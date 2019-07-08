امرأة بالإنعاش... قفزت من الشرفة هربًا من زوجها

تحرير:سماح عوض الله ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

انتحار- أرشيفية

«الموت أهون من العيشة معاه»، عبارة سيطرت على عقل ربة منزل، وأخذت تتكرر فى ذهنها جراء خلافاتها المتكررة مع زوجها، إذ إنه دائم التشاجر معها وتعنيفها، وتجمعهما خلافات أسرية متواصلة، الأمر الذى دفع الزوجة إلى الشروع فى الانتحار، فى محاولة منها لإنهاء مشادة كلامية حادة بينها وبين زوجها، إذ ألقت بنفسها من شرفة شقتهما الكائنة بالطابق الثاني، لتسقط على الأرض مصابة بكسور وجروح ونزيف، وبادر الأهالي بطلب سيارة إسعاف نقلتها إلى مستشفى الهرم، باعتبارها أقرب مستشفى إلى مكان الواقعة، وذلك لتقديم الإسعافات اللازمة لإنقاذ حياتها.

تلقى العميد محمد نبيل، مأمور قسم شرطة العمرانية إخطارا من المستشفى بوصول سيدة مصابة بكسور متفرقة، وبالاستعلام عن بيانات المصابة، تبين أنها ربة منزل، وتقيم مع زوجها بمنطقة العمرانية، وأن الأهالي فوجئوا بسقوطها من شرفة منزلها، وأشاروا إلى وجود خلافات متكررة بين المصابة وزوجها، وآخر خلافاتهم مشاجرة حادة



تلقى العميد محمد نبيل، مأمور قسم شرطة العمرانية إخطارا من المستشفى بوصول سيدة مصابة بكسور متفرقة، وبالاستعلام عن بيانات المصابة، تبين أنها ربة منزل، وتقيم مع زوجها بمنطقة العمرانية، وأن الأهالي فوجئوا بسقوطها من شرفة منزلها، وأشاروا إلى وجود خلافات متكررة بين المصابة وزوجها، وآخر خلافاتهم مشاجرة حادة بينهما سمعوا صوتها قبل أن يسمعوا صراخ ربة المنزل وصوت ارتطام جسدها بالأرض.



وأكد الزوج لجيرانه أنها هي من ألقت نفسها من الشرفة، دون شبهة جنائية أو تورط زوجها فى الشروع بقتلها، واستدعى رجال الأمن الزوج وعددًا من شهود الواقعة لأخذ إفادتهم، بعد تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة للتحقيق، فيما دلت التحريات الأولية صحة أقوال الزوج، وأن مشادة كلامية حادة، وقعت بين المصابة وزوجها، دفعتها للقفز من الطابق الثاني في محاولة منها للانتحار.





