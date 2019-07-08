جريمة

خطة ماتخرش المية.. أغرب جريمة سرقة في الإسكندرية

صديق السوء أقنع زميله عامل الدش بالسرقة.. وارتديا أقنعة واستخدما مبيدا حشريا وكتما أنفاس سيدة عجوز وتمكنا من سرقة 320 ألف جنيه والشرطة ضبطتهما
تحرير:محمد مجلي ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م
سرقة - صورة أرشيفية
سرقة - صورة أرشيفية
«كل شيء مدروس ماتخافش» عبارة وسوس بها عامل تركيب دش، لصديقه في سبيل إقناعه بالاشتراك معه فى ارتكاب جريمة سرقة شقة مهندس مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية، وأخبر الأول صديقه أنه وضع المهندس صاحب الشقة، تحت المراقبة لفترة طويلة من الزمن «أنا مراقبه من فترة وحافظ مواعيده»، وراح يسرد عليه طريقة وتوقيت ارتكاب الواقعة: «عايزين نقب من على وش الأرض»، وشرح فني تركيب الدش لشريكه أنه اشترى أقنعة لإخفاء وجهيهما إمعانا في تأمين نفسيهما، وكذا استخدام مبيد حشري عند اللزوم واستعماله في تخدير أطفال المهندس الثلاثة إذا تصادف وجودهم بالشقة.
الصديق السوء وسوس الصديق السوء لصديقه بأن المال الحرام هو السبيل الوحيد للثراء وتحقيق أحلامهم، وأنه مهما بذلا جهد ووقتا وعرقا فلن يستطيعا تحقيق أحلامهما ولن يتمكنا من الإمساك بمبلغ يحقق الأمان، حيث يحتاج صديقه لإتمام زواجه بينما يريد الصديق السوء الإنفاق على ملذاته، وكان فى كل مرة يقابل صديقه طلبه بضرورة
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ارتفع-عدد-ضحايا-المصابين-بحادث-انهيار-منزل-جرجا-فى-سوهاج (1)

انهيار صومعة قمح تحمل 3 آلاف طن في المنيا

انهارت صومعة قمح في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الإثنين، دون وقوع وفيات أو إصابات بشرية. وقالت مصادر في مديرية تموين المنيا، إن الصومعة انهارت بفعل شروخ وتشققات ظهرت بها فجأة، وبداخلها كميات من القمح تتجاوز الـ3 آلاف طن، وهناك صومعة ثانية بجوارها مائلة وعرضة للانهيار، والثالثة متشققة وتقع بجوار محول كهربائي ومن المحتمل أن يتم فصل التيار كإجراء احترازي، وكانت أجهزة الأمن بالمنيا تلقت بلاغا بانهيار صومعة قمح يبلغ ارتفاعها نحو 30 مترا، وحتى الآن لم يجرِ رصد وقوع وفيات أو إصابات بشرية.
ثعبان

ثعبان يلدغ فلاحا خلال «زراعة الأرض» في البحيرة

أصيب فلاح، اليوم الإثنين، بلدغة ثعبان في قرية زبيدة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وذلك في أثناء عمله في الأرض الزراعية، ما تسبب في حالة من الخوف والفزع بين الأهالي والفلاحين على ذويهم. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد إسلام السعدني رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، بوصول "محمد. أ. ش- 26 عامًا"، مصابا بلدغة ثعبان في أثناء عمله بالأرض الزراعية.
محكمة

سجن زوجين تسببا في وفاة ابنتهما بعد حملها سفاحا

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد العظيم صادق، والمستشار وديع حنا ناشد، وأمانة سر خميس قمر، بالسجن 10 سنوات للمدعوة "س. ف. م" ربة منزل، والسجن 6 سنوات لكل من "أ. أ. ع" سائق تاكسي، وزوجته "هـ. أ. إ" موظفة بهيئة التأمين الصحي، لإدانتهم في الإجهاض عمدًا للمجني عليها "ن. أ. أ". تعود الواقعة في القضية رقم 1148 لسنة 2019 جنايات قسم الرمل ثان، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بوفاة فتاة داخل أحد المستشفيات بعد تعرضها للإجهاض.
طعن-بالسكين

مجهول و9 طعنات.. جريمة قتل هزت بورسعيد

لقي صراف بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الإثنين، على أثر اعتداء شخص عليه بسلاح أبيض، في أثناء عمله بمكتب مقاولات التأمينات بمجمع البريد الكائن في حى الشرق. بدأت الواقعة بتلقي اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، إخطارا بورود بلاغ بمقتل صراف في أثناء عمله بالتأمينات، بطعنه 9 طعنات في الصدر والرقبة والبطن على أثر الاعتداء عليه من مجهول. وعلى الفور توجه رجال الشرطة والمباحث لمعاينة مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الحميات، وتحرر المحضر اللازم.
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اغتصاب (2)

إحالة عاطل للجنايات هتك عرض موظفة في عيادة بالمنتزه

قررت نيابة المنتزه أول بشرق الإسكندرية، إحالة عاطل إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، وذلك لاتهامه بهتك عرض موظفة استقبال بعيادة خاصة وسرقتها. تعود الواقعة في القضية رقم 40729 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول يفيد بقيام شخص بهتك عرض موظفة استقبال داخل عيادة خاصة بدائرة القسم.
جثه -علي-الطريق (1)

170 جنيها وجثة عائمة.. رحلة سائق توكتوك الأخيرة

"توك توك و170 جنيها وهاتف محمول".. كانت السبب وراء جريمة قتل وقعت فى ظروف غامضة حيث عثرت الأجهزة الأمنية على جثة سائق توك توك بمياه بأحد المجارى المائية بدائرة قسم شرطة أول العامرية، مصاب بجرح بالرأس. حيث بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول العامرية بالعثور على جثة سائق توك توك، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية.
القبض-على-متهم

رفض سداد ديونه.. فخطفوا والده المسن في الإسكندرية

"يعملوها الصغار ويقع فيها الكبار".. تلخص هذه المقولة قصة الخلاف بين شاب فى العقد الثالث من العمر، وسائق بسبب مبلغ مالى مستحق على خلفية شراء سيارة، إذ اختطف السائق والد الشاب وأجبره على توقيع إيصالات أمانة بـ37 ألف جنيه قيمة ديون ابنه. بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية من ربة منزل، 33 عاماً، مقيمة بدائرة القسم، بحضور رجلين وسيدة "مجهولين" وإصطحبوا والدها، 69 عاماً، موظف بالمعاش وانصرفوا وفي وقت لاحق تلقت اتصالا هاتفيا من والدها أخبرها باحتجازه بمكان غير معلوم وطلب منها تدبير مبلغ مالى قدره 37 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.
القبض-على-متهم

ضبط راكب بحوزته عملات أثرية في مطار برج العرب

تمكن ضابط شرطة الموانئ بالاشتراك مع رجال جمارك مطار برج العرب، اليوم الجمعة، من ضبط موظف بأحد البنوك الأجنبية يحاول تهريب 24 عملة أثرية إلى خارج البلاد. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد تمكُّن وحدة مباحث قسم شرطة مطار برج العرب من ضبط أحد الركاب، وهو موظف في بنك بإحدى الدول الأجنبية، من أصل مصرى ويحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن رحلة جوية متجهة إلى إحدى الدول الأوروبية.
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