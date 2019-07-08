رياضة

رايولا: دي ليخت توصل إلى اتفاق للانضمام إلى يوفنتوس

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م
ماتياس دي ليخت
ماتياس دي ليخت
أكد مينو رايولا، وكيل أعمال المدافع ماتياس دي ليخت، توصل الهولندي لاتفاق للانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي بعد الاتفاق على كل البنود الشخصية في التعاقد، ومن المنتظر أن يحصل على 10.8 مليون جنيه إسترليني سنويا، أي سيحصل على 230 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وتتبقى الآن موافقة يوفنتوس على تلبية طلبات أياكس المادية، إذ يرغب النادي الهولندي في الحصول على 67.3 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل مدافعه، بينما يرغب يوفنتوس في دفع 49.3 مليون إسترليني إلى جانب 9 ملايين إسترليني إضافات.
وقال رايولا، بحسب ما نقلته صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية: "توصل دي ليخت إلى اتفاق على البنود الشخصية للتعاقد مع يوفنتوس، وننتظر الآن أن ينهي اليوفي اتفاقه الخاص مع أياكس قريبا". وتابع رايولا: "يأمل دي ليخت في أن يتوصل أياكس ويوفنتوس إلى اتفاق، كي تتم عملية الانتقال بأسرع صورة ممكنة". يذكر أن دي ليخت
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