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الموافقة على تبعية هيئة التأمين الاجتماعي للتضامن

تحرير:أحمد جاد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي - صورة أرشيفية
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي - صورة أرشيفية
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، على نص المادة الثامنة من مشروع قانون الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تنص على تبعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لوزارة التضامن، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون، إذ شهدت المادة جدلا بين النواب، بسبب تبعية الهيئة لوزارة التضامن. وأعلن محمد وهب الله،عضو اللجنة، رفضه تبعية الهيئة للوزارة، مشيرا إلى أن الدستور ألزم باستقلالية الهيئة عن الحكومة، قائلا: "وأنا بسجل اعتراضي في المضبطة". واستقر رأي اللجنة على الموافقة على النص كما جاء من الحكومة.
وتتولى الهيئة إدارة الصناديق المشار إليها بالمادتين (5، 14) من القانون. ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، ويكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية. ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد إختصاصاتها
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نائبة: مطبات الشوارع غير مطابقة للمواصفات العالمية

تقدمت نادية هنري عضو مجلس النواب، باقتراح بشأن عشوائية المطبات في الشوارع المصرية، والتي يتم إنشائها بشكل غير صحيح وغير مطابق للمعايير والمواصفات، ما يسبب العديد من المشكلات منها استنزاف الوقود والموارد وضياع الوقت، قائلة إن بعد مناقشة الموازنة العامة للدولة وإقرارها خلال الفترة الماضية والتي تم معها إقرار الاستغناء عن دعم المواد البترولية، كان يجب أن يتم تعويض الدعم من خلال حلول مبتكرة منها ترشيد واستخدام المواد البترولية عبر استهلاك يحافظ على الهواء ويقلل نسبة التلوث.
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الإفتاء عن رمي الأشاعرة بالخروج عن أهل السنة: باطل

فيما تقدم مواطن بسؤال لدار الافتاء: "ما رأيكم فيما يفعله بعض الجماعات من رمي الأشاعرة بالخروج عن أهل السنة والجماعة"؟.. قالت دار الإفتاء: "إن رمي الأشاعرة بأنهم خارجون عن دائرة أهل السنة والجماعة غلط وباطل جسيم". وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن هؤلاء أئمة خير وهدًى، وممن يجب بهم الاقتداء؛ لأنهم قاموا بنصرة الشريعة، وأبطلوا شُبَه أهل الزيغ والضلالة، وأوضحوا المشكلات، وبينوا ما يجب أن يُدان به من المعتقدات، فهم بمعرفتهم بأصول الديانات العلماءُ على الحقيقة.
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عقب خروج مصر| هل يخفض الاتحاد أسعار تذاكر المباريات؟

«دموع وحسرة وخيبات أمل».. ساعات عصيبة عاشها المصريون أول من أمس، عقب خسارة المنتخب أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد، وتوديع منافسات البطولة سريعاً من دور الـ16 دون أن يقدم العرض المنتظر منه، بعدما منى المصريون أنفسهم بالبطولة، خاصة أنها تقام هذه المرة على أرض مصر فى أجواء مثالية من الناحية التنظيمية والكروية والتفاف الدولة بجميع أجهزتها حول المنتخب وتسخير جميع الإمكانات له وللاعبين، من أجل تحقيق اللقب الغائب عن الفراعنة منذ عام 2010، وتعويض خيبة الأمل التى ألمت بالمجتمع، عقب خسارة البطولة فى نسختها الماضية على يد الكاميرون.
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طرح وحدات إسكان استثماري في بورسعيد ودمياط

اجتمع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، ووافق المجلس على طرح إعلان بيع وحدات الإسكان الاستثمارى، المستهدف والجارى تنفيذها بمساحة 120 مترا مربعا للوحدة، بمحافظتي بورسعيد ودمياط، على أن يكون البيع بالتقسيط على 3 سنوات، بحيث يتم دفع 15% دفعة جدية حجز، والباقي على 12 دفعة ربع سنوية، أو بالتقسيط على 5 سنوات بفائدة تعادل سعر الاقتراض والخصم المعلن بالبنك المركزي.
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مشروع قانون برفع سن المعاش تدريجيا إلى 65 سنة

أوضح عمر محمد حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، فلسفة وأهداف مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، قائلا إنهم بدأوا إعداد هذا المشروع منذ عام 2014 حتى تم الانتهاء منه وتقديمه للبرلمان بصورته الحالية، ويحتوي على 12 بابا، ومكون من 199 مادة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله و80 نائبا آخرين في ذات الموضوع.
فلوس-الجمعية

بعد رفع الحد الأدنى| ما مصير الأقصى للأجور؟

أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بزيادة الحد الأقصى للأجور ليتماشى مع الزيادات التي أدخلتها الحكومة على الحد الأدنى للأجور في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019- 2020. وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، إن المطالبة جاءت ضمن توصيات اللجنة التي تم الانتهاء منها بشأن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، مشيرا إلى أنه لا توجد أى اقتراحات لأرقام بشأن الحد الأقصى الجديد، كما أن التعديلات ستكون متوافقة مع الحد الأدنى الجديد. ويبلغ الحد الأقصى للأجور حاليا نحو 42 ألف جنيه، وهو ما يمثل 35 ضعف الحد الأدنى قبل زيادته وهو 1200 جنيه.
معاشات

البرلمان يوافق نهائيا على قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي في جلسة يوم الثلاثاء المقبل. وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيه.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يوافق على قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي في جلسة يوم الثلاثاء المقبل. وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيه.
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