جريمة

زوج فى دعوى نشوز: عايزاني أقاطع أخويا ومردش الجميل

رفضت رده ديون أخيه ومساعدته لتأسيس مسكن الزوجية واستلمت العروس بالمشكلات والتحكمات حتى تكررت المشكلات وحدثت قطيعة بين الأخوين واستشاطت الزوجة غضبًا لما علمت بتصالحهما
تحرير:سماح عوض الله ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
انتحار- أرشيفة
انتحار- أرشيفة
أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته بمحكمة الأسرة، بطالب فيها بإثبات نشوزها، وإسقاط مستحقاتها عليه، حتى يتمكن من تطليقها دون دفع نفقة لها، وذلك بعد إصرارها على هجر مسكن الزوجية، حينما علمت بتصالح زوجها مع شقيقه، وخروجهما معًا للجلوس على المقهى، بعيدًا عن المشكلات التى تفتعلها زوجتاهما، وهجرة الزوجة مسكن الزوجية ورفض العودة إليه لقرابة 6 أشهر، واشتراطها على زوجها بيع شقته فى منزل أسرته، وشراء شقة تمليك فى مكان آخر بدلا منها، وهو ما رفضه الزوج، ودفعه إلى إقامة دعوى نشوز لردع زوجته عن مطالبها.
أوضح صاحب الدعوى أنه الشقيق الأكبر لثلاثة إخوة ذكور، كافحوا بمعاونة أبيهم لبناء منزل فى منطقة الوراق بالجيزة، وقرر والدهم السكن بالطابق الأرضي، على أن يتعاونوا جميعًا فى بناء طابق لكل أخ منهم، وتكاتفوا جميعًا حتى جهزوا شقته وزوجوه، وبعد استقرار أوضاعه وانجابه طفله الأول، طلب شقيقه الثاني التقدم لفتاة
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جثة (5)

جثة مسن متعفنة تُثير ذعر أهالي المعصرة

حالة من الذعر والهلع انتابت أهالي شارع جمال عبد الناصر بحى المعصرة، اليوم الإثنين، بعد العثور على جثة مسن متعفنة داخل إحدى الشقق، بعد انبعاث رائحة كريهة، قادت الأهالي لاكتشاف مكان الجثة، قام على أثرها الأهالي بإخطار شرطة النجدة التي أخطرت رجال مباحث قسم شرطة المعصرة، والنيابة العامة التي انتقلت لمناظرة جثة المجني عليه، وصرحت بدفنه بعد تشريحها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وطلبت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية.
محكمة

سجن مدير شركة وعامل 10 سنوات لحيازتهما ملابس عسكرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد العظيم صادق، ووديع حنا ناشد، وأمانة سر خميس قمر، بالسجن 10 سنوات لكلّ من "ر. د. م" مدير شركة توريدات، و"ع . ح م" عامل، لاتهامهما بانتحال صفة وحيازة الزي المخصص لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، دون الحصول على إذن بذلك. تعود الواقعة إلى القضية رقم 1929 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بضبط شخصين بحوزتهما ملابس عسكرية داخل شقة بدائرة القسم.
جثة-طفل

جثة ثانية.. رعب بالبحيرة بعد العثور على طفل مخنوق

بعد ساعات من العثور على جثة رضيعة داخل حقيبة بكفر الدوار، شهدت قرية منشية المغازى التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، حالة من الذعر، عقب عثور الأهالي على جثة طفل عمره 3 سنوات بترعة قرية منشية المغازى بمركز المحمودية مخنوقة بحبل، وعلى الفور تم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة، وجار انتداب فريق من النيابة العامة والطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تكثف مباحث البحيرة من جهودها لكشف غموض الحادث.
صوامع-قمح (3)

انهيار صومعة قمح تحمل 3 آلاف طن في المنيا

انهارت صومعة قمح في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الإثنين، دون وقوع وفيات أو إصابات بشرية. وقالت مصادر في مديرية تموين المنيا، إن الصومعة انهارت بفعل شروخ وتشققات ظهرت بها فجأة، وبداخلها كميات من القمح تتجاوز الـ3 آلاف طن، وهناك صومعة ثانية بجوارها مائلة وعرضة للانهيار، والثالثة متشققة وتقع بجوار محول كهربائي ومن المحتمل أن يتم فصل التيار كإجراء احترازي، وكانت أجهزة الأمن بالمنيا تلقت بلاغا بانهيار صومعة قمح يبلغ ارتفاعها نحو 30 مترا، وحتى الآن لم يجرِ رصد وقوع وفيات أو إصابات بشرية.
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خلافات-زوجية-طلاق

زوج في دعوى نشوز: تبخل على أمي باللقمة في بيتي

أقام جزار دعوى نشوز ضد زوجته، يتهمها فيها بالخروج عن طاعته وهجر مسكن الزوجية، مطالبًا بإثبات نشوزها، وإسقاط كل مستحقاتها عليه لكونها ناشزا، حتى يتمكن من تطليقها دون مضايقتها إياه بالمطالبة بمستحقاتها، وذلك لكونها زوجة شديدة البخل والحسد، رغم أن لديها لسانا عذبا وتدّعى طوال الوقت أنها "ملاك منزل"، وهى فى حقيقة الأمر "شيطان حاقد" حتى على نفسه، ما جعله يكرهها ويمقت النظر فى وجهها، ويتمنى تطليقها والخلاص منها فى أقرب وقت، رغم إنجابه منها طفلة، مُعدًّا ارتباطه بها غلطة عمره.
ندم-حزن-امرأة

زوجة في دعوى خلع: «كرهني في ضحكتي وجابلي كآبة»

أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها، مطالبة فيها بالتفريق بينهما، وتطليقها طلقة بائنة بالخلع، مبدية استعدادها لرد المهر إليه وقدره جنيه واحد، والتنازل عن مؤخر صداقها وقيمته 20 ألف جنيه، وأكدت استحالة العشرة بينهما، وخشيتها ألا تقيم حدود الله. هذا ما سطرته فى عريضة الدعوى، أما عن الدافع الحقيقي وراء كل هذا، فاتهمت الزوجة مقيمة دعوى الخلع زوجها بالكآبة، وكراهيته للضحك والمزاح، حتى إنه بات يسخر منها ويطفئ فرحتها إذا ضحكت، ويوبخها بنقد لاذع إذا كان ضحكها ومزاحها أمام أحد، حتى إن كانوا أشقاءها.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (4)

«ملقتش منه رجا».. هيام تستنجد بقاضي الأسرة لخلعها

صارحته بقلة اهتمامه بها، وإهماله لها حتى فى الأعياد والمناسبات، وتجاهلها حينما يحب أن يهادي ويعايد من حوله، ففى حال إذا كان ميسورا ومعه أموال يعايد شقيقاته وأقاربه، وتقف الزوجة موقف المتفرجة، دون أن يفكر فى منحها أي شيء، ولو حتى شراء ملابس لها للعيد، وإذا كان معسرًا اعتذر لأقاربه عن تعسر ظروفه بما منعه عن معايدتهم، ولا يهتم بمراعاة مشاعر زوجته والاعتذار منها أيضًا، ويدخر المال للمناسبة اللاحقة من أجل أقاربه ومعايدتهم، ولا يتذكر زوجته وهو ما دفعها لمعاتبته ففوجئت به يهينها ويحط من كرامتها ويسخر من أسرتها، وهو ما دفعها لإقامة دعوى خلع ضده.
ندم

الخادمات خربن بيته.. يستنجد بالمحكمة لإعادة زوجته

تقدم زوج يعمل محاسبا فى إحدى الشركات العقارية، بدعوى نشوز ضد زوجته، بعد هجرها مسكن الزوجية لمدة تقارب نصف العام، بسبب اعتراضه على إصرارها على الاستعانة بخادمات وإقامتهن فى مسكن الزوجية، بالرغم من تكرار ارتكاب الخادمات حوادث متنوعة بين سرقة، والتدخل فى شئون الزوجين، فيما تطوعت إحداهن لنقل أسرار المنزل إلى حماة الزوج، ومع تكرار الخلافات ومعاناة الاستغناء عن خادمة والبحث عن أخرى، عرض الزوج على زوجته مشاركتها فى أعمال المنزل دون الاستعانة بخادمات لكنها غضبت وهجرت مسكن الزوجية.
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