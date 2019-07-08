رياضة

مدرب البرازيل وماركينيوس يهاجمان ميسي بعد التتويج

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م
ميسي
ميسي
هاجم أدينور ليوناردو باتشي (تيتي)، مدرب منتخب البرازيل، ليونيل ميسي نجم وقائد منتخب الأرجنتين، عقب فوز السامبا بلقب كوبا أمريكا 2019، بعد الفوز على بيرو بنتيجة (3-1) في المباراة النهائية. وقال تيتي، في تصريحات أبرزتها شبكة "ESPN": "ميسي يحب أن يكون لديه المزيد من الاحترام ويحتاج لأن يتقبل الهزيمة، ويجب أن تحظى باحترام أكبر وأن تكون حذرا، لعبنا مباراة نظيفة أمام الأرجنتين في نصف النهائي، وميسي حصل بالفعل على طرد غير عادل أمام تشيلي، وكان يستحق الحصول على بطاقة صفراء فقط".
كما عد مدافع البرازيل، ماركينيوس، أنه من المحبط انتقاد ميسي للتحكيم، قائلا: "من المحبط أن يدلي لاعب بهذه الجودة تلك التصريحات، مهاجم يشيد به الكل. الحكام أيضا منحوا الكثير لصالح برشلونة ومنتخب بلاده، ولم يتحدث عن الفساد في التحكيم". وأضاف مدافع باريس سان جيرمان: "هو خسر وعليه أن يقبل ذلك (أمام البرازيل
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الشعراوي وأرناتوفيتش ينتقلان إلى الدوري الصيني

انتقل النجم الإيطالي ستيفان الشعراوي إلى صفوف فريق شنجهاي شينهوا آتيًا من روما، مقابل 16 مليون يورو، ونشر الفريق الصيني بيانا عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين، أكد من خلاله ضم النجم الإيطالي، إذ أتى في البيان: "شنجهاي جرينلاند شيهوا وروما توصلا إلى اتفاق جديد، ستيفان الشعراوي الذي يحمل الجنسيتين الإيطالية والمصرية، من المتوقع وصوله إلى شنجهاي اليوم، 8 يوليو"، وسجل الشعراوي 11 هدفًا في 33 مباراة خاضها مع روما في جميع المسابقات الموسم الماضي. وبدوره قال الشعراوي: "دائما سأشكر جماهير روما على تلك السنوات التي قضيناها معًا".
ميسي

ميسي مهدد بالغياب عن كوبا أمريكا وتصفيات المونديال

يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خطر الإيقاف لمدة عامين على الصعيد الدولي، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها، عقب فوز منتخب بلاده على تشيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا في المباراة التي شهدت تعرضه للطرد، وقال ميسي عقب المباراة: "لا يوجد شك، كل الأمور مهدت كي تفوز البرازيل بالبطولة، آمل في أن لا يلعب الحكام وتقنية الفار أي دور في المباراة النهائية ويسمحوا لبيرو بالمنافسة، ولكن يبدو الأمر صعبًا بالنسبة لي"، وتمكنت البرازيل أمس من الفوز بالمباراة النهائية بنتيجة 3-1، وتوجت بلقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخها.
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فضيحة جديدة للمدرب الذي اغتال حلم الجماهير المصرية

كرة القدم هي لعبة الفقراء، تنتشر في الشوارع والساحات الشعبية، ورغم ممارستها في كل قارات العالم، تحتفظ قارتا إفريقيا وأمريكا الجنوبية بطابع خاص في هذه اللعبة، يتعلق بأنهما مصنع لإنتاج المواهب التي لا تنضب، فهما دائمًا يصدران العناصر المميزة في اللعبة إلى أوروبا، ومن يمسك بالفرصة يتألق ويصبح ذا شأن كبير في اللعبة. عشق كرة القدم لدى الجماهير المصرية وشغفها أمر كشف عنه امتلاء مدرجات استاد القاهرة في مباريات مصر، رغم الشكاوى من ارتفاع أسعار التذاكر، ومن ثم فإن الصدمة كانت قاسية بعد الخروج من البطولة.
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البرازيل-وبيرو (5)

مدرب بيرو: البرازيل استحقت لقب كوبا أمريكا

أقر الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، مدرب منتخب بيرو، بأحقية تتويج البرازيل بلقب كوبا أمريكا 2019، بينما أبدى رضاه عن تطور فريقه، وثقته بالحفاظ على هذا المستوى. وقال جاريكا: "البرازيل استحقت اللقب، لقد تحسن أداؤنا مقارنة بمباراة دور المجموعات، وكنا الأفضل في فترات، لكن المنافس استغل الفرص التي لاحت له، ولقد صنع المنافس 3 فرص وسجل اثنتين، منهما هدف بتعاون من جانبنا، بخطأ غير مقصود. وواقعية البرازيل كانت أفضل منا، كنا الأفضل في فترات، لكن تيتي تدارك الأمور جيدا. تغييرات البرازيل منحتها الأفضلية وأنهت اللقاء".
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كوتينيو: نبني تاريخا ولا يمكن تغيير الماضي

قال فيليب كوتينيو، نجم منتخب البرازيل ونادي برشلونة الإسباني، بعد التتويج بلقب كوبا أمريكا على حساب بيرو، إن منتخب بلاده حقق الهدف بالتتويج بلقب البطولة على أرضه. وأضاف كوتينيو: "سعيد لأننا حققنا الهدف بأن نصبح الأبطال على أرضنا، كنا نعرف أهمية البطولة؛ لذلك خرجنا سعداء. لقد حان وقت الاحتفال مع الأسر التي هي دائما معنا". وبسؤاله عما إذا كان هذا اللقب قد خفف جراح خروج السيليساو من نصف نهائي مونديال 2014 الذي أقيم في البرازيل، بالخسارة 1-7 أمام ألمانيا، شدد كوتينيو على أن هذا الفريق يسعى لكتابة تاريخه الخاص.
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مدرب البرازيل: سأستمتع بالتتويج حين أذهب للمنزل

دافع أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، مدرب البرازيل، عن طريقة لعب منتخب بلاده، وانتقد الحكم التشيلي روبرتو توبار بشدة، عقب تتويج "السيليساو" بلقب كوبا أمريكا، بالفوز في النهائي (3-1) على بيرو. وقال تيتي: "النقد جزء من عملية التطور، والأمر واضح بالنسبة إليَّ، لكن هناك أشكالا عديدة للفوز وللعب كرة القدم، وهناك تركيزا على اللعب بشكل جيد. نحن مخلصون لفكرة كرة قدم تبحث عن نتائج، دون التخلي عن الجانب الإبداعي الذي يترجم إلى أهداف". وعن فوز منتخب بلاده باللقب، أجاب تيتي: "لا أجد كلمات لوصف سعادتي، لكني سأستمتع (بالتتويج) حين أذهب للمنزل".
اليسون-حارس-ليفربول

هيمنة برازيلية على جوائز كوبا أمريكا

اكتسحت البرازيل الجوائز الفردية لكوبا أمريكا 2019، بعدما توجت باللقب التاسع في تاريخها، بالفوز على بيرو، في المباراة النهائية. وفاز منتخب السيليساو بجائزة اللعب النظيف، حيث تحصل على أقل عدد من الكروت الملونة في البطولة، في الوقت ذاته، فاز البرازيلي أليسون بيكر بجائزة أفضل حارس مرمى، بعدما تلقى هدفًا وحيدًا خلال 6 مباريات. وفاز داني ألفيس، قائد منتخب السامبا، بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ليواصل تعزيز أسطورته، باعتباره أكثر اللاعبين في تاريخ كرة القدم تحقيقًا للبطولات.
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