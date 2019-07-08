«سرطان.. زهايمر.. بكتيريا».. شائعات نفاها النجوم

حالة من الغموض تسيطر على حالة ريهام سعيد الصحية، وزاد الأمر غموضا بعد خروجها خلال الساعات الماضية بصورة حديثة لها، لتنفي ما يقال عن إصابتها بمرض يؤدى إلى سقوط لحم وجهها
تحرير:ريهام عبد الوهاب٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
الفنانة هيفاء وهبي
الجميع يشعر بالضيق حينما يجد المحيطين به فى دائرته يتحدثون عن إصابته بمرض خطير، رغم أنه لم يصرح لهم بمثل هذا الكلام، ويكون لديه مرض، لكنه ليس بهذا القدر من القلق، وهو ما يتسبب فى إزعاجه ليس خوفا على نفسه فقط، بل خوفا على أهله والمقربين منه، وبالمثل هذا الكلام ينطبق على المشاهير الذين تطاردهم الشائعات دوما، وربما اعتادوا عليها، ولكنهم يصابون بالجنون حينما يصل الأمر إلى صحتهم وحياتهم الشخصية. وخلال الفترة الماضية انتشرت الكثير من الشائعات عن إصابة بعض الفنانين بأمراض خطيرة، وهو ما تم رفضه تماما، خاصة أن الأمراض التي قيلت عنهم كانت أمراضا مميتة.
1- ريهام سعيد
يأتي على رأس القائمة الإعلامية ريهام سعيد، التى لا يزال جمهورها في حيرة من مرضها، خاصة مع كثرة الأقاويل عن إصابتها ببكتيريا فى الوجه تؤدى إلى سقوط لحمه، بينما هناك آخرون انساقوا وراء التصريحات الأخيرة لشقيقتها، وهى إصابتها بميكروب شديد في الأنف من الداخل، وأن المرض تكمن خطورته فى انتشاره
1- ريهام سعيد
يأتي على رأس القائمة الإعلامية ريهام سعيد، التى لا يزال جمهورها في حيرة من مرضها، خاصة مع كثرة الأقاويل عن إصابتها ببكتيريا فى الوجه تؤدى إلى سقوط لحمه، بينما هناك آخرون انساقوا وراء التصريحات الأخيرة لشقيقتها، وهى إصابتها بميكروب شديد في الأنف من الداخل، وأن المرض تكمن خطورته فى انتشاره في المخ والعينين، ولكن قبل ساعات خرجت «ريهام» عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت صورة حديثة لها، وجهها فيها شاحب ومجهد، وفي ذراعها «كانيولا» مخصصة للمحاليل الطبية والحقن، وعلقت عليها: «أنا معنديش مرض جلدي، ووشي موجود موقعش الحمد لله.. بشكركم على دعواتكم وأنا لسه بطمع في مزيد من الدعوات».
وتتلوها الفنانة شيرين عبد الوهاب، التى تسبب اختفاؤها خلال الفترة الماضية عن جمهورها ومحبيها، فى خروج أخبار تفيد تعرضها لوعكة صحية شديدة، على أثرها سافرت إلى لندن لتلقى العلاج، وأخبار أخرى انتشرت عن حملها، وأنها تريد هي وزوجها الفنان حسام حبيب، أن يخفيا الأمر عن الإعلام والصحافة، ولكن خرج شقيقها محمد عبد الوهاب لينفي ذلك ويؤكد أنها تتمتع بصحة جيدة، وليست مريضة بأمراض خطيرة كما يردد البعض.
ونشر (محمد) صورة له مع شقيقته وعلق عليها: «شيرين زي الفل وصحتها بمب الحمد لله، ولا مسافرة تتعالج ولا أي حاجة من الكدب ده صح أصلا، ولا كان فيه اتفاقات ولا عقود ألغتها، كفاية كذب وافترا واللي عنده عقد مَمضي يطلعه. وبعد كده أي جريدة هتكتب حاجة مش مظبوطة هنقاضيها، شيرين في إجازة مع أولادها».
سبقتهما الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التي اكتفت خلال عيد الفطر الماضى، بأن أخبرت جمهورها بأن لديها وعكة صحية شديدة، تسببت فى منعها من المشاركة فى أى عمل فني، ومن هنا بدأت التكهنات حول حقيقة مرضها وانتشرت أخبار تفيد أنها مريضة بالسرطان، وهو ما أصاب محبيها بقلق شديد، خاصة مع اختفائها عن السوشيال ميديا؛ ولهذا السبب خرج الملحن محمد وزيري، مدير أعمالها، ينفى إصابتها بالسرطان، قائلا، عبر حسابه الخاص بـ«تويتر»: «كانسر إيه بعد الشر عليها.. ارحموها بقى»، وبعدها خرجت أخبار تفيد إصابتها بمرض التهاب الكبد، وهو ما نفته أيضا مديرة مكتبها ببيروت، ساندرا نهرا.
#عيد_مبارك، ينعاد على الجميع.
أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبا.
الحمد لله على كل شيء#eidmubarak
وسبق أن رُوجت شائعات بإصابة الفنانة ميريام فارس بالسرطان، إذ انتشرت، نهاية عام 2018، أنباء تفيد إصابة الفنانة اللبنانية بسرطان الدم، وهو ما تسبب فى قلق الجمهور عليها، خاصة أن فى ذلك الوقت كانت الفنانة إليسا قد صرحت بأنها تعافت من مرض سرطان الثدي، والضجة الكبيرة التي صاحبت مرض ميريام فارس، أدت إلى خروجها لتوضيح الحقيقة خوفا على المقربين منها، فأصدرت بيانا نُشر عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي.
وجاء البيان كالتالي: «ترددت كتير قبل ما إحكي لأن ولا مرة حبيت إنو تكون تفاصيل حياتي الخاصة، بالتحديد اللي يتزعل مستباحة للعلن، بس محبتكم وكسرة أهلي جبرتني إطلع عن صمتي، بشكر من كل قلبي كل الناس اللي سألت عني وتطمنت على صحتي ولكل يللي عم يدعولي بالشفاء ويصلولي، بقلن أنا كمان بحبكن وأنا محظوظة فيكن كتير.. سبق وصرحت إني بحاجة لشوية وقت لأتعافى وأرجعلكم ميريام القوية اللي بتعرفوها.. صحيح إنى عم بقطع بحالة صحية دقيقة وحرجة بس مش كل مصيبة اسمها سرطان.. أنا ما معي سرطان، كفى متاجرة بصحة الناس».
كما وقع أيضا الفنان الكبير محمود ياسين فى فخ شائعات المرض التي لاحقت النجوم، إذ انتشرت أخبار تفيد تعرضه للإصابة بمرض الزهايمر، وأنه تم احتجازه فى مصحة للعلاج النفسي، وهو ما أثار استياء جمهوره وحزنه على الحالة التي وصل إليها الفنان القدير، وهو ما رفضته ابنته الفنانة رانيا محمود ياسين، التي نشرت فيديو لها، تنفى فيه الشائعات المثارة حول والدها، قائلة: «المسائل زادت على حدها ووالدى جالس معنا فى البيت، بينى وبينه باب، على طول مع بعض كلنا قاعدين تحت رجليه، ونخدمه ونديله عنينا، فعيب أوى الكلام ده، ولن أسمح به مرة أخرى، أى حد هيكتب إساءة عن أبى أو أمى هضطر أقاضيه فليس هناك داعٍ للحاجات دى.. شكرا».
وغيرها من الشائعات التي طالت المشاهير، ليس فقط عن مرضهم، بل وصلت السخافات إلى حد الموت، فلك أن تتخيل أنك حي ترزق وتسمع خبر وفاتك!