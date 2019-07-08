فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

«الفارس والأميرة».. عرض عالمي أول بمهرجان الجونة

تحرير:التحرير ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
الفارس والأميرة
الفارس والأميرة
أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن العرض العالمي الأول لفيلم التحريك المصري الطويل "الفارس والأميرة" خلال انعقاد دورته الثالثة، في الفترة بين 19ـ 27 سبتمبر 2019، إذ سيتم ضم الفيلم إلى برامج عروضه، قبل طرحه في دور العرض التجارية أكتوبر المقبل، وتمثل تلك المشاركة جزءًا من منح المهرجان نحو توفير منصة ومساحة عرض لكل أشكال النتاج السينمائي المتنوعة. وقال مدير المهرجان انتشال التميمي: "يسعدنا عرض أول فيلم تحريك عربي، منفذ بالكامل من قبَل طاقم عربي، يمثل امتدادا لحلم طال انتظاره في المنطقة، حيث تستكمل السينما المصرية والعربية حلما بدأته في الستينيات".
بينما أكد أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان، أن عرض فيلم "الفارس والأميرة" في فعاليات الدورة الثالثة في الجونة السينمائي هو خطوة نفخر بها بلا شك لريادته في اقتحام مجال كان عصيا على الإنتاج المصري والعربي. من جانبه قال عباس بن العباس، منتج الفيلم: "لقد شكلت صناعة هذا الفيلم تحديا، كوننا عملنا بطاقم مصري
اقرأ المزيد
Spider-Man

Spider Man يتصدر الإيرادات بـ342 مليون دولار

حقق فيلم Spider-Man: Far From Home إيرادات كبيرة في عطلة نهاية الأسبوع، وصلت إلى 180 مليون دولار، وبذلك تصل إيرادات الفيلم الإجمالية في شباك التذاكر العالمي إلى 342 مليون دولار، إذ حقق في شباك التذاكر يوم الجمعة نحو 32.5 مليون دولار من مبيعات شباك التذاكر المحلية، ليصل إجمالي مبيعاتها المحلية لمدة أربعة أيام إلى 124 مليون دولار، على الرغم من أن التقديرات الأولية كانت تتوقع أن يحقق الفيلم من 125 إلى 150 مليون دولار بعطلة نهاية الأسبوع، ليتفوق بذلك على الجزء السابق Spider-Man: Homecoming الذي حقق 117 مليون دولار في العروض الافتتاحية عام 2017.
cameron-boyce

رحيل مفاجئ لنجم «ديزني» الشاب عن عمر يناهز 20 عاما

تُوفِّي الممثل الأمريكي الشاب كاميرون بويس، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 20 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وهو الخبر الذي صدم الكثير من محبيه وعشاقه، خاصة لكونه في مقتبل العمر. وقد أعلنت عائلته أنه توفى أثناء نومه نتيجة تعرضه لنوبة تشنجات ناتجة عن حالته الصحية التي كان يعاني منها ويعالج بسببها، وفقا لقناة ABC News العالمية. كاميرون بويس ولد في 28 مايو عام 1999، وبدأ مسيرته الفنية بدخول عالم التمثيل وهو في سن التاسعة باشتراكه في فيلم الرعب Mirrors.
محمد إمام ونوران طلعت

8 فنانين اختاروا البحر للاحتفال بليلة العمر

"شط إسكندرية يا شط الهوى".. لم تشدُ جارة القمر، فيروز، كثيرًا بغير لهجتها الأم، فلها أغان تعد على أصابع اليد الواحدة، باللهجة المصرية، ومنها تلك الأغنية التي أهدتها لعروس البحر "الإسكندرية"، فحينما كانت في زيارة لمصر، أسرها الشاطئ ومياهه الزرقاء المديدة، والأفق البعيد، لتغني عن الحب والهوى.. فالبحر ملجأ المتدبر في الكون، وملتقى العاشقين، وهو شاهد على آلاف القصص، التي قيلت ولم تقل عن الغرام، وكان خلال الأيام الماضية مسرحًا لحفلات الزفاف لعدد من الفنانين وأبنائهم، الذين اختاروا تلك الأجواء الرومانسية ليحتفلوا فيها بليلة العمر.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد هنيدى

هنيدي يعلق على «قصف الجبهة» المتبادل مع أحمد فهمي

قال الفنان محمد هنيدي، إنه "استغرب" حين عرض عليه تقديم عروض "ستاند آب كوميدي"، لأنه لم يسبق أن قدم عروضا مشابهة، ولم يكن متحمسًا للأمر في البداية، لكنه راجع حسابته، وشعر بأنها ستكون إضافة جيدة إلى أعماله، منوهًا بأنه يحب تقديم العروض على المسرح؛ لأنه يتفاعل خلالها مع الحضور. وكشف هنيدي، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه خلال رحلته إلى الإمارات، التقى على متن الطائرة، النجم عمرو دياب صدفة، وحدثه عن مشروعه الجديد، ليتوقع له الهضبة أن يحقق نجاحًا "كبيرًا".
محمد هنيدى

محمد هنيدي وكريم فهمي وتحدي «عقلة الإصبع»

ليس هناك اهتمام بالأقزام فى السينما والدراما، وظهورهم دائمًا يكون على سبيل الضحك والفكاهة، ولكن مؤخرًا تم الإعلان عن التحضير لفيلمين مختلفين، كل منهما يتمحور حول "قصار القامة"، إذ كشف الفنان محمد هنيدي عن انطلاق تصوير فيلمه «كينج سايز» تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ويقوم الفيلم على قصة "عقلة الإصبع"، الفكرة التي اختارها ليعود بها إلى جمهوره بعد غياب عامين عن السينما، وفى الوقت نفسه كشف الفنان كريم فهمي عن تقديمه فيلما جديدا بعنوان «ديدو» من تأليفه وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي، وهو مأخوذ أيضا من قصة "عقلة الإصبع".
علاء-مرسى

عريس «ميدو مشاكل».. 5 أدوار أحبها الجمهور لعلاء مرسي

علاء مرسي واحد من الفنانين الذين يتميزون بخفة الظل، فهو شخصية استثنائية، مجرد ظهوره فى أى من المشاهد يجعلك تضحك، وهو من جيل علاء ولى الدين ومحمد هنيدي وأشرف عبد الباقي وأحمد آدم، ولكن لم يبتسم الحظ فى وجهه مثلما حدث مع زملائه الذين أصبحوا نجومًا الآن، رغم أن مشاركاته وصلت إلى 200 عمل ما بين المسرح والسينما والدراما، فأدواره كانت محصورة فى الشخصيات الثانوية، ومع ذلك نجح فى ترك بصمة فى ذاكرة المشاهدين بحضوره المميز، وأدائه البسيط، ونبرة صوته المختلفة التي تعرفها حتى إن كنت بعيدًا عن التليفزيون.
محمد هنيدى

هنيدي يعلن عن فيلم ضخم: انتظروا عقلة الإصبع

أعلن النجم محمد هنيدي، عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد، يجسد فيه شخصية "عقلة الإصبع"، تحت إشراف شركات عالمية، ومن تأليف عمر طاهر، مشيرا إلى أن الفيلم هو أضخم إنتاج في تاريخ مصر، وسيحدث نقلة في أفلام "الجرافيكس" والتقنيات الحديثة في الشرق الأوسط، وكتب هنيدي: "لكل اللي سألوا مش هنشوفك في فيلم جديد.. استنوني في فيلم كبير جدًا جدًا جدًا، طبعًا كان حلمي من زمان أجسد عقلة الأصبع.. عشان أنقل إحساس الناس القصيرة ليكوا.. وأحب أطمن المنتج من موقعي هذا إنك مش هتتكلف فلوس كتير في الجرافيك.. مش محتاج تنقص أكتر من 5 سم".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org