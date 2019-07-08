لقاح فيروس الورم الحليمي يحمي من سرطان عنق الرحم

إن الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري، هي السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم، حيث يحتوي فيروس هذا الفيروس على العديد من الأنواع ويُعد برنامج التطعيم ضد الفيروس ناجحًا
عندما يدخل فيروس إلى الجسم سواء من خلال خدش أو قطع صغير بالجلد فيحدث ما يسمى بـ «عدوى فيروس الورم الحليمي البشري»، ويتسبب في ظهور زوائد على الجلد أو الأغشية المخاطية، وهناك أنواع لها دور في الإصابة بسرطان عنق الرحم، حيث هناك ما يزيد عن 100 نوع من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV).
وأدى التطعيم الروتيني للفتيات الاسكتلنديات في الفئة العمرية 12-13 عامًا ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) إلى انخفاض كبير في المرض الذي يؤدي إلى سرطان عنق الرحم، وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
يعد برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري ناجحًا للغاية حتى أن النساء اللاتي لم يتلقين اللقاح محميات ضد فيروس الورم الحليمي البشري من خلال «الحماية المتقاطعة» التي تهدف إلى التوعية بالوقاية من هذا الفيروس.
إن الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري، هي السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم،
يعد برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري ناجحًا للغاية حتى أن النساء اللاتي لم يتلقين اللقاح محميات ضد فيروس الورم الحليمي البشري من خلال «الحماية المتقاطعة» التي تهدف إلى التوعية بالوقاية من هذا الفيروس.
إن الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري، هي السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم، حيث يحتوي هذا الفيروس على العديد من الأنواع.
ومثلما هناك لقاح للانفلونزا، فكان يعتقد أن هذا اللقاح يحمي فقط من أنواع معينة من فيروس الورم الحليمي البشري، لكنه يحمي من أنواع كثيرة، تحت مسمى "الحماية المتقاطعة".. اعرف أكثر عن الأمراض المعدية.
هذه النتائج تظهر فعالية عالية من اللقاح لدى النساء الشابات ضد مرض سرطان عنق الرحم الخطير، بغض النظر عن نوع فيروس الورم الحليمي البشري، بالإضافة إلى أن النتائج مثيرة، وبالفعل حدث انخفاض كبير في مرض سرطان عنق الرحم.
ويكشف القائمين على الأبحاث أن اللقاح فعال بنسبة 86% في أشد أشكال سرطان عنق الرحم المبكرة عند الفتيات اللاتي تم تحصينهن بشكل كامل في سن 12-13، مقارنة بالأخريات اللاتي لم يتلقين التلقيح.
كما أبلغ الباحثون أيضًا عن وجود أمراض أقل سرطانية حتى عند النساء اللاتي لم يتم تطعيمهن، مما يشير إلى أن فيروس الورم الحليمي البشري في اسكتلندا كان تحت السيطرة.
على الرغم من أنه من المعروف أن نوعي فيروس الورم الحليمي البشري 16 و 18 مسببان لسرطان عنق الرحم بين النساء الشابات، إلا أن انخفاض نسبة الإصابة بأكثر من 85 %من الأمراض الناجمة عن جميع أنواع فيروس الورم الحليمي البشري يشير بوضوح إلى أن «الحماية المتقاطعة» تترجم مباشرة إلى الوقاية من الأمراض.
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وأظهرت اسكتلندا أن وجود نظام جيد للتسجيل والمتابعة فعال لتحقيق امتصاص عالي للقاح، ولإنجاح برنامج التطعيم.
من المؤكد أن جميع البلدان بحاجة إلى أن تقرر كيف يمكن أن تنفذ أفضل برامج التطعيم والفحص والعلاج التي تدعم دعوة منظمة الصحة العالمية للقضاء على سرطان عنق الرحم باعتباره مشكلة من مشاكل الصحة العامة؟
التغييرات التي تحدث في عنق الرحم قد تسبب نمو سرطانات يمكن التقاطها عن طريق الفحص المنتظم لعنق الرحم، ومع ذلك، فمن المعروف أن العديد من الشابات يتخطين تلك الفحوصات الأساسية، لذا فإن حالات سرطان عنق الرحم ستبدأ في الصعود.
وما يجب التركيز عليه أن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري هي الزناد للتغييرات السابقة للسرطان في عنق الرحم، لذا تم إعطاء ملايين جرعات لقاح فيروس الورم الحليمي البشري على مستوى العالم للنساء - والرجال - ولم تُلاحظ أي آثار سلبية خطيرة، لذا على كل أسرة تطعيم ضد هذا الفيروس خاصة الفتيات لكي لا يتطور الأمر للإصابة بسرطان عنق الرحم.
وبالنسبة للنساء المتزوجات، أفادت دراسة، أجراها البروفيسور كورتيسيس، المتخصص في الطب الوقائي بجامعة كارولينا الجنوبية الأمريكية، أن عازل الحمل المعروف باسم "اللولب"، يحمي المرأة التي تأخذ تطعيم فيروس الورم الحليمي البشرى من الإصابة بسرطان عنق الرحم.. يهمك أن تعرف: الأسماك والخضراوات المخللة تسبب سرطان المعدة.
وأجرى البروفيسور الأمريكى أبحاثه على 12 ألف سيدة واكتشف أن اللاتي يستخدمن "اللولب"، ينشط الجهاز المناعي على مستوى عنق الرحم لديهن، ويساعد على محاربة التهابات الورم الحليمي البشرى المسئول عن الإصابة بسرطان عنق الرحم.