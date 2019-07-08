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السيسي:نريد إزالة تحديات التنمية.. والدعم الدولي مهم

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي في النيجر
الرئيس عبد الفتاح السيسي في النيجر
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي، اليوم الإثنين، قمة تنسيقية بين الاتحاد الإفريقية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والمقامة في مدينة نيامي عاصمة النيجر، وقال في كلمته: "أعرب عن شكري لرئيس النيجر وجميع المنظمين على الجهود المبذولة لإنجاح القمة، ومن المهم مواجهة التحديات على الساحة الإقليمية وتطوير المشروعات الاقتصادية، وأشير لأهمية التكامل والدعم من قبل المجتمع الدولي، نرغب في إزالة التحديات التي تعوق طريق التنمية والتقدم بالنسبة للقارة".
وأضاف السيسي: "من الضروري تعزيز أواصر التعاون ببين دول القارة لمواجهة التحديات التي تواجهنا، لدينا العديد من الموارد التي تجعلنا من أنجح وأغنى القارات، نشجع المستثمرين والقطاع الخاص على المشاركة في عملية التنمية بالقارة، لا بد من بذل المزيد من الجهود لإعلاء مكانة إفريقيا، لدينا العديد من المبادرات لتقديم
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نائبة: مطبات الشوارع غير مطابقة للمواصفات العالمية

تقدمت نادية هنري عضو مجلس النواب، باقتراح بشأن عشوائية المطبات في الشوارع المصرية، والتي يتم إنشائها بشكل غير صحيح وغير مطابق للمعايير والمواصفات، ما يسبب العديد من المشكلات منها استنزاف الوقود والموارد وضياع الوقت، قائلة إن بعد مناقشة الموازنة العامة للدولة وإقرارها خلال الفترة الماضية والتي تم معها إقرار الاستغناء عن دعم المواد البترولية، كان يجب أن يتم تعويض الدعم من خلال حلول مبتكرة منها ترشيد واستخدام المواد البترولية عبر استهلاك يحافظ على الهواء ويقلل نسبة التلوث.
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الإفتاء عن رمي الأشاعرة بالخروج عن أهل السنة: باطل

فيما تقدم مواطن بسؤال لدار الافتاء: "ما رأيكم فيما يفعله بعض الجماعات من رمي الأشاعرة بالخروج عن أهل السنة والجماعة"؟.. قالت دار الإفتاء: "إن رمي الأشاعرة بأنهم خارجون عن دائرة أهل السنة والجماعة غلط وباطل جسيم". وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن هؤلاء أئمة خير وهدًى، وممن يجب بهم الاقتداء؛ لأنهم قاموا بنصرة الشريعة، وأبطلوا شُبَه أهل الزيغ والضلالة، وأوضحوا المشكلات، وبينوا ما يجب أن يُدان به من المعتقدات، فهم بمعرفتهم بأصول الديانات العلماءُ على الحقيقة.
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عقب خروج مصر| هل يخفض الاتحاد أسعار تذاكر المباريات؟

«دموع وحسرة وخيبات أمل».. ساعات عصيبة عاشها المصريون أول من أمس، عقب خسارة المنتخب أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد، وتوديع منافسات البطولة سريعاً من دور الـ16 دون أن يقدم العرض المنتظر منه، بعدما منى المصريون أنفسهم بالبطولة، خاصة أنها تقام هذه المرة على أرض مصر فى أجواء مثالية من الناحية التنظيمية والكروية والتفاف الدولة بجميع أجهزتها حول المنتخب وتسخير جميع الإمكانات له وللاعبين، من أجل تحقيق اللقب الغائب عن الفراعنة منذ عام 2010، وتعويض خيبة الأمل التى ألمت بالمجتمع، عقب خسارة البطولة فى نسختها الماضية على يد الكاميرون.
غادة-والى-وزيرة-التضامن

الموافقة على تبعية هيئة التأمين الاجتماعي للتضامن

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، على نص المادة الثامنة من مشروع قانون الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تنص على تبعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لوزارة التضامن، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون، إذ شهدت المادة جدلا بين النواب، بسبب تبعية الهيئة لوزارة التضامن. وأعلن محمد وهب الله،عضو اللجنة، رفضه تبعية الهيئة للوزارة، مشيرا إلى أن الدستور ألزم باستقلالية الهيئة عن الحكومة، قائلا: "وأنا بسجل اعتراضي في المضبطة". واستقر رأي اللجنة على الموافقة على النص كما جاء من الحكومة.
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متحدث الرئاسة: قمة النيجر محط أنظار واهتمام العالم

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الإفريقية الاستثنائية بنيامي عاصمة النيجر، والتى بدأت أعمالها، أمس الأحد، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كانت محط أنظار واهتمام كافة دول القارة والمجتمع الدولي بأسره، إذ شهدت إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازم لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، والتي تعد إحدى أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، بالنظر إلى أهميتها كعلامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي في القارة، وكونها ستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث الحجم.
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السيسي لقادة «قمة النيجر»: نجتهد لنكون عند حسن ظن شعوبنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مسئولية قادة إفريقيا أمام شعوبهم تستلزم بذل كل ما في وسعنا جميعا من جهد، لكي نكون عند حسن ظن شعوبنا ومستوى تطلعاتهم. وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال الجلسة الختامية للقمة الإفريقية الاستثنائية بالنيجر، مساء الأحد، أنه لا مكان للمستحيل بيننا، فأبناؤنا ينظرون إلينا اليوم وهم مفعمين بالطموحات، وهو ما يجعل المسؤولية كبيرة علينا. وافتتح السيسي، اليوم، الدورة الـ12 للقمة الإفريقية الاستثنائية في النيجر، التي تتناول تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة.
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السيسي يدعو دول إفريقيا للتصديق على «التجارة الحرة»

بدأت، اليوم الأحد، أعمال القمة الإفريقية الاستثنائية بعاصمة النيجر نيامي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، ويشارك في الدورة الـ12 للقمة الأفريقية الاستثنائية، قادة ورؤساء حكومات 55 من دول الاتحاد الإفريقي، ومن المقرر أن تستمر حتى، غد الإثنين. وأكد السيسي، في كلمته في افتتاح القمة، على الأهمية الكبيرة التي تكتسبها اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية دخولها حيز التنفيذ، واصفا ذلك بأنه يعد إنجازا كبيرا نهنىء أنفسنا عليه، داعيا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لاستكمال التوقيع والتصديق على الاتفاقية.
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السيسي يصل إلى النيجر لرئاسة القمة الإفريقية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النيجر لرئاسة القمة الإفريقية الاستثنائية التى تستضيفها العاصمة نيامي. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة ستشهد إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الإفريقية ودخول الاتفاقية حيز النفاذ. وأضاف أن تلك الاتفاقية التى تُعد أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقع، نظرا لأنها تمثل علامة فارقة فى مسيرة التكامل الاقتصادى للقارة وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم.
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