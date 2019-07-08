رياضة

الشعراوي وأرناتوفيتش ينتقلان إلى الدوري الصيني

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م
ستيفان الشعراوي
ستيفان الشعراوي
انتقل النجم الإيطالي ستيفان الشعراوي إلى صفوف فريق شنجهاي شينهوا آتيًا من روما، مقابل 16 مليون يورو، ونشر الفريق الصيني بيانا عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين، أكد من خلاله ضم النجم الإيطالي، إذ أتى في البيان: "شنجهاي جرينلاند شيهوا وروما توصلا إلى اتفاق جديد، ستيفان الشعراوي الذي يحمل الجنسيتين الإيطالية والمصرية، من المتوقع وصوله إلى شنجهاي اليوم، 8 يوليو"، وسجل الشعراوي 11 هدفًا في 33 مباراة خاضها مع روما في جميع المسابقات الموسم الماضي. وبدوره قال الشعراوي: "دائما سأشكر جماهير روما على تلك السنوات التي قضيناها معًا".
وتأتي تلك الخطوة بعدما سبق أن صرح الشعراوي بأنه يشعر بأنه لا يزال صغيرا في السن للانتقال إلى الدوري الصيني، ليقرر الرحيل الآن في عمر 26 عامًا. ولحق المهاجم النمساوي ماركو أرناتوفيتش، بالشعراوي في الدوري الصيني، من خلال الانتقال من صفوف وست هام إلى شنجهاي إس آي بي جي مقابل 22.4 مليون جنيه إسترليني. وبحث
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