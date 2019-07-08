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Spider Man يتصدر الإيرادات بـ342 مليون دولار

تحرير:التحرير ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
Spider Man
Spider Man
حقق فيلم Spider-Man: Far From Home إيرادات كبيرة في عطلة نهاية الأسبوع، وصلت إلى 180 مليون دولار، وبذلك تصل إيرادات الفيلم الإجمالية في شباك التذاكر العالمي إلى 342 مليون دولار، إذ حقق في شباك التذاكر يوم الجمعة نحو 32.5 مليون دولار من مبيعات شباك التذاكر المحلية، ليصل إجمالي مبيعاتها المحلية لمدة أربعة أيام إلى 124 مليون دولار، على الرغم من أن التقديرات الأولية كانت تتوقع أن يحقق الفيلم من 125 إلى 150 مليون دولار بعطلة نهاية الأسبوع، ليتفوق بذلك على الجزء السابق Spider-Man: Homecoming الذي حقق 117 مليون دولار في العروض الافتتاحية عام 2017.
الفيلم يشارك في بطولته "توم هولاند، ماريسا تومى، مايكل كيتون، زيندايا، جيك جيلنهال"، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجم الكبير صامويل جاكسون، ومن إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى. تدور أحداث الجزء الجديد من spider man الذي تنتجه شركة مارفل للإنتاج السينمائي، ومن توزيع شركة سوني بيكتشرز، عندما يذهب
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«الفارس والأميرة».. عرض عالمي أول بمهرجان الجونة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن العرض العالمي الأول لفيلم التحريك المصري الطويل "الفارس والأميرة" خلال انعقاد دورته الثالثة، في الفترة بين 19ـ 27 سبتمبر 2019، إذ سيتم ضم الفيلم إلى برامج عروضه، قبل طرحه في دور العرض التجارية أكتوبر المقبل، وتمثل تلك المشاركة جزءًا من منح المهرجان نحو توفير منصة ومساحة عرض لكل أشكال النتاج السينمائي المتنوعة. وقال مدير المهرجان انتشال التميمي: "يسعدنا عرض أول فيلم تحريك عربي، منفذ بالكامل من قبَل طاقم عربي، يمثل امتدادا لحلم طال انتظاره في المنطقة، حيث تستكمل السينما المصرية والعربية حلما بدأته في الستينيات".
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رحيل مفاجئ لنجم «ديزني» الشاب عن عمر يناهز 20 عاما

تُوفِّي الممثل الأمريكي الشاب كاميرون بويس، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 20 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وهو الخبر الذي صدم الكثير من محبيه وعشاقه، خاصة لكونه في مقتبل العمر. وقد أعلنت عائلته أنه توفى أثناء نومه نتيجة تعرضه لنوبة تشنجات ناتجة عن حالته الصحية التي كان يعاني منها ويعالج بسببها، وفقا لقناة ABC News العالمية. كاميرون بويس ولد في 28 مايو عام 1999، وبدأ مسيرته الفنية بدخول عالم التمثيل وهو في سن التاسعة باشتراكه في فيلم الرعب Mirrors.
محمد إمام ونوران طلعت

8 فنانين اختاروا البحر للاحتفال بليلة العمر

"شط إسكندرية يا شط الهوى".. لم تشدُ جارة القمر، فيروز، كثيرًا بغير لهجتها الأم، فلها أغان تعد على أصابع اليد الواحدة، باللهجة المصرية، ومنها تلك الأغنية التي أهدتها لعروس البحر "الإسكندرية"، فحينما كانت في زيارة لمصر، أسرها الشاطئ ومياهه الزرقاء المديدة، والأفق البعيد، لتغني عن الحب والهوى.. فالبحر ملجأ المتدبر في الكون، وملتقى العاشقين، وهو شاهد على آلاف القصص، التي قيلت ولم تقل عن الغرام، وكان خلال الأيام الماضية مسرحًا لحفلات الزفاف لعدد من الفنانين وأبنائهم، الذين اختاروا تلك الأجواء الرومانسية ليحتفلوا فيها بليلة العمر.
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cameron-boyce

رحيل مفاجئ لنجم «ديزني» الشاب عن عمر يناهز 20 عاما

تُوفِّي الممثل الأمريكي الشاب كاميرون بويس، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 20 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وهو الخبر الذي صدم الكثير من محبيه وعشاقه، خاصة لكونه في مقتبل العمر. وقد أعلنت عائلته أنه توفى أثناء نومه نتيجة تعرضه لنوبة تشنجات ناتجة عن حالته الصحية التي كان يعاني منها ويعالج بسببها، وفقا لقناة ABC News العالمية. كاميرون بويس ولد في 28 مايو عام 1999، وبدأ مسيرته الفنية بدخول عالم التمثيل وهو في سن التاسعة باشتراكه في فيلم الرعب Mirrors.
toy-story-4

Toy Story 4 يحقق نصف مليار دولار في أسبوعين

ارتفعت إيرادات فيلم Toy Story 4 إلى نصف مليار دولار، في أسبوعه الثاني بدور العرض السينمائي العالمي، حيث حقق الفيلم 519 مليون دولار، وهو من إخراج جوش كولى، وتأليف بيتى دوكتر ولى أونكريتش وجون لاستير وأندرو ستانتون، وبطولة مجموعة مميزة من الممثلين الذين يقومون بالأداء الصوتى، على رأسهم: توم هانكس، تيم ألين، جوردى بينسون، باتريشيا أركيت، بونى هانت، تونى هايل، كيانو ريفز، جوان كوزاك، كريستين شال، لورى ميتكالف، جيف بيدجون، إستيل هاريس، وآنى بوتس، من إنتاج شركة "ديزنى".
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مينا مسعود يصل لـ900 مليون دولار بـAladdin

نجح فيلم Aladdin الذي أنتجته شركة ديزني، في اكتساح شباك التذاكر العالمي، محققًا إيرادات بلغت نحو 900 مليون دولار أمريكي حول العالم، وهي مفاجأة لم يتوقعها كثيرون، خاصة أن الفيلم واجه انتقادات كثيرة قبل عرضه، بسبب اعتماده على كثير من الوجوه الصاعدة، وتقديمه نسخة حية بدلًا من النسخة الكرتونية التي وقع الجمهور في حبها في التسعينيات. وأعلنت "ديزني"، أن إيرادات "Aladdin" تضمه إلى أعلى ستة أفلام تصوير حي، إعادة إنتاج أفلام رسوم متحركة، يأتي في مقدمتها فيلم "Beauty and the Beast" الذي حقق إيرادات قدرت بـ مليار و26 مليون دولار.
الــممر (2)

إيرادات أفلام العيد.. «الممر» أقل من مليون لأول مرة

يواصل فيلم "الممر" تصدره في حصد إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الثالث عشر على التوالي، رغم تحقيقه أمس الأربعاء، إيرادا قلّ عن مليون جنيه لأول مرة منذ بدء الموسم، حيث بلغ 604 آلاف و412 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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