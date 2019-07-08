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بعد زيادة البنزين.. «مواصلات مصر» تعلن تعريفة جديدة

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص
مواصلات مصر - صورة أرشيفية
مواصلات مصر - صورة أرشيفية
أعلنت شركة مواصلات مصر، اليوم الإثنين، تعريفتها الجديدة لشبكة مواصلاتها، بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة لتحريك أسعار المحروقات، وهي كما يلي في كارت مواصلاتي: تذكرة الميني باص 10 جنيهات زادت بقيمة جنيهين لتصبح 12 جنيها، تذكرة الأتوبيس الكبير 10 جنيهات زادت بقيمة جنيه ووصلت إلى 11 جنيها، التذكرة بقيمة 12 جنيها زادت لتصل لـ13 جنيها، على أن يصل سعر التذكرة خارج الكارت 15 جنيها. وأعلنت وزارة البترول، في بيان لها، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة الماضي.
وذلك على النحو التالي: البوتاجاز المنزلي الأسطوانة بـ65 جنيها، والتجاري بـ130 جنيها، وبنزين 95 بـ9 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ8 جنيهات، وبنزين 80 والكيروسين والسولار بـ6.75 جنيه، كما شملت الزيادات أيضا ارتفاع أسعار الشريحة الأولى من الغاز الطبيعي للمنازل التي تبدأ من صفر حتى 30 مترا مكعبا إلى 235 قرشا،
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طقس-حار (7)

الأرصاد تحذر: غدا ارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء، وتنشط أحيانا على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
الرئس-عبد الفتاح السيسى-في-النيجر (3)

متحدث الرئاسة: قمة النيجر محط أنظار واهتمام العالم

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الإفريقية الاستثنائية بنيامي عاصمة النيجر، والتى بدأت أعمالها، أمس الأحد، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كانت محط أنظار واهتمام كافة دول القارة والمجتمع الدولي بأسره، إذ شهدت إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازم لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، والتي تعد إحدى أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، بالنظر إلى أهميتها كعلامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي في القارة، وكونها ستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث الحجم.
طقس-حار (6)

حرارة ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء، كما تنشط أحيانا على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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مجلس-النواب-الجلسة-العامة

الحريري يتقدم بـ«بيان عاجل» بشأن حجب موقع «التحرير»

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب وتكتل 25 - 30 تحت قبة البرلمان، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن استمرار حجب عدد من المواقع دون سند قانوني، والتى كان آخرها موقع جريدة التحرير الذي حجب في 9 مايو الماضي، وهو ما جعل المؤسسة تصدر قرارًا، مع تفاقم الأزمة يفيد عزمها الإقدام على خطوة غلق موقعها وجريدتها عقب شهرين من الآن في حال استمرار حجب الموقع خاصة دون معرفتها الأسباب والجهات التي وراء هذا.
وزارة-المالية

لماذا أعلنت المالية عن تأسيس شركة جديدة للمقاصة؟

تعتزم الحكومة إنشاء شركة جديدة تستهدف خفض الديون في مصر، وذلك من خلال وجود شراكة جديدة بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، إذ وافق مجلس الوزراء أمس، على إنشاء شركة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بين الجهات الثلاث، كما وافقت وزارة المالية على المساهمة في تأسيس تلك الشركة بنسبة 20% من رأسمالها، والسير في إجراءات التأسيس. ويبلغ رأسمال هذه الشركة نحو 100 مليون جنيه، حيث يساهم البنك المركزي بـ60% ووزارة المالية بـ20% وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بـ20% من رأس المال.
اتوبيسات-وسائل-مواصلات

تخفيضات للجميع.. «مواصلات مصر» توحد التذاكر خلال بطولة إفريقيا

طرحت مواصلات مصر، عروض وتخفيضات مميزة، يستفيد منها جموع الجماهير المصرية ومشجعي المنتخبات الإفريقية الأخرى، وذلك خلال الأيام التي ستقام فيها مباريات المنتخب الوطني، إذ قررت الشركية طرح سعر موحد لكل التذاكر بجميع المركبات سواء الأتوبيسات الكبيرة أو الميني باص، ليصل سعر التذكرة الواحدة في إلى 5 جنيها فقط لا غير، على كل الخطوط، من خلال عملاء الكارت الذكي أو singel tichet، وذلك في إطار المبادرة الجديدة التي أطلقتها الشركة تحت شعار "شجع مصر مع مواصلات مصر".
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

سنة دراسية رابعة لتأهيل طلاب الثانوية؟.. التعليم ترد

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تُفيد بإضافة وزارة التربية والتعليم سنة دراسية رابعة لتأهيل طلاب الثانوية العامة لمرحلة التعليم الجامعى، وذلك فى إطار تطبيق نظام التعليم الجديد. وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا, مُؤكدةً على أنه لا صحة على الإطلاق لإضافة سنة جديدة تمهيدية لمرحلة الثانوية العامة، وأن السنوات التعليمية المقررة على الطلاب فى المرحلة الثانوية العامة ثلاث سنوات كما هى ولم يطرأ عليها أى تغيير.
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