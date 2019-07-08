رياضة

فضيحة جديدة للمدرب الذي اغتال حلم الجماهير المصرية

أجيري ترك وكيل أعماله المصري يرشح له لاعبين ويضمهم للمنتخب وأحضر سيلجادو وتعيينه مستشارًا فنيًا وبدأ الأمر كأنه سبوبة يحاول المدرب المكسيكي أن يستفيد منها كل المقربين منه
٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
أجيري
أجيري
كرة القدم هي لعبة الفقراء، تنتشر في الشوارع والساحات الشعبية، ورغم ممارستها في كل قارات العالم، تحتفظ قارتا إفريقيا وأمريكا الجنوبية بطابع خاص في هذه اللعبة، يتعلق بأنهما مصنع لإنتاج المواهب التي لا تنضب، فهما دائمًا يصدران العناصر المميزة في اللعبة إلى أوروبا، ومن يمسك بالفرصة يتألق ويصبح ذا شأن كبير في اللعبة. عشق كرة القدم لدى الجماهير المصرية وشغفها أمر كشف عنه امتلاء مدرجات استاد القاهرة في مباريات مصر، رغم الشكاوى من ارتفاع أسعار التذاكر، ومن ثم فإن الصدمة كانت قاسية بعد الخروج من البطولة.
لكن إذا كانت هناك فضائح لا بد من العودة إلى المقدمات بطريقة «الفلاش باك» السينمائية للكشف عما حدث وأدى إلى هذا السقوط. فور إعلان رحيل المدرب الأرجنتينى «هيكتور كوبر» عن تدريب المنتخب الوطنى بعد انتهاء مشوار مصر في مونديال روسيا وخسارة المباريات الثلاث في دور المجموعات، بدأت
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ستيفان-الشعراوى-مع روما

الشعراوي وأرناتوفيتش ينتقلان إلى الدوري الصيني

انتقل النجم الإيطالي ستيفان الشعراوي إلى صفوف فريق شنجهاي شينهوا آتيًا من روما، مقابل 16 مليون يورو، ونشر الفريق الصيني بيانا عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين، أكد من خلاله ضم النجم الإيطالي، إذ أتى في البيان: "شنجهاي جرينلاند شيهوا وروما توصلا إلى اتفاق جديد، ستيفان الشعراوي الذي يحمل الجنسيتين الإيطالية والمصرية، من المتوقع وصوله إلى شنجهاي اليوم، 8 يوليو"، وسجل الشعراوي 11 هدفًا في 33 مباراة خاضها مع روما في جميع المسابقات الموسم الماضي. وبدوره قال الشعراوي: "دائما سأشكر جماهير روما على تلك السنوات التي قضيناها معًا".
ميسي

ميسي مهدد بالغياب عن كوبا أمريكا وتصفيات المونديال

يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خطر الإيقاف لمدة عامين على الصعيد الدولي، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها، عقب فوز منتخب بلاده على تشيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا في المباراة التي شهدت تعرضه للطرد، وقال ميسي عقب المباراة: "لا يوجد شك، كل الأمور مهدت كي تفوز البرازيل بالبطولة، آمل في أن لا يلعب الحكام وتقنية الفار أي دور في المباراة النهائية ويسمحوا لبيرو بالمنافسة، ولكن يبدو الأمر صعبًا بالنسبة لي"، وتمكنت البرازيل أمس من الفوز بالمباراة النهائية بنتيجة 3-1، وتوجت بلقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخها.
ميسى-الارجنتين-كوبا-اميركا (2)

مدرب البرازيل وماركينيوس يهاجمان ميسي بعد التتويج

هاجم أدينور ليوناردو باتشي (تيتي)، مدرب منتخب البرازيل، ليونيل ميسي نجم وقائد منتخب الأرجنتين، عقب فوز السامبا بلقب كوبا أمريكا 2019، بعد الفوز على بيرو بنتيجة (3-1) في المباراة النهائية. وقال تيتي، في تصريحات أبرزتها شبكة "ESPN": "ميسي يحب أن يكون لديه المزيد من الاحترام ويحتاج لأن يتقبل الهزيمة، ويجب أن تحظى باحترام أكبر وأن تكون حذرا، لعبنا مباراة نظيفة أمام الأرجنتين في نصف النهائي، وميسي حصل بالفعل على طرد غير عادل أمام تشيلي، وكان يستحق الحصول على بطاقة صفراء فقط".
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مجدى-عبد-الغنى

مجدي عبدالغني عن هزيمة الفراعنة: «أجيري السبب»

أرجع مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيل، فشل منتخب مصر في تخطي دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والخروج المهين أمام منتخب جنوب إفريقيا إلى المدير الفني للمنتخب المكسيكي خافيير أجيري، وذلك بعدما ودع الفراعنة البطولة مبكرا أمام "الأولاد" والخسارة بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش من هجمة مرتدة منظمة.
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مصادر بالجبلاية تكشف مصير أجيري بعد وداع كأس الأمم

علمت "التحرير" من مصادر مطلعة في اتحاد الكرة، أن مجلس إدارة الجبلاية اتفق على رحيل المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، عقب توديع كأس الأمم الإفريقية أمام جنوب إفريقيا، والخسارة بهدف دون رد، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش. خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، ليضرب منتخب الأولاد موعدًا مع منتخب نيجيريا في دور ربع النهائي.
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أول تعليق من أجيري بعد خروج المنتخب من كأس الأمم

واصل خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني تصريحاته الغريبة بعد الخروج المُهين للفراعنة من بطولاة كأس الأمم الإفريقية، عقب الخسارة من نظيره الجنوب إفريقي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة الإفريقية، وقال أجيري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه فخور باللاعبين الذين تم اختيارهم للمشاركة في البطولة. وتابع أجيري:"المباراة كانت مفتوحة وشهدت عدة فرص، الفارق الوحيد كان نجاح جنوب إفريقيا لهدف ساعده على التأهل".
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أجيري يرفض التعليق على قرار عودة عمرو وردة

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على قوة منافسه الأوغندي، بعد المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين، في ختام منافسات المجموعة الأولى، بكأس أمم إفريقيا. وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المنتخب الأوغندي قدم أداءً مميزًا، وفريقنا أكتسب بعضًا من الثقة التي افتقدناها في المباريات الماضية، وسنعمل على ذلك أكثر فيما هو قادم". وواصل: "هدف صلاح جاء عكس سير المباراة تماما، حيث كانت أوغندا المسيطرة، وفي الشوط الثاني كان من الطبيعي أن نتراجع أكثر، والآن لدينا 9 نقاط وسجلنا 5 أهداف، ونتطلع لمنافسنا المقبل".
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