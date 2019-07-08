مدرب البرازيل وماركينيوس يهاجمان ميسي بعد التتويج

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

ميسي

هاجم أدينور ليوناردو باتشي (تيتي)، مدرب منتخب البرازيل، ليونيل ميسي نجم وقائد منتخب الأرجنتين، عقب فوز السامبا بلقب كوبا أمريكا 2019، بعد الفوز على بيرو بنتيجة (3-1) في المباراة النهائية. وقال تيتي، في تصريحات أبرزتها شبكة "ESPN": "ميسي يحب أن يكون لديه المزيد من الاحترام ويحتاج لأن يتقبل الهزيمة، ويجب أن تحظى باحترام أكبر وأن تكون حذرا، لعبنا مباراة نظيفة أمام الأرجنتين في نصف النهائي، وميسي حصل بالفعل على طرد غير عادل أمام تشيلي، وكان يستحق الحصول على بطاقة صفراء فقط".

كما عد مدافع البرازيل، ماركينيوس، أنه من المحبط انتقاد ميسي للتحكيم، قائلا: "من المحبط أن يدلي لاعب بهذه الجودة تلك التصريحات، مهاجم يشيد به الكل. الحكام أيضا منحوا الكثير لصالح برشلونة ومنتخب بلاده، ولم يتحدث عن الفساد في التحكيم". وأضاف مدافع باريس سان جيرمان: "هو خسر وعليه أن يقبل ذلك (أمام البرازيل