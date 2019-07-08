الموافقة على تبعية هيئة التأمين الاجتماعي للتضامن

تحرير:أحمد جاد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي - صورة أرشيفية

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، على نص المادة الثامنة من مشروع قانون الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تنص على تبعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لوزارة التضامن، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون، إذ شهدت المادة جدلا بين النواب، بسبب تبعية الهيئة لوزارة التضامن. وأعلن محمد وهب الله،عضو اللجنة، رفضه تبعية الهيئة للوزارة، مشيرا إلى أن الدستور ألزم باستقلالية الهيئة عن الحكومة، قائلا: "وأنا بسجل اعتراضي في المضبطة". واستقر رأي اللجنة على الموافقة على النص كما جاء من الحكومة.

وتتولى الهيئة إدارة الصناديق المشار إليها بالمادتين (5، 14) من القانون. ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، ويكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية. ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد إختصاصاتها