرأ المزيد
طعن-بالسكين

سائق يطعن بائعا بسبب أولوية المرور في كفر شكر

تعدى سائق "توك توك" على بائع فاكهة في كفر شكر بطعنه بـ"سكين" بسبب أولوية المرور في الشارع، حيث استعان الأول بأهله فتشاجروا مع المجني عليه؛ ما أسفر عن إصابتهم جميعا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات شمال بنها. تلقى المقدم إسماعيل خطاب، رئيس مباحث مركز كفر شكر، إشارة من المستشفى بوصول المدعو "ر. ش. ع- 18 عامًا" بائع فاكهة، مصابا بجرح نافذ بالصدر، وتم تحويله إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج اللازم.
توكتوك

توك توك الموت.. مصرع طفلين وإصابة والدتهما بالبدرشين

حادث مأساوي شهده أحد الطرق بالبدرشين، اليوم الإثنين، ما تسبب في مصرع طفلين وإصابة والدتهما، فى حادث تصادم توك توك وسيارة، مما أدى إلى توقف حركة المرور، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابة إلى المستشفى. غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى البدرشين، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وانتقل فريق من النيابة العامة لموقع الحادث للوقوف على أسباب التصادم، كما صرحت بدفن الجثتين عقب التشريح.
جثث

لم يتحمل موتها فانتحر بجانب جثتها.. مأساة بعين شمس

لم يعرف لنفسه مصدرا للمحبة والحنان والرعاية إلا والدته التى كان عائلتها الوحيدة، وهى كذلك كانت عائلته الوحيدة، يذهب إلى المدرسة ويجرى بعدها مهرولا إلى أحضانها، تعمل نهارا حتى إذا أنهى نجلها دراسته استقبلته بالقبلات والأحضان وما يسد جوعه، وما يسلي ويسعد طفولته وأيامه، كبر وشب طوله وهو متأصل على المسؤولية وحب أمه، كلما رأى وَهنَها زاد دافعه للعمل حتى يعولها ويريحها قليلا من الشقاء والكد، وبات هو من يعمل حتى يعود سريعا إلى كنفها، لكنه للأسف رجع ذات مرة فوجدها راقدة جثة هامدة، فلم يستوعب الصدمة وشنق نفسه ليلحق بها.
سيارة -اسعاف

«جثة رضيعة داخل شنطة» تثير الذعر في البحيرة

حالة من الذعر انتابت أهالي كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عقب عثور الأهالي على جثة طفلة عمرها أسبوع تقريبا داخل شنطة وملقاة على الطريق، وتم نقلها لمستشفى الشاملة بكفر الدوار، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة والطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة وتحليل الـ"DNA" لمعرفة هوية الجثة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تكثف مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية بالاشتراك مع الأمن العام من جهودهم لكشف العثور الجثة وتحديد هويتها.
اقرأ المزيد من الأخبار
سيارة-مركونة-مهجورة (3)

حملة مرورية لرفع السيارات المتهالكة من شوارع القاهرة

سيارات متهالكة متروكة في الشوارع، ودراجات بخارية بدون ترخيص ولوحات معدنية واجهتها الإدارة العامة لمرور القاهرة بشن حملات مكبرة لرصد تلك المخالفات، ورفع السيارات المتهالكة والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، وأسفرت الحملة عن رفع 3 سيارات تم تسليمها لمالكيها و3 سيارات أخرى تم حجزها بالأقسام، كما ضبطت الحملة 5 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات معدنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المرور‎ (2)

متوفيان وحادثان.. خريطة كثافات محاور القاهرة والجيزة

بمعدلات سير تصل إلى 65 %، سجلت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية خلال الذروة الصباحية وسط انتشار مكثف لرجال المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ووجه اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة بمختلف المحاور والطرق الصحراوية، خاصة التي تشهد ازدحاما مروريا خلال توقيت الذروة الصباحية مع طرح طرق بديلة للهرب من الزحام.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (9)

4 مصابين فى حادثين مروريين بالتجمع والمريوطية

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة على الطريق الدائرى فى منطقة المريوطية بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف وقوة من المرور للتدخل السريع، وتبين تصادم سيارتين جراء السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة 3 مواطنين، علاوة على تعطل حركة الطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم القريب من موقع الحادث، بينما تولى رجال المرور رفع السيارتين المتصادمتين من الطريق باستخدام الأوناش، وذلك لتسيير الحركة المرورية، وفك تكتلات الزحام التى سببها الحادث على الطريق.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (7)

شلل مروري بالمحور بعد تصادم 4 سيارات واحتراق إحداها

شهد طريق المحور باتجاه مدينة 6 أكتوبر، حادثا مروريا، عقب تصادم 4 سيارات، واشتعال النيران بإحداها نتيجة قوة التصادم، مما أدى إلى مصرع مواطن وإصابة 3 أخرى، وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور، وقوات الحماية المدنية لمكان الحادث لإخماد حريق السيارة، ورفع السيارات المتصادمة من عرض الطريق، بينما تشهد غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حالة من الطوارئ بسب كثرة حوادث اليوم، ومنها حادث انقلاب شاحنة نقل "فنطاس" على الطريق الدائري، وانسكاب حمولتها "صابون سائل" مما تسبب فى إغلاق الطريق الدائرى من بهتيم باتجاه مسطرد.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org