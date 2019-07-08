ما تريد معرفته عن «دابسي» البديل المصري لأوبر وكريم

يعمل في مصر العديد من الشركات المقدمة لخدمة النقل التشاركي عبر التطبيقات الذكية على الهواتف المحمولة، في مقدمتها "أوبر" و"كريم" و"سويفل" للنقل الجماعي

تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

دابسي

على مدار شهور ماضية ارتكزت أخبار وسائل الإعلام الإقليمية والمحلية حول صفقة استحواذ شركة أوبر العالمية على شركة كريم الإماراتية، المتخصصتين في خدمات النقل التشاركي عبر تطبيقات المحمول، وهو الأمر الذي أحدث حالة انقسام في السوق المصرية بين مؤيد ومعارض للصفقة، ويرى المؤيدون أن كليهما وجهان لعملة واحدة ولا اعتراض على صفقة الاستحواذ، بينما يرى المعارضون أن الصفقة تقلل من فرص المنافسة في السوق، وتؤدي إلى حصر العميل في اختيار وحيد بشركة واحدة، لذا كان لا بد من ظهور شركة جديدة قادرة على تقديم نفس الخدمة.

الأيام الماضية انتشرت بشكل كبير لافتة إعلانية في الطرق تحمل اسم "دابسي" Dubci وعليها شعارات السيارة والأوتوبيس والمركب الشراعي والطائرة الهليكوبتر والدراجة الهوائية والتاكسي والسيارة الملاكي، وبدا من الصور أنها شركة متخصصة في وسائل النقل. "التحرير" تتبعت اللافتات في مناطق مختلفة وحاولت الوصول إلى تفاصيل