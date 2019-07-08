زوج فى دعوى نشوز: عايزاني أقاطع أخويا ومردش الجميل
رفضت رده ديون أخيه ومساعدته لتأسيس مسكن الزوجية واستلمت العروس بالمشكلات والتحكمات حتى تكررت المشكلات وحدثت قطيعة بين الأخوين واستشاطت الزوجة غضبًا لما علمت بتصالحهما
تحرير:سماح عوض الله
٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
انتحار- أرشيفة
أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته بمحكمة الأسرة، بطالب فيها بإثبات نشوزها، وإسقاط مستحقاتها عليه، حتى يتمكن من تطليقها دون دفع نفقة لها، وذلك بعد إصرارها على هجر مسكن الزوجية، حينما علمت بتصالح زوجها مع شقيقه، وخروجهما معًا للجلوس على المقهى، بعيدًا عن المشكلات التى تفتعلها زوجتاهما، وهجرة الزوجة مسكن الزوجية ورفض العودة إليه لقرابة 6 أشهر، واشتراطها على زوجها بيع شقته فى منزل أسرته، وشراء شقة تمليك فى مكان آخر بدلا منها، وهو ما رفضه الزوج، ودفعه إلى إقامة دعوى نشوز لردع زوجته عن مطالبها.
أوضح صاحب الدعوى أنه الشقيق الأكبر لثلاثة إخوة ذكور، كافحوا بمعاونة أبيهم لبناء منزل فى منطقة الوراق بالجيزة، وقرر والدهم السكن بالطابق الأرضي، على أن يتعاونوا جميعًا فى بناء طابق لكل أخ منهم، وتكاتفوا جميعًا حتى جهزوا شقته وزوجوه، وبعد استقرار أوضاعه وانجابه طفله الأول، طلب شقيقه الثاني التقدم لفتاة
أوضح صاحب الدعوى أنه الشقيق الأكبر لثلاثة إخوة ذكور، كافحوا بمعاونة أبيهم لبناء منزل فى منطقة الوراق بالجيزة، وقرر والدهم السكن بالطابق الأرضي، على أن يتعاونوا جميعًا فى بناء طابق لكل أخ منهم، وتكاتفوا جميعًا حتى جهزوا شقته وزوجوه، وبعد استقرار أوضاعه وانجابه طفله الأول، طلب شقيقه الثاني التقدم لفتاة وخطبتها، وقرر الأخ الأكبر اقتطاع جزء من راتبه وتخصيصه لشقيقه حتى يعاونه فى بناء شقته، مثلما فعل معه سابقًا، وهنا أخذت زوجة الأخ الأكبر تتذمر وتعترض.
اعتادت الزوجة أن تلقي على مسامع زوجها عبارات مثل: «أنت فاتح بيت وعندك عيل.. تقطع من قوت البيت علشان حد تاني ليه.. مش بيتك أولى بالفلوس دي»، وحينها نهاها عن حديثها على هذا النحو، ووجهها إلى أن ما يساهم به يعد جزءا من دينه لأخيه الذى كان يعمل منذ صغره وساعده فى بناء شقته، لم تعدم الزوجة حيلة فى التذمر وإثارة الضغينة بين الإخوة: «الفلوس زمان مكنش ليها قيمة.. لكن دلوقتى الدنيا غلاء.. لو إداك ألف جنيه قيمتها دلوقتي أقل بكتير»، كما أخذت الزوجة تغالي فى مطالبها واحتياجات المنزل.
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قرر الزوج مساعدة شقيقه بكل ما يستطيع دون علم زوجته، وبعد بناء مسكن الزوجية وتجهيزه وزواج أخيه، اعتقد الشقيق الأكبر أنه سيرتاح من تذمر زوجته، واستكثارها أى معروف يقدمه لأخيه، لكن يبدو أنها ازدادت غيرة وحسدا ضد أخيه وزوجته، إذ باتت زوجته تطلب شراء ذهب لها أسوة بعروس أخيه، واستنكرت على والدته شراء هدايا وملابس لعروس ابنها، دون شراء هدايا لها هى الأخرى، وسرعان ما بدأت الخلافات تدب بين زوجتي الأخوين.
وتعددت أسباب المشكلات ومنها مرة صعدت زوجته للعروس الجديدة تطالبها بكنس السلم ومسحه، وبالرغم من أسلوبها الحاد، إلا أن العروس لم تمانع، لكنها لاحظت تكرار الأمر ومحاولات زوجة الأخ الأكبر التسلط عليها والتحكم فيها، علاوة على التدخل فى شئون منزلها وماذا تطهو وغير ذلك.
صارحت العروس زوجها بما تتضرر منه من سلفتها، وحدث الرجل أخاه فى الأمر حتى يطالب زوجته بالاقتصار عنها لأنها تتضايق منها، لكن الأخيرة تشاحنت مع العروس وأحرجتها، وفى إحدى المرات أخذت تنادي عليها بطريقة حادة وتوبخها على تشغيل ماتور المياه لفترة طويلة، فأخبرتها العروس أنها تستخدم المياه فى دورة غسيل ملابس، وفور انتهائها ستغلقه، لكن "سلفتها" أخذت تتهكم وتسخر منها، وتتهمها بأنها نسيت الموتور أو تريد حرقه، وتتحجج بالغسيل حتى لا تحرج نفسها، وهنا خرج الشقيق الأوسط ووبخ زوجة أخيه قائلا لها إنها لا يجب أن تحدث زوجته بتلك الطريقة، وليس لها التدخل فى الأمر، ولو تلف الماتور فإنه وأخاه سيصلحانه، وأنها لن تتحمل شيئا لهما من بيت أبيها، وهو ما ضايق الزوجة.
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عاتب الأخ الكبير شقيقه على التحدث إلى زوجته دون الرجوع له، فانفعل أخوه الأوسط من شدة صبره على زوجته وتحمله لها، وقاطع الأخوان بعضهما لفترة، لكنهما سرعان ما تصالحا، وقررا أن تكون مقابلاتهما على المقهى، إيثارًا للراحة، ومنعًا لاختلاط السلفتين وتكرار المشكلات بينهما، لكن زوجة الأخ الأكبر علمت بالأمر، وتشاجرت مع زوجها، واستنكرت عليه التواصل مع شقيقه الذى تعتبره أهانها، وقررت مغادرة مسكن الزوجية، وعندما توجه زوجها لمصالحتها ومعاتبة أهلها ومطالبتهم بالتدخل فى الأمر فوجئت بهم يطالبونه ببيع شقته فى مسكن العائلة وشراء شقة تمليك، لكنه رفض وأقام ضدها دعوى نشوز.