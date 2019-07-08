مدرب بيرو: البرازيل استحقت لقب كوبا أمريكا

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

البرازيل - بيرو

أقر الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، مدرب منتخب بيرو، بأحقية تتويج البرازيل بلقب كوبا أمريكا 2019، بينما أبدى رضاه عن تطور فريقه، وثقته بالحفاظ على هذا المستوى. وقال جاريكا: "البرازيل استحقت اللقب، لقد تحسن أداؤنا مقارنة بمباراة دور المجموعات، وكنا الأفضل في فترات، لكن المنافس استغل الفرص التي لاحت له، ولقد صنع المنافس 3 فرص وسجل اثنتين، منهما هدف بتعاون من جانبنا، بخطأ غير مقصود. وواقعية البرازيل كانت أفضل منا، كنا الأفضل في فترات، لكن تيتي تدارك الأمور جيدا. تغييرات البرازيل منحتها الأفضلية وأنهت اللقاء".

وأبدى صاحب الـ61 عاما رضاه التام عن تطور مستوى فريقه، قائلا: "الأهم هو أن ندرك أننا تطورنا بمرور الوقت، وهذا يمنحنا مزيدا من القوة. علينا مواصلة المسيرة والحفاظ على تواضعنا، وأعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح، بعيدا عن ألم الخسارة. يمكننا الحفاظ على هذا التطور، نحن منتخب تطور كثيرا، وما زال، وهذا يمنحني

وأبدى صاحب الـ61 عاما رضاه التام عن تطور مستوى فريقه، قائلا: "الأهم هو أن ندرك أننا تطورنا بمرور الوقت، وهذا يمنحنا مزيدا من القوة. علينا مواصلة المسيرة والحفاظ على تواضعنا، وأعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح، بعيدا عن ألم الخسارة. يمكننا الحفاظ على هذا التطور، نحن منتخب تطور كثيرا، وما زال، وهذا يمنحني الهدوء".



وتطرق المدرب الأرجنتيني للحديث عن الشائعات التي تتحدث عن وجود عرض محتمل لتدريب منتخب بلاده، حيث أوضح أنه مرتبط بعقد مع "البلانكيروخا" حتى 2021.



وقال في هذا الصدد: "أحترم بلادي كثيرا، أحب بلادي، ولكني مرتبط بعقد مع بلد منحني كل شيء. وبعيدا عن أي موقف يمكن أن يحدث، أنا معتاد على احترام العقود، وعقدي يمتد حتى 2021، هذا ما يجب أن ألتزم به".

