Spider Man يتصدر الإيرادات بـ342 مليون دولار
تحرير:التحرير
٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
Spider Man
حقق فيلم Spider-Man: Far From Home إيرادات كبيرة في عطلة نهاية الأسبوع، وصلت إلى 180 مليون دولار، وبذلك تصل إيرادات الفيلم الإجمالية في شباك التذاكر العالمي إلى 342 مليون دولار، إذ حقق في شباك التذاكر يوم الجمعة نحو 32.5 مليون دولار من مبيعات شباك التذاكر المحلية، ليصل إجمالي مبيعاتها المحلية لمدة أربعة أيام إلى 124 مليون دولار، على الرغم من أن التقديرات الأولية كانت تتوقع أن يحقق الفيلم من 125 إلى 150 مليون دولار بعطلة نهاية الأسبوع، ليتفوق بذلك على الجزء السابق Spider-Man: Homecoming الذي حقق 117 مليون دولار في العروض الافتتاحية عام 2017.
الفيلم يشارك في بطولته "توم هولاند، ماريسا تومى، مايكل كيتون، زيندايا، جيك جيلنهال"، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجم الكبير صامويل جاكسون، ومن إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.
تدور أحداث الجزء الجديد من spider man الذي تنتجه شركة مارفل للإنتاج السينمائي، ومن توزيع شركة سوني بيكتشرز، عندما يذهب
الفيلم يشارك في بطولته "توم هولاند، ماريسا تومى، مايكل كيتون، زيندايا، جيك جيلنهال"، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجم الكبير صامويل جاكسون، ومن إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.
تدور أحداث الجزء الجديد من spider man الذي تنتجه شركة مارفل للإنتاج السينمائي، ومن توزيع شركة سوني بيكتشرز، عندما يذهب "بيتر باركر" وزملاؤه إلى أوروبا في عطلة صيفية، حيث يجد "بيتر" نفسه في محاولة لإنقاذ أصدقائه من يد العدو الشرير المعروف باسم "ميستيريو" والذي يقدمه جيك جيلنهال، ويظهر "سبايدرمان" في رحلته بعيدا عن أحياء نيويورك، ويصل إلى أوروبا في رحلة صيفية، مع أصدقائه للاستمتاع بوقته بعيدا عن القدرات الخارقة، قبل أن يكلفه "نيك فيوري" بمهمة مواجهة "ميستيريو".