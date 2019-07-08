Spider Man يتصدر الإيرادات بـ342 مليون دولار

تحرير:التحرير ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

Spider Man

حقق فيلم Spider-Man: Far From Home إيرادات كبيرة في عطلة نهاية الأسبوع، وصلت إلى 180 مليون دولار، وبذلك تصل إيرادات الفيلم الإجمالية في شباك التذاكر العالمي إلى 342 مليون دولار، إذ حقق في شباك التذاكر يوم الجمعة نحو 32.5 مليون دولار من مبيعات شباك التذاكر المحلية، ليصل إجمالي مبيعاتها المحلية لمدة أربعة أيام إلى 124 مليون دولار، على الرغم من أن التقديرات الأولية كانت تتوقع أن يحقق الفيلم من 125 إلى 150 مليون دولار بعطلة نهاية الأسبوع، ليتفوق بذلك على الجزء السابق Spider-Man: Homecoming الذي حقق 117 مليون دولار في العروض الافتتاحية عام 2017.

الفيلم يشارك في بطولته "توم هولاند، ماريسا تومى، مايكل كيتون، زيندايا، جيك جيلنهال"، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجم الكبير صامويل جاكسون، ومن إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى. تدور أحداث الجزء الجديد من spider man الذي تنتجه شركة مارفل للإنتاج السينمائي، ومن توزيع شركة سوني بيكتشرز، عندما يذهب