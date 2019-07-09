غيري وجربي بيتزا التوست ووافل البطاطس على الإفطار

تساعد وجبة الإفطار على تزويد الجسم بالفيتامينات الهامة والمعادن التي يحتاجها الجسم، بالإضافة للمحافظة على قوة العظام والجهاز المناعي، وتحسين الأداء البدني والذاكرة

تحرير:آية أشرف ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

الإفطار

البحث عن أفكار جديدة لوجبة الإفطار، من الأمور الهامة التي يجب أن تفكر بها كل ربة منزل، خاصة أنها من أهم الوجبات خلال اليوم ونحصل منها على النشاط والطاقة التي نحتاجها لنواصل باقي أنشطة اليوم، الملل والروتين في تقديم البيض والفول والجبنة فقط يسبب الكثير من المشكلات، لذلك يجب التفكير في أصناف جديدة ومغذية أيضًا لعائلتك، في السطور التالية نساعدك في تقديم بعض هذه الأصناف ومنها بيتزا توست، وافل البطاطس، أومليت بالخضار، فول بالثوم، بيض بالأعشاب والريحان، جربيها ولن تندمي.

بيتزا توست المكونات توست شرائح جبنة ثوم ريحان مفروم وزعتر ملح وفلفل أسود زيت طماطم طريقة التحضير: - قشري الطماطم واضربيها في الخلاط. - في صينية الفرن ضعي التوست الطازج وحمصيه بالفرن لمدة 3 دقائق. - ادهني التوست صلصة الطماطم ثم ضعيها مرة ثانية في الفرن، وأضيفي بعد ذلك طبقة من الجبنة وضعيها مرة