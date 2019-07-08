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اليونان.. زعيم «الديمقراطية الجديدة» يؤدي اليمين رئيسا للوزراء

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
زعيم حزب الديمقراطية الجديدة كيرياكوس ميتسوتاكيس
زعيم حزب الديمقراطية الجديدة كيرياكوس ميتسوتاكيس
أدى زعيم حزب الديمقراطية الجديدة، في اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية رئيسا للوزراء، بعد حصوله على 40% من أصوات الناخبين في الانتخابات التي أجريت أمس الأحد، بينما حصل خصمه، رئيس وزراء اليونان أليكسيس تيسبراس، على 31.5% من الأصوات. وقال رئيس الوزراء المنتخب، إن لديه تفويضا واضحا من أجل التغيير وتعهد بزيادة الاستثمارات وتقليص الضرائب. وأضاف في كلمة بثها التليفزيون، أن نتيجة الانتخابات منحته تفويضا قويا وواضحا من أجل تحقيق التغيير في اليونان.
وتابع: "أنا ملتزم بتقليص الضرائب وتوفير استثمارات كثيرة ووظائف جيدة وجديدة ونمو يسمح بتحسين الأجور وزيادة المعاشات في دولة تتسم بالكفاءة". وهنأ رئيس الوزراء اليوناني السابق ألكسيس تسيبراس، زعيم حزب الديمقراطية الجديدة "كيرياكوس ميتسوتاكيس" على فوزه في الانتخابات. وأنهت الانتخابات أربع سنوات من حكم اليساريين
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علي-باباجان (1)

حزب أردوغان.. استقالة أحد مؤسسي «العدالة والتنمية»

ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" نقلا عن وسائل إعلام تركية، اليوم الإثنين، أن نائب رئيس وزراء تركيا وزير المالية السابق، علي باباجان، تقدم باستقالته من الحزب الحاكم "العدالة والتنمية"، الذي يعد أحد مؤسسيه، وذلك بعد 18 عامًا قضاها في عضويته. ويأتي قرار انشقاق "باباجان"، بعد أيام قليلة من إعلان "باباجان" نيته تأسيس حزب جديد في الخريف، بمساعدة الرئيس السابق عبد الله جول. واستعرض باجان في بيان استقالته الذي حمل عنوان "لعلم الرأي العام" العديد من الأمور التي دفعته لقراره، موضحاً أنه يجرى الاستعدادات لتأسيس حزب جديد.
ادونالد-ترامب-والرئيس الصيني-شي جين بينج

كيف خسرت الصين الحرب الإعلامية مع ترامب؟

تسير الصين والولايات المتحدة في عدة اتجاهات عامة في الحرب التجارية القائمة بينهما منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام رئاسة البيت الأبيض في يناير من عام 2017، خاصة بعد أن فشلت المفاوضات أكثر من مرة بين الجانبين. وحاولت الصين أن تُجاري الولايات المتحدة في العديد من الأمور التي عُرفت واشنطن بالتفوق فيها، وبالأخص الحملات الإعلامية والدعائية، وهي الوسيلة الأكثر فعالية بشكل عام ضمن الأدوات التي تراهن عليها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام في نزاعاتها.
الحرس الثوري

قائد الجيش الإيراني: لا نسعى للحرب مع أي دولة

أصدر قائد الجيش الإيراني الميجر جنرال عبد الرحيم موسوي، اليوم الإثنين، تصريحا مقتضبا، قال فيه إن إيران لا تسعى للحرب مع أي دولة، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء. وزاد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعدما أسقطت الجمهورية الإسلامية الإيرانية طائرة أمريكية مسيرة، في مياه بحر الخليج، شهر يونيو الماضي، وصرح وقتها مسؤولون إيرانيون، بأن الطائرة كانت في المجال الجوي الإيراني بينما قالت واشنطن إنها كانت تحلق فوق المياه الدولية.
حسن-روحانى

إيران: احتجاز بريطانيا لناقلة النفط قرصنة بحرية

قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اليوم الإثنين، إن احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية مخالف للقوانين الدولية ونوعا من القرصنة البحرية، مضيفا: "إن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة هو بمثابة رسالة بأن إيران ستدافع عن حدودها بالكامل، إيران جابهت القرصنة البحرية بكل قوة واقتدار، ولن تترك الأمر يمر دون رد"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية. وكانت حكومة جبل طارق قد أعلنت أنها احتجزت الناقلة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا، في عملية، ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.
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أليكسيس-تسيبراس (3)

اليونانيون يصوتون في أول انتخابات منذ «صفقة الإنقاذ»

في أول انتخابات عامة بعد صفقة الإنقاذ، توجه اليونانيون للإدلاء بأصواتهم اليوم، ومن المتوقع أن يتراجع حزب "سيريزا" اليساري بزعامة رئيس الحكومة أليكسيس تسيبراس أمام المعارضة. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 7:00 صباحا بالتوقيت المحلي وستغلق في السابعة مساء بالتوقيت المحلي، ويبلغ عدد المسجلين على لوائح الاقتراع 9 ملايين و903 آلاف و864 ناخبا، حسب وكالة أنباء أثينا. وحسب استطلاعات الرأي، فإن حزب "الديمقراطية الجديدة" المعارض يتفوق على حزب "سيريزا" اليساري بـ10 نقاط، وسط استياء واسع لدى اليونانيين إزاء فرض ضرائب أعلى على الطبقة المتوسطة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عبدالله عصر يؤدى اليمين الدستورية رئيسا لمحكمة النقض

أدى المستشار عبد الله عصر، صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تعيينه رئيسا لمحكمة النقض، وذلك خلفا للمستشار مجدى أبو العلا، الذى بلغ السن القانونية للتقاعد، 30 يونيو الماضي، وبذلك يتولى عصر رئاسة المحكمة ورئاسة مجلس القضاء الأعلى. وعصر من بين أقدم 7 أسماء لنواب رئيس محكمة النقض، أرسلهم مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس الجمهورية ليختار من بينهم وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، والتي غيرت من طريقة تعين رئيس المحكمة.
النيابة الإدارية

المنشاوي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للنيابة الإدارية

أدى المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تعيينه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية. وصرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن السيسي منح المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لجهودها، وبمناسبة اكتمال عطائها في 30 يونيو الماضي. والمنشاوي من مواليد 20 أغسطس 1951، حصل على ليسانس الحقوق في كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1973. الإدارية
باجى-قايد-السبسى (3)

السبسي يدعو لانتخابات تشريعية ورئاسية في تونس

وقع الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة، الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019. وقد حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق، السادس من أكتوبر القادم موعدا للانتخابات التشريعية، والسابع عشر من نوفمبر، موعدا للانتخابات الرئاسية. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي استأنف عمله الاثنين الماضي، بعد تعرضه "لوعكة صحية حادة"، نُقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بتونس لتلقي العلاج.
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