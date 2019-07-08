بعد زيادة البنزين.. «مواصلات مصر» تعلن تعريفة جديدة

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

مواصلات مصر - صورة أرشيفية

أعلنت شركة مواصلات مصر، اليوم الإثنين، تعريفتها الجديدة لشبكة مواصلاتها، بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة لتحريك أسعار المحروقات، وهي كما يلي في كارت مواصلاتي: تذكرة الميني باص 10 جنيهات زادت بقيمة جنيهين لتصبح 12 جنيها، تذكرة الأتوبيس الكبير 10 جنيهات زادت بقيمة جنيه ووصلت إلى 11 جنيها، التذكرة بقيمة 12 جنيها زادت لتصل لـ13 جنيها، على أن يصل سعر التذكرة خارج الكارت 15 جنيها. وأعلنت وزارة البترول، في بيان لها، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة الماضي.

وذلك على النحو التالي: البوتاجاز المنزلي الأسطوانة بـ65 جنيها، والتجاري بـ130 جنيها، وبنزين 95 بـ9 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ8 جنيهات، وبنزين 80 والكيروسين والسولار بـ6.75 جنيه، كما شملت الزيادات أيضا ارتفاع أسعار الشريحة الأولى من الغاز الطبيعي للمنازل التي تبدأ من صفر حتى 30 مترا مكعبا إلى 235 قرشا،