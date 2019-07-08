مصرع الضحية الثانية في مشاجرة «لعب العيال» ببني سويف
تحرير:محمد حفيظ
٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
جثة - صورة أرشيفية
لقي عاطل مصرعه، اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته بعد وقوع مشاجرة بين عائلتين بمدينة الفشن جنوب بني سويف، وذلك بعد مصرع شقيقه الأصغر في المشاجرة الجمعة الماضية، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، وتم فرض كردون أمني حول منازل العائلتين خوفا من تجدد الاشتباكات مرة أخرى، وتعود الواقعة إلى يوم الجمعة الماضية بعدما تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال، ما أسفر عن مصرع "عرفة.م"، 25 سنة، وإصابة شقيقه ووجه بسرعة السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.
انتقل النقباء عماد عرفة وحسين إبراهيم ومسعد زكي، إلى مكان الواقعة، حيث تبين من التحريات الأولية أن المشاجرة وقعت بين أفراد عائلتين بالمنطقة بسبب لعب الأطفال، وسرعان ما تطورت المشاجرة وتدخلت فيها النساء واستعانت كل عائلة بأقاربها من الرجال في المشاجرة بينهما.
وأسفرت المشاجرة عن إصابة "عرفة.م"، 35 عامًا،
انتقل النقباء عماد عرفة وحسين إبراهيم ومسعد زكي، إلى مكان الواقعة، حيث تبين من التحريات الأولية أن المشاجرة وقعت بين أفراد عائلتين بالمنطقة بسبب لعب الأطفال، وسرعان ما تطورت المشاجرة وتدخلت فيها النساء واستعانت كل عائلة بأقاربها من الرجال في المشاجرة بينهما.
وأسفرت المشاجرة عن إصابة "عرفة.م"، 35 عامًا، فلاح ومصاب بغيبوبة تامة واشتباه نزيف بالمخ، وتم نقله إلى مستشفى بني سويف الجامعى لخطورة حالته، لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، وتم نقل شقيقه ويدعى " قرني"، 41 سنة، حاصل على دبلوم مصاباً بجرح قطعي بالرأس واشتباه كسر بإصبع اليد اليمنى إلى مستشفى الفشن المركزي ولكنه فارق الحياة اليوم الاثنين متأثرا بإصابته أيضا.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.