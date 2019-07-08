فضيحة جديدة للمدرب الذي اغتال حلم الجماهير المصرية

أجيري ترك وكيل أعماله المصري يرشح له لاعبين ويضمهم للمنتخب وأحضر سيلجادو وتعيينه مستشارًا فنيًا وبدأ الأمر كأنه سبوبة يحاول المدرب المكسيكي أن يستفيد منها كل المقربين منه

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

أجيري

كرة القدم هي لعبة الفقراء، تنتشر في الشوارع والساحات الشعبية، ورغم ممارستها في كل قارات العالم، تحتفظ قارتا إفريقيا وأمريكا الجنوبية بطابع خاص في هذه اللعبة، يتعلق بأنهما مصنع لإنتاج المواهب التي لا تنضب، فهما دائمًا يصدران العناصر المميزة في اللعبة إلى أوروبا، ومن يمسك بالفرصة يتألق ويصبح ذا شأن كبير في اللعبة. عشق كرة القدم لدى الجماهير المصرية وشغفها أمر كشف عنه امتلاء مدرجات استاد القاهرة في مباريات مصر، رغم الشكاوى من ارتفاع أسعار التذاكر، ومن ثم فإن الصدمة كانت قاسية بعد الخروج من البطولة.

لكن إذا كانت هناك فضائح لا بد من العودة إلى المقدمات بطريقة «الفلاش باك» السينمائية للكشف عما حدث وأدى إلى هذا السقوط. فور إعلان رحيل المدرب الأرجنتينى «هيكتور كوبر» عن تدريب المنتخب الوطنى بعد انتهاء مشوار مصر في مونديال روسيا وخسارة المباريات الثلاث في دور المجموعات، بدأت