«سرطان.. زهايمر.. بكتيريا».. شائعات نفاها النجوم

حالة من الغموض تسيطر على حالة ريهام سعيد الصحية، وزاد الأمر غموضا بعد خروجها خلال الساعات الماضية بصورة حديثة لها، لتنفي ما يقال عن إصابتها بمرض يؤدى إلى سقوط لحم وجهها

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

الفنانة هيفاء وهبي

الجميع يشعر بالضيق حينما يجد المحيطين به فى دائرته يتحدثون عن إصابته بمرض خطير، رغم أنه لم يصرح لهم بمثل هذا الكلام، ويكون لديه مرض، لكنه ليس بهذا القدر من القلق، وهو ما يتسبب فى إزعاجه ليس خوفا على نفسه فقط، بل خوفا على أهله والمقربين منه، وبالمثل هذا الكلام ينطبق على المشاهير الذين تطاردهم الشائعات دوما، وربما اعتادوا عليها، ولكنهم يصابون بالجنون حينما يصل الأمر إلى صحتهم وحياتهم الشخصية. وخلال الفترة الماضية انتشرت الكثير من الشائعات عن إصابة بعض الفنانين بأمراض خطيرة، وهو ما تم رفضه تماما، خاصة أن الأمراض التي قيلت عنهم كانت أمراضا مميتة.

1- ريهام سعيد يأتي على رأس القائمة الإعلامية ريهام سعيد، التى لا يزال جمهورها في حيرة من مرضها، خاصة مع كثرة الأقاويل عن إصابتها ببكتيريا فى الوجه تؤدى إلى سقوط لحمه، بينما هناك آخرون انساقوا وراء التصريحات الأخيرة لشقيقتها، وهى إصابتها بميكروب شديد في الأنف من الداخل، وأن المرض تكمن خطورته فى انتشاره