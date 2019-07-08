رياضة

مدرب بيرو: البرازيل استحقت لقب كوبا أمريكا

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص
البرازيل - بيرو
البرازيل - بيرو
أقر الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، مدرب منتخب بيرو، بأحقية تتويج البرازيل بلقب كوبا أمريكا 2019، بينما أبدى رضاه عن تطور فريقه، وثقته بالحفاظ على هذا المستوى. وقال جاريكا: "البرازيل استحقت اللقب، لقد تحسن أداؤنا مقارنة بمباراة دور المجموعات، وكنا الأفضل في فترات، لكن المنافس استغل الفرص التي لاحت له، ولقد صنع المنافس 3 فرص وسجل اثنتين، منهما هدف بتعاون من جانبنا، بخطأ غير مقصود. وواقعية البرازيل كانت أفضل منا، كنا الأفضل في فترات، لكن تيتي تدارك الأمور جيدا. تغييرات البرازيل منحتها الأفضلية وأنهت اللقاء".
وأبدى صاحب الـ61 عاما رضاه التام عن تطور مستوى فريقه، قائلا: "الأهم هو أن ندرك أننا تطورنا بمرور الوقت، وهذا يمنحنا مزيدا من القوة. علينا مواصلة المسيرة والحفاظ على تواضعنا، وأعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح، بعيدا عن ألم الخسارة. يمكننا الحفاظ على هذا التطور، نحن منتخب تطور كثيرا، وما زال، وهذا يمنحني
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البرازيل-وبيرو (2)

كوتينيو: نبني تاريخا ولا يمكن تغيير الماضي

قال فيليب كوتينيو، نجم منتخب البرازيل ونادي برشلونة الإسباني، بعد التتويج بلقب كوبا أمريكا على حساب بيرو، إن منتخب بلاده حقق الهدف بالتتويج بلقب البطولة على أرضه. وأضاف كوتينيو: "سعيد لأننا حققنا الهدف بأن نصبح الأبطال على أرضنا، كنا نعرف أهمية البطولة؛ لذلك خرجنا سعداء. لقد حان وقت الاحتفال مع الأسر التي هي دائما معنا". وبسؤاله عما إذا كان هذا اللقب قد خفف جراح خروج السيليساو من نصف نهائي مونديال 2014 الذي أقيم في البرازيل، بالخسارة 1-7 أمام ألمانيا، شدد كوتينيو على أن هذا الفريق يسعى لكتابة تاريخه الخاص.
البرازيل-وبيرو (4)

مدرب البرازيل: سأستمتع بالتتويج حين أذهب للمنزل

دافع أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، مدرب البرازيل، عن طريقة لعب منتخب بلاده، وانتقد الحكم التشيلي روبرتو توبار بشدة، عقب تتويج "السيليساو" بلقب كوبا أمريكا، بالفوز في النهائي (3-1) على بيرو. وقال تيتي: "النقد جزء من عملية التطور، والأمر واضح بالنسبة إليَّ، لكن هناك أشكالا عديدة للفوز وللعب كرة القدم، وهناك تركيزا على اللعب بشكل جيد. نحن مخلصون لفكرة كرة قدم تبحث عن نتائج، دون التخلي عن الجانب الإبداعي الذي يترجم إلى أهداف". وعن فوز منتخب بلاده باللقب، أجاب تيتي: "لا أجد كلمات لوصف سعادتي، لكني سأستمتع (بالتتويج) حين أذهب للمنزل".
اليسون-حارس-ليفربول

هيمنة برازيلية على جوائز كوبا أمريكا

اكتسحت البرازيل الجوائز الفردية لكوبا أمريكا 2019، بعدما توجت باللقب التاسع في تاريخها، بالفوز على بيرو، في المباراة النهائية. وفاز منتخب السيليساو بجائزة اللعب النظيف، حيث تحصل على أقل عدد من الكروت الملونة في البطولة، في الوقت ذاته، فاز البرازيلي أليسون بيكر بجائزة أفضل حارس مرمى، بعدما تلقى هدفًا وحيدًا خلال 6 مباريات. وفاز داني ألفيس، قائد منتخب السامبا، بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ليواصل تعزيز أسطورته، باعتباره أكثر اللاعبين في تاريخ كرة القدم تحقيقًا للبطولات.
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البرازيل-وبيرو (2)

كوتينيو: نبني تاريخا ولا يمكن تغيير الماضي

قال فيليب كوتينيو، نجم منتخب البرازيل ونادي برشلونة الإسباني، بعد التتويج بلقب كوبا أمريكا على حساب بيرو، إن منتخب بلاده حقق الهدف بالتتويج بلقب البطولة على أرضه. وأضاف كوتينيو: "سعيد لأننا حققنا الهدف بأن نصبح الأبطال على أرضنا، كنا نعرف أهمية البطولة؛ لذلك خرجنا سعداء. لقد حان وقت الاحتفال مع الأسر التي هي دائما معنا". وبسؤاله عما إذا كان هذا اللقب قد خفف جراح خروج السيليساو من نصف نهائي مونديال 2014 الذي أقيم في البرازيل، بالخسارة 1-7 أمام ألمانيا، شدد كوتينيو على أن هذا الفريق يسعى لكتابة تاريخه الخاص.
البرازيل-وبيرو (4)

مدرب البرازيل: سأستمتع بالتتويج حين أذهب للمنزل

دافع أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، مدرب البرازيل، عن طريقة لعب منتخب بلاده، وانتقد الحكم التشيلي روبرتو توبار بشدة، عقب تتويج "السيليساو" بلقب كوبا أمريكا، بالفوز في النهائي (3-1) على بيرو. وقال تيتي: "النقد جزء من عملية التطور، والأمر واضح بالنسبة إليَّ، لكن هناك أشكالا عديدة للفوز وللعب كرة القدم، وهناك تركيزا على اللعب بشكل جيد. نحن مخلصون لفكرة كرة قدم تبحث عن نتائج، دون التخلي عن الجانب الإبداعي الذي يترجم إلى أهداف". وعن فوز منتخب بلاده باللقب، أجاب تيتي: "لا أجد كلمات لوصف سعادتي، لكني سأستمتع (بالتتويج) حين أذهب للمنزل".
اليسون-حارس-ليفربول

هيمنة برازيلية على جوائز كوبا أمريكا

اكتسحت البرازيل الجوائز الفردية لكوبا أمريكا 2019، بعدما توجت باللقب التاسع في تاريخها، بالفوز على بيرو، في المباراة النهائية. وفاز منتخب السيليساو بجائزة اللعب النظيف، حيث تحصل على أقل عدد من الكروت الملونة في البطولة، في الوقت ذاته، فاز البرازيلي أليسون بيكر بجائزة أفضل حارس مرمى، بعدما تلقى هدفًا وحيدًا خلال 6 مباريات. وفاز داني ألفيس، قائد منتخب السامبا، بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ليواصل تعزيز أسطورته، باعتباره أكثر اللاعبين في تاريخ كرة القدم تحقيقًا للبطولات.
البرازيل-وبيرو (9)

البرازيل تتوج بلقب كوبا أمريكا على حساب بيرو

توج منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا 2019 للمرة التاسعة في تاريخهم، بعد أن تمكن راقصي السامبا من الفوز على نظيره منتخب بيرو بثلاثة أهداف مُقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، في نهائي بطولة الكوبا التي استضافتها البرزيل، سجل لراقصي السامبا كلا من إيفرتون في الدقيقة 15، وجابرييل خيسوس في الدقيقة 48 وريشارليسون دي أندرادي في الدقيقة 90، بينما سجل بيرو الوحيد اللاعب باولو جيريرو في الدقيقة 44.
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