طرح وحدات إسكان استثماري في بورسعيد ودمياط
٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
عاصم الجزار وزير الإسكان
اجتمع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، ووافق المجلس على طرح إعلان بيع وحدات الإسكان الاستثمارى، المستهدف والجارى تنفيذها بمساحة 120 مترا مربعا للوحدة، بمحافظتي بورسعيد ودمياط، على أن يكون البيع بالتقسيط على 3 سنوات، بحيث يتم دفع 15% دفعة جدية حجز، والباقي على 12 دفعة ربع سنوية، أو بالتقسيط على 5 سنوات بفائدة تعادل سعر الاقتراض والخصم المعلن بالبنك المركزي.
ويكون ذلك على المدة الإضافية، وهي سنتان بعدد 8 دفعات ربع سنوية، من تاريخ تسليم الوحدة، وأن يتم البناء وفقا لعدد المتقدمين الفعلى، وفي حالة تجاوز عدد الطلبات عن عدد الوحدات يتم إجراء قرعة علنية.وصرحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الوحدات تقع في مدينة بورفؤاد شرق كلية التربية الرياضية بمحافظة
ويكون ذلك على المدة الإضافية، وهي سنتان بعدد 8 دفعات ربع سنوية، من تاريخ تسليم الوحدة، وأن يتم البناء وفقا لعدد المتقدمين الفعلى، وفي حالة تجاوز عدد الطلبات عن عدد الوحدات يتم إجراء قرعة علنية.
وصرحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الوحدات تقع في مدينة بورفؤاد شرق كلية التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد، ضمن مشروع تنفيذ 9 آلاف و672 وحدة سكنية، وكذلك الوحدات الاستثمارية ضمن مشروع تنفيذ 5 آلاف و700 وحدة إسكان اجتماعي، ويوجد فى مدينة شطا بمحافظة دمياط 112 وحدة بمساحة 120 مترا مربعا، ضمن مشروع تنفيذ 336 وحدة إسكان اجتماعى بموقع شطا 2، كما يوجد 50 وحدة بمساحة 105 مترات مربعة، بمحافظة دمياط ضمن مشروع تنفيذ 336 وحدة إسكان اجتماعي بموقع الزرقا بمنطقة العلمين.