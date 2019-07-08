اليونان.. زعيم «الديمقراطية الجديدة» يؤدي اليمين رئيسا للوزراء

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

زعيم حزب الديمقراطية الجديدة كيرياكوس ميتسوتاكيس

أدى زعيم حزب الديمقراطية الجديدة، في اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية رئيسا للوزراء، بعد حصوله على 40% من أصوات الناخبين في الانتخابات التي أجريت أمس الأحد، بينما حصل خصمه، رئيس وزراء اليونان أليكسيس تيسبراس، على 31.5% من الأصوات. وقال رئيس الوزراء المنتخب، إن لديه تفويضا واضحا من أجل التغيير وتعهد بزيادة الاستثمارات وتقليص الضرائب. وأضاف في كلمة بثها التليفزيون، أن نتيجة الانتخابات منحته تفويضا قويا وواضحا من أجل تحقيق التغيير في اليونان.

وتابع: "أنا ملتزم بتقليص الضرائب وتوفير استثمارات كثيرة ووظائف جيدة وجديدة ونمو يسمح بتحسين الأجور وزيادة المعاشات في دولة تتسم بالكفاءة". وهنأ رئيس الوزراء اليوناني السابق ألكسيس تسيبراس، زعيم حزب الديمقراطية الجديدة "كيرياكوس ميتسوتاكيس" على فوزه في الانتخابات. وأنهت الانتخابات أربع سنوات من حكم اليساريين