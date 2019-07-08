ما تريد معرفته عن «دابسي» البديل المصري لأوبر وكريم

يعمل في مصر العديد من الشركات المقدمة لخدمة النقل التشاركي عبر التطبيقات الذكية على الهواتف المحمولة، في مقدمتها "أوبر" و"كريم" و"سويفل" للنقل الجماعي
على مدار شهور ماضية ارتكزت أخبار وسائل الإعلام الإقليمية والمحلية حول صفقة استحواذ شركة أوبر العالمية على شركة كريم الإماراتية، المتخصصتين في خدمات النقل التشاركي عبر تطبيقات المحمول، وهو الأمر الذي أحدث حالة انقسام في السوق المصرية بين مؤيد ومعارض للصفقة، ويرى المؤيدون أن كليهما وجهان لعملة واحدة ولا اعتراض على صفقة الاستحواذ، بينما يرى المعارضون أن الصفقة تقلل من فرص المنافسة في السوق، وتؤدي إلى حصر العميل في اختيار وحيد بشركة واحدة، لذا كان لا بد من ظهور شركة جديدة قادرة على تقديم نفس الخدمة.
الأيام الماضية انتشرت بشكل كبير لافتة إعلانية في الطرق تحمل اسم "دابسي" Dubci وعليها شعارات السيارة والأوتوبيس والمركب الشراعي والطائرة الهليكوبتر والدراجة الهوائية والتاكسي والسيارة الملاكي، وبدا من الصور أنها شركة متخصصة في وسائل النقل.
"التحرير" تتبعت اللافتات في مناطق مختلفة وحاولت الوصول إلى تفاصيل
الأيام الماضية انتشرت بشكل كبير لافتة إعلانية في الطرق تحمل اسم "دابسي" Dubci وعليها شعارات السيارة والأوتوبيس والمركب الشراعي والطائرة الهليكوبتر والدراجة الهوائية والتاكسي والسيارة الملاكي، وبدا من الصور أنها شركة متخصصة في وسائل النقل.
"التحرير" تتبعت اللافتات في مناطق مختلفة وحاولت الوصول إلى تفاصيل أكثر، وبسؤال مصادر مطلعة على قطاع النقل التشاركي، أكدت أنها شركة جديدة تنافس أوبر وكريم في مجال النقل التشاركي وهي شركة مصرية وليست مملوكة للحكومة بشكل مباشر، ولم يتضح هيكل المساهمين بشكل كامل، لكنه أكد وجود دعم كبير من الدولة بشكل غير معلن لإنجاح هذه التجربة لتحقيق مبدأ التنافس في هذه الخدمات التي يستخدمها ملايين المصريين شهريا.
وبمحاولة الدخول على موقع الشركة المتاح على الإعلانات المعلقة في الشوارع الرئيسية الكبرى، وهو www.dubci.com وجدناه لا يحتوي على أي محتوى للجمهور ومعلق عليه coming soon، وهنا انتقلنا على الصفحة الخاصة بهم على موقع فيسبوك وكانت المفاجأة أن صفحتهم تضم ما يزيد على 6 ملايين متابع، وهو الأمر الذي يشير إلى شراء صفحة قديمة على الفيسبوك كانت تضم متابعين وتم تغيير الاسم إلى شركة دابسي.
بينما حساب الشركة على تويتر يبدو جديدا ولا يوجد عليه متابعون وهو نفس الأمر على حساب إنستجرام.
ومن المقرر أن يتولى العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق منصب مدير تطوير العناصر البشرية في شركة دابسي، على أن تبدأ الشركة عملها خلال الشهر القادم.
وتعمل أكثر من شركة فى خدمات النقل الذكي بمصر على رأسها أوبر وكريم، المستحوذتان على أكثر من 50% من العمليات المنفذة لنقل الأفراد باستخدام السيارات الملاكي، وقامتا بتوصيل نحو 7 ملايين عميل خلال العام الماضي.
بينما تقدم سويفل خدمات النقل الجماعي من خلال أوتوبيسات، وبدأت نشاطها في أسواق إفريقية على رأسها مدينة نيروبي في كينيا.
وكانت أوبر الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن استحواذها بالكامل على كريم الإماراتية، في صفقة تقدر بنحو 3.1 مليار دولار، ومن المقرر إتمام الصفقة خلال الربع الأول من 2020.
وبحسب المصادر فإن شركة دابسي قررت الاعتماد على أكبر عدد ممكن من سائقين -كباتن- أوبر وكريم الذين يمتلكون خبرات كبيرة في هذا المجال على مدار أكثر من 3 سنوات، مشيرة إلى أن التطبيق سيكون أكثر سهولة وعليه العديد من الاختيارات التي تسهل على الكباتن وعلى المستخدم إجراء عمليات النقل، على أن يكون التطبيق متاحًا على أنظمة تشغيل أندرويد وIOS لهواتف أيفون.
تجدر الإشارة إلى ظهور تطبيق أسطى المصري الذي كان مقررًا له منافسة تطبيقات أوبر وكريم منذ سنوات، إلا أنه لم يحقق الانتشار المستهدف ومن ثم أغلقت الشركة مقرها لعدم قدرتها على الاستمرار في المنافسة.
ومن المقرر أن تقبل الشركة موديلات سيارات ملاكي بداية من عام 2000 حسب حالتها، وموديل 2010 للتاكسي حسب حالة السيارة، على أن تقدم الشركة للكابتن عائد مادي يفوق 6 آلاف جنيه حال تحقيق عدد محدد من الرحلات، بجانب حوافز إضافية للسائقين الملتزمين، وسوف تعتمد دابسي على شركة للدعم الفني وتقييم السائقين، كما ستعتمد وسائل تكنولوجية متقدمة لمراقبة سلوك وأداء السائق، بالإضافة لتوفير بعض وسائل الرفاهية داخل السيارات.