«الفارس والأميرة».. عرض عالمي أول بمهرجان الجونة

تحرير:التحرير ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

الفارس والأميرة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن العرض العالمي الأول لفيلم التحريك المصري الطويل "الفارس والأميرة" خلال انعقاد دورته الثالثة، في الفترة بين 19ـ 27 سبتمبر 2019، إذ سيتم ضم الفيلم إلى برامج عروضه، قبل طرحه في دور العرض التجارية أكتوبر المقبل، وتمثل تلك المشاركة جزءًا من منح المهرجان نحو توفير منصة ومساحة عرض لكل أشكال النتاج السينمائي المتنوعة. وقال مدير المهرجان انتشال التميمي: "يسعدنا عرض أول فيلم تحريك عربي، منفذ بالكامل من قبَل طاقم عربي، يمثل امتدادا لحلم طال انتظاره في المنطقة، حيث تستكمل السينما المصرية والعربية حلما بدأته في الستينيات".

بينما أكد أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان، أن عرض فيلم "الفارس والأميرة" في فعاليات الدورة الثالثة في الجونة السينمائي هو خطوة نفخر بها بلا شك لريادته في اقتحام مجال كان عصيا على الإنتاج المصري والعربي. من جانبه قال عباس بن العباس، منتج الفيلم: "لقد شكلت صناعة هذا الفيلم تحديا، كوننا عملنا بطاقم مصري