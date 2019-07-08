اليونان.. زعيم «الديمقراطية الجديدة» يؤدي اليمين رئيسا للوزراء
٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
زعيم حزب الديمقراطية الجديدة كيرياكوس ميتسوتاكيس
أدى زعيم حزب الديمقراطية الجديدة، في اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية رئيسا للوزراء، بعد حصوله على 40% من أصوات الناخبين في الانتخابات التي أجريت أمس الأحد، بينما حصل خصمه، رئيس وزراء اليونان أليكسيس تيسبراس، على 31.5% من الأصوات.
وقال رئيس الوزراء المنتخب، إن لديه تفويضا واضحا من أجل التغيير وتعهد بزيادة الاستثمارات وتقليص الضرائب. وأضاف في كلمة بثها التليفزيون، أن نتيجة الانتخابات منحته تفويضا قويا وواضحا من أجل تحقيق التغيير في اليونان.
وتابع: "أنا ملتزم بتقليص الضرائب وتوفير استثمارات كثيرة ووظائف جيدة وجديدة ونمو يسمح بتحسين الأجور وزيادة المعاشات في دولة تتسم بالكفاءة".
وهنأ رئيس الوزراء اليوناني السابق ألكسيس تسيبراس، زعيم حزب الديمقراطية الجديدة "كيرياكوس ميتسوتاكيس" على فوزه في الانتخابات.
وأنهت الانتخابات أربع سنوات من حكم اليساريين
وتابع: "أنا ملتزم بتقليص الضرائب وتوفير استثمارات كثيرة ووظائف جيدة وجديدة ونمو يسمح بتحسين الأجور وزيادة المعاشات في دولة تتسم بالكفاءة".
وهنأ رئيس الوزراء اليوناني السابق ألكسيس تسيبراس، زعيم حزب الديمقراطية الجديدة "كيرياكوس ميتسوتاكيس" على فوزه في الانتخابات.
وأنهت الانتخابات أربع سنوات من حكم اليساريين الذين يُلقى عليهم باللوم في إثقال كاهل البلاد بمزيد من الديون وسوء إدارة الأزمات.
وتعرضت اليونان لأزمة مالية طاحنة منذ عام 2010 احتاجت معها إلى دعم مالي من شركائها في الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات.
كما واجه رئيس الحكومة "المنهزم" إبان فترة حكمه، انتقادات حادة تتعلق بسوء إدارة الأزمات وإبرام اتفاق أثار استياء الرأي العام لإنهاء نزاع مع مقدونيا الشمالية المجاورة بشأن اسمها الرسمي.