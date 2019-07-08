السيسي:نريد إزالة تحديات التنمية.. والدعم الدولي مهم

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي في النيجر

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي، اليوم الإثنين، قمة تنسيقية بين الاتحاد الإفريقية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والمقامة في مدينة نيامي عاصمة النيجر، وقال في كلمته: "أعرب عن شكري لرئيس النيجر وجميع المنظمين على الجهود المبذولة لإنجاح القمة، ومن المهم مواجهة التحديات على الساحة الإقليمية وتطوير المشروعات الاقتصادية، وأشير لأهمية التكامل والدعم من قبل المجتمع الدولي، نرغب في إزالة التحديات التي تعوق طريق التنمية والتقدم بالنسبة للقارة".

وأضاف السيسي: "من الضروري تعزيز أواصر التعاون ببين دول القارة لمواجهة التحديات التي تواجهنا، لدينا العديد من الموارد التي تجعلنا من أنجح وأغنى القارات، نشجع المستثمرين والقطاع الخاص على المشاركة في عملية التنمية بالقارة، لا بد من بذل المزيد من الجهود لإعلاء مكانة إفريقيا، لدينا العديد من المبادرات لتقديم