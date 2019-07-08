رياضة

ميسي مهدد بالغياب عن كوبا أمريكا وتصفيات المونديال

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خطر الإيقاف لمدة عامين على الصعيد الدولي، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها، عقب فوز منتخب بلاده على تشيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا في المباراة التي شهدت تعرضه للطرد، وقال ميسي عقب المباراة: "لا يوجد شك، كل الأمور مهدت كي تفوز البرازيل بالبطولة، آمل في أن لا يلعب الحكام وتقنية الفار أي دور في المباراة النهائية ويسمحوا لبيرو بالمنافسة، ولكن يبدو الأمر صعبًا بالنسبة لي"، وتمكنت البرازيل أمس من الفوز بالمباراة النهائية بنتيجة 3-1، وتوجت بلقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخها.
وتابع ميسي: "لا أرغب في أن أكون جزءا من هذا الفساد، لا يجب أن نكون جزءا من قلة الاحترام التي تعرضنا لها خلال البطولة، كان يمكننا الذهاب بعيدًا، ولكن لم يسمح لنا بالتأهل إلى المباراة النهائية بسبب الفساد والحكام وباقي العناصر التي حرمت الجماهير من الاستمتاع بكرة القدم". وأضاف: "أنا أقول الحقيقة، وهذا
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الشعراوي وأرناتوفيتش ينتقلان إلى الدوري الصيني

انتقل النجم الإيطالي ستيفان الشعراوي إلى صفوف فريق شنجهاي شينهوا آتيًا من روما، مقابل 16 مليون يورو، ونشر الفريق الصيني بيانا عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين، أكد من خلاله ضم النجم الإيطالي، إذ أتى في البيان: "شنجهاي جرينلاند شيهوا وروما توصلا إلى اتفاق جديد، ستيفان الشعراوي الذي يحمل الجنسيتين الإيطالية والمصرية، من المتوقع وصوله إلى شنجهاي اليوم، 8 يوليو"، وسجل الشعراوي 11 هدفًا في 33 مباراة خاضها مع روما في جميع المسابقات الموسم الماضي. وبدوره قال الشعراوي: "دائما سأشكر جماهير روما على تلك السنوات التي قضيناها معًا".
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فضيحة جديدة للمدرب الذي اغتال حلم الجماهير المصرية

كرة القدم هي لعبة الفقراء، تنتشر في الشوارع والساحات الشعبية، ورغم ممارستها في كل قارات العالم، تحتفظ قارتا إفريقيا وأمريكا الجنوبية بطابع خاص في هذه اللعبة، يتعلق بأنهما مصنع لإنتاج المواهب التي لا تنضب، فهما دائمًا يصدران العناصر المميزة في اللعبة إلى أوروبا، ومن يمسك بالفرصة يتألق ويصبح ذا شأن كبير في اللعبة. عشق كرة القدم لدى الجماهير المصرية وشغفها أمر كشف عنه امتلاء مدرجات استاد القاهرة في مباريات مصر، رغم الشكاوى من ارتفاع أسعار التذاكر، ومن ثم فإن الصدمة كانت قاسية بعد الخروج من البطولة.
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مدرب البرازيل وماركينيوس يهاجمان ميسي بعد التتويج

هاجم أدينور ليوناردو باتشي (تيتي)، مدرب منتخب البرازيل، ليونيل ميسي نجم وقائد منتخب الأرجنتين، عقب فوز السامبا بلقب كوبا أمريكا 2019، بعد الفوز على بيرو بنتيجة (3-1) في المباراة النهائية. وقال تيتي، في تصريحات أبرزتها شبكة "ESPN": "ميسي يحب أن يكون لديه المزيد من الاحترام ويحتاج لأن يتقبل الهزيمة، ويجب أن تحظى باحترام أكبر وأن تكون حذرا، لعبنا مباراة نظيفة أمام الأرجنتين في نصف النهائي، وميسي حصل بالفعل على طرد غير عادل أمام تشيلي، وكان يستحق الحصول على بطاقة صفراء فقط".
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البرازيل-والأرجنتين

تقارير: اعتقالات في البرازيل بسبب السوبر كلاسيكو

تحدثت تقارير صحفية برازيلية عن حدوث اعتقالات قبل المباراة المرتقبة بين الأرجنتين والبرازيل، فجر غد الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، ووفقًا لشبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية، فإن الشرطة العسكرية اعتقلت 10 من صرافي التذاكر، حيث كان بحوزتهم 44 تذكرة لمباراة البرازيل والأرجنتين. وأشارت الشبكة إلى أن الصرافين كانوا يبيعون التذاكر بأسعار مختلفة عن سعرها الرسمي، في شارع مجاور لمتجر البيع، ووجدت الشرطة مع الصرافين، أموال بيع التذاكر، بالإضافة إلى هواتف محمولة ومواد مخدرة، جنبًا إلى جنب مع 100 تذكرة لمباريات سابقة للبرازيل والأرجنتين.
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الصحف البرازيلية تخشى ميسي قبل صدام الأرجنتين

لا صوت يعلو في الوقت الحالي على صوت مباراة البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا، الذي سيقام فجر غد الأحد، ليتجدد الصراع بين الغريمين على فرض الهيمنة على كوبا أمريكا، واحتلت تلك المباراة مكانة كبيرة في الصحف البرازيلية والأرجنتينية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وعنونت صحيفة "Jornal Estado de Minas": "الاهتمام كله تجاه ميسي"، وذلك في إشارة إلى تركيز مدرب السليساو تيتي، على الوصول لأفضل خطة ممكنة لإيقاف خطورة نجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي.
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مدرب الأرجنتين: هذا ما ينقص ميسي مع التانجو

صرح ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليلة مواجهة البرازيل، فجر الأربعاء، في نصف نهائي كوبا أمريكا، أن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم ينقصه التتويج بلقب مع الأرجنتين في إشارة للنجم ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني. وقال سكالوني، من داخل ملعب مينيراو الذي سيستضيف مواجهة الكلاسيكو المرتقبة: "بدون شك ينقص أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم التتويج بلقب (مع الأرجنتين)، لهذا يدلي زملاؤه بتصريحات مماثلة (أنهم يريدون مساعدته للفوز بكوبا أمريكا)، لكن من الواضح أن الجميع يريد أن يفوز بلقب بهذا القميص".
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البرازيل تعود لملعب النكبة أمام الأرجنتين

تستعد البرازيل للعودة إلى الملعب الذي شهد الهزيمة الأسوأ في تاريخها، وذلك عندما تواجه الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا يوم الثلاثاء المقبل، تعود البرازيل إلى ملعب مينيراو في بيلو هوريزونتي، ذلك الملعب الذي شهد خسارة السليساو بنتيجة 7-1 أمام ألمانيا في نصف نهائي كأس العالم 2014 التي استضافتها على أرضها، تعود إليه لمواجهة الأرجنتين للمرة الـ106 في جميع المسابقات، في المواجهة الأشهر على صعيد المنتخبات التي تعرف باسم "كلاسيكو أمريكا الجنوبية" وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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