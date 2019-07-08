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«سرطان.. زهايمر.. بكتيريا».. شائعات نفاها النجوم

حالة من الغموض تسيطر على حالة ريهام سعيد الصحية، وزاد الأمر غموضا بعد خروجها خلال الساعات الماضية بصورة حديثة لها، لتنفي ما يقال عن إصابتها بمرض يؤدى إلى سقوط لحم وجهها
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
الفنانة هيفاء وهبي
الفنانة هيفاء وهبي
الجميع يشعر بالضيق حينما يجد المحيطين به فى دائرته يتحدثون عن إصابته بمرض خطير، رغم أنه لم يصرح لهم بمثل هذا الكلام، ويكون لديه مرض، لكنه ليس بهذا القدر من القلق، وهو ما يتسبب فى إزعاجه ليس خوفا على نفسه فقط، بل خوفا على أهله والمقربين منه، وبالمثل هذا الكلام ينطبق على المشاهير الذين تطاردهم الشائعات دوما، وربما اعتادوا عليها، ولكنهم يصابون بالجنون حينما يصل الأمر إلى صحتهم وحياتهم الشخصية. وخلال الفترة الماضية انتشرت الكثير من الشائعات عن إصابة بعض الفنانين بأمراض خطيرة، وهو ما تم رفضه تماما، خاصة أن الأمراض التي قيلت عنهم كانت أمراضا مميتة.
1- ريهام سعيد يأتي على رأس القائمة الإعلامية ريهام سعيد، التى لا يزال جمهورها في حيرة من مرضها، خاصة مع كثرة الأقاويل عن إصابتها ببكتيريا فى الوجه تؤدى إلى سقوط لحمه، بينما هناك آخرون انساقوا وراء التصريحات الأخيرة لشقيقتها، وهى إصابتها بميكروب شديد في الأنف من الداخل، وأن المرض تكمن خطورته فى انتشاره
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تعرف على أحدث المنضمين إلى مسلسل«حواديت الشانزليزيه»

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فنانون تعرضوا للتنمر.. مها المصري آخر الضحايا

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نشوى مصطفى تتعرض للسرقة: أستاذ حرامي ربنا ينتقم منك

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المطربة أمينة تدعو لريهام سعيد من الحرم المكي(فيديو)

وجدت المطربة أمينة في المملكة العربية السعودية حاليًا، حيث أحيت هناك حفلًا ناجحًا، وقد استغلت وجودها هناك لأداء العمرة. ومن الحرم المكي، صورت المطربة مقطع فيديو لها، حيث شاركته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الجمعة، ومن خلاله وجهت رسالة إلى الإعلامية ريهام سعيد، التي تعاني من مرض خطير، حيث دعت لها بتمام الشفاء. وقالت أمينة: "بصورلكم من الصفا والمروة، خلصت عمرتي الحمد لله، وكان في نيتي إني أدعو لأختي ريهام سعيد".
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منة فضالي تدافع عن ريهام سعيد: ارحموها حرام عليكم

كتبت الفنانة منة فضالي، تدوينة طويلة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"؛ للدفاع عن الإعلامية ريهام سعيد، بعد الحملة التي تتعرض لها، خاصة في ظل حالتها الصحية الحرجة. منة أشارت إلى أنها لم تحب أن تكتب بشأن مرض ريهام لأن الحديث حوله كثير ومتناقض، معقبة: "اللي حقولو دلوقتي يخص ريهام، هي من ‏أطيب خلق الله وجدعة وطول عمرها من قبل ما أعرفها عارفة إنها بـ100 راجل، إذًا ربنا ابتلاكي يبقي بيحبك وبيحبك أوي، وبكره ‏ترجعي أحسن وأحسن من الأول".‎
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أمراض خطيرة تهاجم مشاهير| ريهام سعيد وبكتيريا الأنف

«الدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا» عبرت بهذه الكلمات الإعلامية ريهام سعيد عن شعورها بالخوف من المرض والموت فجأة دون الترتيب له، الموت والمرض لا يفرق بين غني وفقير، فهو يأتي فجأة وهناك محظوظون ينجحون فى محاربة المرض والخروج من التجربة أقوى وآخرون يستسلمون.. فى الفترة الأخيرة تعرض الكثير من المشاهير للإصابة بأمراض خطيرة، وبعضها أمراض نادرة، وحرصوا جميعهم على مشاركة جمهورهم ومحبيهم خوفهم، حتى لا يكونوا بمفردهم فى تلك المرحلة، وأن يكون هناك دافع للعودة أقوى من السابق، بفضل الدعم والمؤازرة.
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ريهام سعيد مصابة بهذا المرض.. والجمهور يدعو لها

بكلمات مؤثرة، خرجت الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج «صبايا» على قناة الحياة، من خلال حسابها على موقع «إنستجرام» تطلب من الجمهور أن يسامحها ويدعو لها، حيث كتبت: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا»، ويأتي ذلك على خلفية إصابتها ببكتريا فى وجهها، وهو ما يتطلب منها الخضوع لعملية جراحية خطير بالوجه من أجل القضاء على الميكروب، حيث يتخوف الأطباء من انتشار البكتيريا فى الجسم التي قد تؤدى بدورها إلى الوفاة، وذلك وفقًا ما تم تداوله عن حالتها الصحية خلال الساعات الماضية.
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