غيري وجربي بيتزا التوست ووافل البطاطس على الإفطار

تساعد وجبة الإفطار على تزويد الجسم بالفيتامينات الهامة والمعادن التي يحتاجها الجسم، بالإضافة للمحافظة على قوة العظام والجهاز المناعي، وتحسين الأداء البدني والذاكرة
البحث عن أفكار جديدة لوجبة الإفطار، من الأمور الهامة التي يجب أن تفكر بها كل ربة منزل، خاصة أنها من أهم الوجبات خلال اليوم ونحصل منها على النشاط والطاقة التي نحتاجها لنواصل باقي أنشطة اليوم، الملل والروتين في تقديم البيض والفول والجبنة فقط يسبب الكثير من المشكلات، لذلك يجب التفكير في أصناف جديدة ومغذية أيضًا لعائلتك، في السطور التالية نساعدك في تقديم بعض هذه الأصناف ومنها بيتزا توست، وافل البطاطس، أومليت بالخضار، فول بالثوم، بيض بالأعشاب والريحان، جربيها ولن تندمي.
بيتزا توست
المكونات
توست
شرائح جبنة
ثوم
ريحان مفروم وزعتر
ملح وفلفل أسود
زيت
طماطم
طريقة التحضير:
- قشري الطماطم واضربيها في الخلاط.
- في صينية الفرن ضعي التوست الطازج وحمصيه بالفرن لمدة 3 دقائق.
- ادهني التوست صلصة الطماطم ثم ضعيها مرة ثانية في الفرن، وأضيفي بعد ذلك طبقة من الجبنة وضعيها مرة
بيتزا توست
المكونات
توست
شرائح جبنة
ثوم
ريحان مفروم وزعتر
ملح وفلفل أسود
زيت
طماطم
طريقة التحضير:
- قشري الطماطم واضربيها في الخلاط.
- في صينية الفرن ضعي التوست الطازج وحمصيه بالفرن لمدة 3 دقائق.
- ادهني التوست صلصة الطماطم ثم ضعيها مرة ثانية في الفرن، وأضيفي بعد ذلك طبقة من الجبنة وضعيها مرة ثانية حتى تذوب الجبنة، وقدميها لعائلتك ويمكنك إضافة زيتون أو خضراوات على الجبنة.
شوفان بالتوت
المكونات
كوب شوفان
كوب توت
كوب لبن
موزة
مكسرات
قرفة وملح وفانيليا
طريقة التحضير:
- اسلقي الشوفان في الماء حتى ينضج.
- ضعي الشوفان في طبق وأضيفي التوت واللبن والموزة والمكسرات وباقي المكونات.
- يمكنك استبدال التوت بأي نوع فاكهة مفضلة لديك، أو الاكتفاء بالعسل الأبيض.
بيض بالخضار والجبنة
المكونات
بيض
شرائح جبنة شيدر
فلفل ألوان
بصل مفروم
طماطم مكعبات
ملح وفلفل أسود
زبدة أو سمنة
طريقة التحضير:
- في طاسة على النار سيحي الزبدة، ثم أضيفي البصل وشوحيه حتى يتحول لونه للذهبي.
- أضيفي الفلفل والطماطم وقلبي كل المكونات حتى تتجانس مع بعضها البعض.
- اكسري البيض وضعيه مع الخضار، ثم هدئي النار.
- عندما يدخل البيض في التسوية، أضيفي شرائح الجبنة، وقلبي كل المكونات وقدميها ساخنة.
كريب بالموز
المكونات
بيض
سكر
لبن
دقيق
موز
ملح
فانيليا
طريقة التحضير:
- اضربي البيض مع السكر جيدًا، ثم أضيفي الفانيليا واللبن والملح والدقيق،
اخلطي كل المكونات جيدًا.
- في طاسة تيفال ضعي الزبدة، ثم أضيفي الخليط السابق من الكريب وقلبي على الجهة الثانية حتى التأكد من تسويته.
- بعد أن يبرد الكريب، احشيه بالموز ولفيه مثل السندوتشات.
كيكة الجبنة بالزعتر
المكونات
كوب ونصف دقيق
كوب لبن
5 بيضات
3 ملاعق سكر
جبنة فيتا
بيكنج بودر
زيت
جنزبيل وزعتر وملح وفلفل أسود وبقدوس مفروم.
طريقة التحضير:
- ضعي الدقيق والبيكنج بودر والزنجبيل والزعتر والملح والفلفل الأسود، قلبي كل المكونات جيدًا.
- في وعاء آخر ضعي السكر والبيض والزيت، واخلطي كل المكونات في الخلاط، ثم أضيفي اللبن واستمري في الضرب على درجة متوسطة.
- اهرسي الجبنة ويمكنك إضافة الجبنة الكيري مع فيتا، وضعي البقدونس.
- أضيفي الخليط على الخليط السابق، وقلبي كل المكونات.
- ضعي الكيك في صينية فرن، ورشي الزعتر على الوجه، وضعيها في الفرن نصف ساعة حتى النضج.
أومليت السبانخ
المكونات
سبانخ
2 بيضة
شرائح طماطم
ملح وفلفل أسود
فيجيتار أو دقيق
طريقة التحضير:
- اغسلي السبانخ جيدًا ويفضل أن تكون ناعمة.
- قشري الطماطم وقطعيها مكعبات صغيرة.
- اخلطي السبانخ والطماطم مع البيض والتوابل والفيجيتار.
- في طاسة تيفال ضعي الزيت، وصبي الخليط.
- احرصي على تقليب الخليط على الجهتين.
- بعد أن يبرد قطعي الأومليت وقدميه لعائلتك بالهنا والشفا.
طماطم محشية بيض وجبنة
المكونات
طماطم
بيض
جبنة رومي
زبدة
زيت
لبن
طريقة التحضير:
- اغسلي الطماطم جيدًا وتخلصي من قلبها مثلما تقومين مع المحشي الكوسة أو الفلفل.
- في وعاء ضعي البيض والملح والفلفل الأسود واللبن.
- اضربي كل المكونات جيدًا حتى التأكد من تجانسها.
- في طاسة ضعي الزبدة ثم أضيفي خليط البيض.
- بعد أن يبرد الخليط احشي الطماطم به، ويمكنك توزيع الجبنة الرومي المبشورة على الوجه، ثم ضعيها في الفرن 5 دقائق.