الشعراوي وأرناتوفيتش ينتقلان إلى الدوري الصيني

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

ستيفان الشعراوي

انتقل النجم الإيطالي ستيفان الشعراوي إلى صفوف فريق شنجهاي شينهوا آتيًا من روما، مقابل 16 مليون يورو، ونشر الفريق الصيني بيانا عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين، أكد من خلاله ضم النجم الإيطالي، إذ أتى في البيان: "شنجهاي جرينلاند شيهوا وروما توصلا إلى اتفاق جديد، ستيفان الشعراوي الذي يحمل الجنسيتين الإيطالية والمصرية، من المتوقع وصوله إلى شنجهاي اليوم، 8 يوليو"، وسجل الشعراوي 11 هدفًا في 33 مباراة خاضها مع روما في جميع المسابقات الموسم الماضي. وبدوره قال الشعراوي: "دائما سأشكر جماهير روما على تلك السنوات التي قضيناها معًا".

وتأتي تلك الخطوة بعدما سبق أن صرح الشعراوي بأنه يشعر بأنه لا يزال صغيرا في السن للانتقال إلى الدوري الصيني، ليقرر الرحيل الآن في عمر 26 عامًا. ولحق المهاجم النمساوي ماركو أرناتوفيتش، بالشعراوي في الدوري الصيني، من خلال الانتقال من صفوف وست هام إلى شنجهاي إس آي بي جي مقابل 22.4 مليون جنيه إسترليني. وبحث

وتأتي تلك الخطوة بعدما سبق أن صرح الشعراوي بأنه يشعر بأنه لا يزال صغيرا في السن للانتقال إلى الدوري الصيني، ليقرر الرحيل الآن في عمر 26 عامًا.



ولحق المهاجم النمساوي ماركو أرناتوفيتش، بالشعراوي في الدوري الصيني، من خلال الانتقال من صفوف وست هام إلى شنجهاي إس آي بي جي مقابل 22.4 مليون جنيه إسترليني.



وبحث المهاجم النمساوي البالغ من العمر 30 عامًا، الرحيل عن وست هام في شهر يناير الماضي، قبل أن يجدد تعاقده، إلا أنه انخفض مستواه في نهاية الموسم، وتوترت علاقته مع الفريق، ليقرر الرحيل إلى الدوري الصيني.



وتأكد رحيل أرناتوفيتش إلى الدوري الصيني، وسينضم إلى الفريق الذي يضم نجم تشيلسي السابق أوسكار، إضافة إلى نجم بورتو وزينيت سان بطرسبرج السابق هالك.