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نشوى مصطفى تتعرض للسرقة: أستاذ حرامي ربنا ينتقم منك

تحرير:التحرير ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص
نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن تعرضها للسرقة بعدما تم تكسير زجاج سيارتها وسرقة كل محتوياتها، لافتة إلى أن أكثر ما أزعجها أنه تمت سرقة "اللاب توب" الخاص بابنها وحقيبة ملابسه و"بدلة فرحه". وكتبت نشوى مصطفى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إزاز العربية اتكسر وكل اللي فيها اتسرق. أكتر حاجة زعلانة عليها لاب توب ابني وشنطة هدومه وبدلة فرحه، سبحان الله وأنا طالعة البيت كنت عايزة أفضي العربية وأجلت لما أرجع من مشوار فى مدينة نصر، إلى الأستاذ الحرامي: ربنا ينتقم منك.. قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله".
واحتفلت الفنانة نشوى مصطفى بزفاف ابنها "عبد الرحمن" بأحد الفنادق بالقاهرة، يوم الجمعة الماضي، وحرص على الحضور العديد من الفنانين، ومنهم ماجد الكدواني وعلي ربيع ولقاء سويدان وإدوارد ورانيا فريد شوقي وغيرهم، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورا لنجلها وعروسه وعلقت عليها: "قمرين دول ولا عينين،
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