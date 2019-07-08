نائبة: مطبات الشوارع غير مطابقة للمواصفات العالمية

تحرير:أحمد جاد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م

النائبة نادية هنري - صورة أرشيفية

تقدمت نادية هنري عضو مجلس النواب، باقتراح بشأن عشوائية المطبات في الشوارع المصرية، والتي يتم إنشائها بشكل غير صحيح وغير مطابق للمعايير والمواصفات، ما يسبب العديد من المشكلات منها استنزاف الوقود والموارد وضياع الوقت، قائلة إن بعد مناقشة الموازنة العامة للدولة وإقرارها خلال الفترة الماضية والتي تم معها إقرار الاستغناء عن دعم المواد البترولية، كان يجب أن يتم تعويض الدعم من خلال حلول مبتكرة منها ترشيد واستخدام المواد البترولية عبر استهلاك يحافظ على الهواء ويقلل نسبة التلوث.

وأضافت هنري أن أحد أهم الحلول هي وضع ضوابط لما اسميته "انتهاك الطرق" في شكل إنشاء مطبات عشوائية وغير مطابقة للمواصفات، والتي انتشرت في كل طرق مدن ومحافظات الجمهورية.وأكدت أن المطبات عبارة عن "نزيف اقتصادي"، موضحة أن المطبات الصناعية تزيد استهلاك الوقود بنسبة 30% على الأقل وبالتالي فإن التقليل من هذه