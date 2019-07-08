طرح وحدات إسكان استثماري في بورسعيد ودمياط

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

عاصم الجزار وزير الإسكان

اجتمع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، ووافق المجلس على طرح إعلان بيع وحدات الإسكان الاستثمارى، المستهدف والجارى تنفيذها بمساحة 120 مترا مربعا للوحدة، بمحافظتي بورسعيد ودمياط، على أن يكون البيع بالتقسيط على 3 سنوات، بحيث يتم دفع 15% دفعة جدية حجز، والباقي على 12 دفعة ربع سنوية، أو بالتقسيط على 5 سنوات بفائدة تعادل سعر الاقتراض والخصم المعلن بالبنك المركزي.

ويكون ذلك على المدة الإضافية، وهي سنتان بعدد 8 دفعات ربع سنوية، من تاريخ تسليم الوحدة، وأن يتم البناء وفقا لعدد المتقدمين الفعلى، وفي حالة تجاوز عدد الطلبات عن عدد الوحدات يتم إجراء قرعة علنية.وصرحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الوحدات تقع في مدينة بورفؤاد شرق كلية التربية الرياضية بمحافظة