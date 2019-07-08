زوج فى دعوى نشوز: عايزاني أقاطع أخويا ومردش الجميل

رفضت رده ديون أخيه ومساعدته لتأسيس مسكن الزوجية واستلمت العروس بالمشكلات والتحكمات حتى تكررت المشكلات وحدثت قطيعة بين الأخوين واستشاطت الزوجة غضبًا لما علمت بتصالحهما

تحرير:سماح عوض الله ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

انتحار- أرشيفة

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته بمحكمة الأسرة، بطالب فيها بإثبات نشوزها، وإسقاط مستحقاتها عليه، حتى يتمكن من تطليقها دون دفع نفقة لها، وذلك بعد إصرارها على هجر مسكن الزوجية، حينما علمت بتصالح زوجها مع شقيقه، وخروجهما معًا للجلوس على المقهى، بعيدًا عن المشكلات التى تفتعلها زوجتاهما، وهجرة الزوجة مسكن الزوجية ورفض العودة إليه لقرابة 6 أشهر، واشتراطها على زوجها بيع شقته فى منزل أسرته، وشراء شقة تمليك فى مكان آخر بدلا منها، وهو ما رفضه الزوج، ودفعه إلى إقامة دعوى نشوز لردع زوجته عن مطالبها.

أوضح صاحب الدعوى أنه الشقيق الأكبر لثلاثة إخوة ذكور، كافحوا بمعاونة أبيهم لبناء منزل فى منطقة الوراق بالجيزة، وقرر والدهم السكن بالطابق الأرضي، على أن يتعاونوا جميعًا فى بناء طابق لكل أخ منهم، وتكاتفوا جميعًا حتى جهزوا شقته وزوجوه، وبعد استقرار أوضاعه وانجابه طفله الأول، طلب شقيقه الثاني التقدم لفتاة