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لقاح فيروس الورم الحليمي يحمي من سرطان عنق الرحم

إن الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري، هي السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم، حيث يحتوي فيروس هذا الفيروس على العديد من الأنواع ويُعد برنامج التطعيم ضد الفيروس ناجحًا
تحرير:فيروز ياسر ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
لقاح ضد فيروس الورم الحليمي
لقاح ضد فيروس الورم الحليمي
عندما يدخل فيروس إلى الجسم سواء من خلال خدش أو قطع صغير بالجلد فيحدث ما يسمى بـ «عدوى فيروس الورم الحليمي البشري»، ويتسبب في ظهور زوائد على الجلد أو الأغشية المخاطية، وهناك أنواع لها دور في الإصابة بسرطان عنق الرحم، حيث هناك ما يزيد عن 100 نوع من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV). وأدى التطعيم الروتيني للفتيات الاسكتلنديات في الفئة العمرية 12-13 عامًا ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) إلى انخفاض كبير في المرض الذي يؤدي إلى سرطان عنق الرحم، وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
يعد برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري ناجحًا للغاية حتى أن النساء اللاتي لم يتلقين اللقاح محميات ضد فيروس الورم الحليمي البشري من خلال «الحماية المتقاطعة» التي تهدف إلى التوعية بالوقاية من هذا الفيروس. إن الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري، هي السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم،
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