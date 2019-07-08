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طرح وحدات إسكان استثماري في بورسعيد ودمياط

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
عاصم الجزار وزير الإسكان
عاصم الجزار وزير الإسكان
اجتمع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، ووافق المجلس على طرح إعلان بيع وحدات الإسكان الاستثمارى، المستهدف والجارى تنفيذها بمساحة 120 مترا مربعا للوحدة، بمحافظتي بورسعيد ودمياط، على أن يكون البيع بالتقسيط على 3 سنوات، بحيث يتم دفع 15% دفعة جدية حجز، والباقي على 12 دفعة ربع سنوية، أو بالتقسيط على 5 سنوات بفائدة تعادل سعر الاقتراض والخصم المعلن بالبنك المركزي.
ويكون ذلك على المدة الإضافية، وهي سنتان بعدد 8 دفعات ربع سنوية، من تاريخ تسليم الوحدة، وأن يتم البناء وفقا لعدد المتقدمين الفعلى، وفي حالة تجاوز عدد الطلبات عن عدد الوحدات يتم إجراء قرعة علنية.وصرحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الوحدات تقع في مدينة بورفؤاد شرق كلية التربية الرياضية بمحافظة
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حوار مع النائبة نادية هنرى تصوير دعاء السيد‎ (4)

نائبة: مطبات الشوارع غير مطابقة للمواصفات العالمية

تقدمت نادية هنري عضو مجلس النواب، باقتراح بشأن عشوائية المطبات في الشوارع المصرية، والتي يتم إنشائها بشكل غير صحيح وغير مطابق للمعايير والمواصفات، ما يسبب العديد من المشكلات منها استنزاف الوقود والموارد وضياع الوقت، قائلة إن بعد مناقشة الموازنة العامة للدولة وإقرارها خلال الفترة الماضية والتي تم معها إقرار الاستغناء عن دعم المواد البترولية، كان يجب أن يتم تعويض الدعم من خلال حلول مبتكرة منها ترشيد واستخدام المواد البترولية عبر استهلاك يحافظ على الهواء ويقلل نسبة التلوث.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء عن رمي الأشاعرة بالخروج عن أهل السنة: باطل

فيما تقدم مواطن بسؤال لدار الافتاء: "ما رأيكم فيما يفعله بعض الجماعات من رمي الأشاعرة بالخروج عن أهل السنة والجماعة"؟.. قالت دار الإفتاء: "إن رمي الأشاعرة بأنهم خارجون عن دائرة أهل السنة والجماعة غلط وباطل جسيم". وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن هؤلاء أئمة خير وهدًى، وممن يجب بهم الاقتداء؛ لأنهم قاموا بنصرة الشريعة، وأبطلوا شُبَه أهل الزيغ والضلالة، وأوضحوا المشكلات، وبينوا ما يجب أن يُدان به من المعتقدات، فهم بمعرفتهم بأصول الديانات العلماءُ على الحقيقة.
صدمة-مصر-وفرحة جنوب-افريقيا-تصوير سامح-أبو-حسن‎ (7)

عقب خروج مصر| هل يخفض الاتحاد أسعار تذاكر المباريات؟

«دموع وحسرة وخيبات أمل».. ساعات عصيبة عاشها المصريون أول من أمس، عقب خسارة المنتخب أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد، وتوديع منافسات البطولة سريعاً من دور الـ16 دون أن يقدم العرض المنتظر منه، بعدما منى المصريون أنفسهم بالبطولة، خاصة أنها تقام هذه المرة على أرض مصر فى أجواء مثالية من الناحية التنظيمية والكروية والتفاف الدولة بجميع أجهزتها حول المنتخب وتسخير جميع الإمكانات له وللاعبين، من أجل تحقيق اللقب الغائب عن الفراعنة منذ عام 2010، وتعويض خيبة الأمل التى ألمت بالمجتمع، عقب خسارة البطولة فى نسختها الماضية على يد الكاميرون.
غادة-والى-وزيرة-التضامن

الموافقة على تبعية هيئة التأمين الاجتماعي للتضامن

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، على نص المادة الثامنة من مشروع قانون الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تنص على تبعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لوزارة التضامن، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون، إذ شهدت المادة جدلا بين النواب، بسبب تبعية الهيئة لوزارة التضامن. وأعلن محمد وهب الله،عضو اللجنة، رفضه تبعية الهيئة للوزارة، مشيرا إلى أن الدستور ألزم باستقلالية الهيئة عن الحكومة، قائلا: "وأنا بسجل اعتراضي في المضبطة". واستقر رأي اللجنة على الموافقة على النص كما جاء من الحكومة.
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بنزين

التعريفة الجديدة للمواصلات في محافظة دمياط

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس وذلك بعد تحريك أسعار المواد البترولية على مستوى الجمهورية. وتابعت محافظ دمياط مع رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية للقرى تنفيذ التعريفة الجديدة والتصدى لأية زيادات غير حقيقية أو محاولات لفرض مبالغ مالية اكبر من المخصصة، مشددة على إعلان تعريفة الركوب الجديدة في أماكن ظاهرة بمختلف مواقف السيارات، وإلزام السائقين بوضع ملصقات على كل سيارة، مدون فيه التسعيرة الجديدة وخط سر المركبة وعدد الركاب.
العلمين-الجديدة

الوزراء: قريبا عقد اجتماعات الحكومة بالعلمين الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مبنى مجلس الوزراء الذي تم إنشاؤه بمدينة العلمين الجديدة، استعدادا لعقد اجتماعات مجلس الوزراء قريبا به، وتجول مدبولي بقاعة الاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الاعلامى، للاطمئنان على التشطيبات النهائية، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدا لعقد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بالمبنى الجديد فى أقرب وقت ممكن. ويتكون المبنى الجديد من دور أرضى وأربعة أدوار علوية، ويتم حاليا الاستعدادات والتشطيبات النهائية به، كما تم التعاقد مع شركة للنظافة والصيانة.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

الإسكان تصدر قرارا بشأن منطقة الحصري في 6 أكتوبر

أصدرت وزارة الإسكان، بيانا، اليوم الأحد، تعلن فيه عن إصدار قرار جديد بشأن تطوير منطقة الحصري في مدينة السادس من أكتوبر. وبحسب البيان فإن رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر المهندس شريف الشربيني، صرح بأن جهاز المدينة ينفذ أعمال تطوير شاملة لمنطقة الحصري بالمدينة، وكذا عدة حملات للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والإشغالات والتعديات الموجودة بالمنطقة، وشملت أعمال التطوير تخصيص ساحات انتظار للسيارات، وإعادة تشكيل البردورات والأرصفة، وتعديل مداخل ومخارج مول الأمريكية، بما يتناسب مع حاجة المواطنين.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

قرار من الإسكان بشأن الفائزين بقرعة الأراضي المميزة

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، بيانا بخصوص الفائزين بقرعة الأراضي المميزة، قال فيه إن قرارا صدر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنح مهلة لسداد فرق المساحة للفائزين بالقرعات العلنية للأراضي الأكثر تميزا والمتميزة، والتي أجريت بعد يوم 15 فبراير 2018، وتزيد مساحة الأرض عن المساحة التي تقدموا لها بنسبة تزيد عن 10%، استجابة من الهيئة لطلبات الفائزين. فيما أوضح المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، شروط المهلة.
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