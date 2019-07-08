جريمة

امرأة بالإنعاش... قفزت من الشرفة هربًا من زوجها

تحرير:سماح عوض الله ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
انتحار- أرشيفية
انتحار- أرشيفية
«الموت أهون من العيشة معاه»، عبارة سيطرت على عقل ربة منزل، وأخذت تتكرر فى ذهنها جراء خلافاتها المتكررة مع زوجها، إذ إنه دائم التشاجر معها وتعنيفها، وتجمعهما خلافات أسرية متواصلة، الأمر الذى دفع الزوجة إلى الشروع فى الانتحار، فى محاولة منها لإنهاء مشادة كلامية حادة بينها وبين زوجها، إذ ألقت بنفسها من شرفة شقتهما الكائنة بالطابق الثاني، لتسقط على الأرض مصابة بكسور وجروح ونزيف، وبادر الأهالي بطلب سيارة إسعاف نقلتها إلى مستشفى الهرم، باعتبارها أقرب مستشفى إلى مكان الواقعة، وذلك لتقديم الإسعافات اللازمة لإنقاذ حياتها.
تلقى العميد محمد نبيل، مأمور قسم شرطة العمرانية إخطارا من المستشفى بوصول سيدة مصابة بكسور متفرقة، وبالاستعلام عن بيانات المصابة، تبين أنها ربة منزل، وتقيم مع زوجها بمنطقة العمرانية، وأن الأهالي فوجئوا بسقوطها من شرفة منزلها، وأشاروا إلى وجود خلافات متكررة بين المصابة وزوجها، وآخر خلافاتهم مشاجرة حادة
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محامين-شبرا-القتيل-وصاحبه (3)

كنا بنخوفه.. اعترافات المتهمين بقتل محامي شبرا

أمرت نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، بحبس المتهمين بقتل محام وإصابة آخر إثر قيامهما بمحاولة ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثانى، 4 أيام على ذمة التحقيقات. واعترف المتهمان بالتفاصيل الكاملة للجريمة أمام مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، حيث أكدا أنهما أطلقا النار على المجني عليهما بقصد إرهابهما للاستيلاء على سيارة أحدهما بعد سرقة مكتب المصاب ولم يجدا به سوى 500 جنيه فقط وشاشات تليفزيون، ولكن الصدفة لعبت دورها فى تقابل المجني عليهما بالمنطقة عقب واقعة السرقة.
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مصرع الضحية الثانية في مشاجرة «لعب العيال» ببني سويف

لقي عاطل مصرعه، اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته بعد وقوع مشاجرة بين عائلتين بمدينة الفشن جنوب بني سويف، وذلك بعد مصرع شقيقه الأصغر في المشاجرة الجمعة الماضية، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، وتم فرض كردون أمني حول منازل العائلتين خوفا من تجدد الاشتباكات مرة أخرى، وتعود الواقعة إلى يوم الجمعة الماضية بعدما تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال، ما أسفر عن مصرع "عرفة.م"، 25 سنة، وإصابة شقيقه ووجه بسرعة السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.
زحام-مرورى (4)

غلق جزئي لـ«الأوتوستراد» لمدة 10 أيام بسبب مشروع ربط

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة غلق محور الأوتوستراد جزئيا، نتيجة أعمال ربط محطتى محولات ألماظة والملتقى العربى للكهرباء لمدة 10 أيام، وأعلنت الإدارة نشر الخدمات المرورية اللازمة، لمراقبة حركة السيارات وتسيير المرور لحين انتهاء الأعمال. وأوضحت إدارة المرور أنها ستعين الخدمات المرورية، مع وضع العلامات الإرشادية والإضاءة الكافية وكل التجهيزات، لتيسير الحركة المرورية، منعا لحدوث أى حوادث أو تكدسات بالطرق، بالتزامن مع أعمال تنفيذ مشروع استكمال أعمال ربط محطتي المحولات.
فلوس

من منوف للعاشر| حكاية «مستريحة» البترول وشقق الإسكان

ملايين الحكايات عن النصب وآثاره وخطورته وضحاياه لم تفلح أو تمنع العشرات من الوقوع فريسة في شباك عجوز اقتربت من منتصف العقد السادس لها في الحياة، قضت قرابة نصفها في ارتكاب جرائم أقل ما توصف به أنها استغلال لحاجة الناس، وبعضهم شباب بسطاء كانوا في أمَس الحاجة لوظيفة تدر عليهم دخلا ثابتا، والبعض الآخر من الفئات التي تملك أموالا تقترب من ستة أصفار ونالوا قسطا من التعليم العالي، لكن ذلك لم يمنع «هناء» من نسج الحيل واحدة تلو الأخرى للنصب والتحصل على أموال كل من يقترب منها، وتترك إيصالات وشيكات بتوقيعها بثقة مَن يعرف ويجيد التلاعب بالقانون.
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جثث

لم يتحمل موتها فانتحر بجانب جثتها.. مأساة بعين شمس

لم يعرف لنفسه مصدرا للمحبة والحنان والرعاية إلا والدته التى كان عائلتها الوحيدة، وهى كذلك كانت عائلته الوحيدة، يذهب إلى المدرسة ويجرى بعدها مهرولا إلى أحضانها، تعمل نهارا حتى إذا أنهى نجلها دراسته استقبلته بالقبلات والأحضان وما يسد جوعه، وما يسلي ويسعد طفولته وأيامه، كبر وشب طوله وهو متأصل على المسؤولية وحب أمه، كلما رأى وَهنَها زاد دافعه للعمل حتى يعولها ويريحها قليلا من الشقاء والكد، وبات هو من يعمل حتى يعود سريعا إلى كنفها، لكنه للأسف رجع ذات مرة فوجدها راقدة جثة هامدة، فلم يستوعب الصدمة وشنق نفسه ليلحق بها.
متهمو مزرعة الدواجن

حكاية عصابة الـ«فيس» استولوا على 338 ألف جنيه برسالة

«أنا جاي من الخليج وعايز أغير عملة.. أعمل إيه؟» رسالة كتبها شاب على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي، ليلقى وقعها صدى فى نفس مندوب تحصيل بإحدى الشركات الخاصة، فكر فى إقناع صاحب الشركة التى يعمل بها فى الاستعانة بصاحب منشور تغيير العملة، وإجراء عملية التبادل فيما بينهما بعيدًا عن سعر التداول الرسمي، وأرسل المندوب رسالة إلى الشخص صاحب المنشور يستفسر منه عن المبلغ الذى يرغب فى استبداله، ولم يتكلف الطرف الثاني سوى رسالة مماثلة، حصل منها وعناصر تشكيل عصابي من شركائه على مبلغ 345 ألف جنيه.
اغتصاب

بعد الاعتداء الجنسي على معاقتين.. تعرف العقوبة

أثار تداول خبرين بشأن احتجاز معاقة ذهنيًا واغتصابها لمدة شهرا فى منطقة الطالبية بالجيزة، وخطف طفلة ثانية بالقليوبية وهى من ذوى الاحتياجات الخاصة "الصم وضعاف السمع" والتعدى عليها أيضًا، حالة من الاستياء من بشاعة الحادثتين، وإعلان المجلس القومي للأمومة والطفولة بيانًا بالتدخل للدعم القانوني والنفسي والصحي للضحيتين، وبشأن الأخبار المغلوطة بشأن الزواج وإعفاء أحد المتهمين من العقوبة وهو ما لم يحدث، نوضح فى السطور التالية عقوبة الاغتصاب والترتيبات القانونية فى حالة الاعتداء على قاصر وفى حالة الزواج من الضحية.
المتهم-بالنصب

نصب بالعملة الصعبة..قصة مسن باع الوهم بـ9 آلاف دولار

كان ضحاياه يطلقون عليه لقب "الشيخ" نظرًا لمظهره والشيب الذى خط فى شعره، علاوة على احترامهم لسنه كرجل فى العقد السادس من العمر، بخلاف ثقته الجلية فى نفسه أثناء التعامل مع المحيطين به، كل هذا جعل الكثيرين يسلمونه أموالهم طائعين، وبالعملة الصعبة "الدولار"، أملًا فى تنفيذ وعود لهم بعقود عمل فى الخارج، وتوفير إقامة وفرص للعمل المربح فى العديد من دول الخليج، إلا أنه لم يف أبدًا بوعوده، التى جعلت عددًا ممن تحصل على أموالهم يملون ويبلغون الشرطة، التى كشفت سجل المتهم المقيم بالمحلة الكبرى.
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