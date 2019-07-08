شيخ الأزهر لقادة إفريقيا: بالتعليم نقضي على الإرهاب

تحرير:باهر القاضى ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

الطيب

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إنه بالتعليم سنقضي على الحروب وسندحر الإرهاب وسنوقف نزيف الدم، خاصة في العالم العربي والإسلامي والإفريقي. ووجه شيخ الأزهر خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الدولي الـ20 لقادة التعليم العالي بالقارة الإفريقية، الذي بدأت فعالياته صباح اليوم الإثنين، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، التي ألقاها نيابة عنه الشيخ صالح عباس، القائم بأعمال وكيل الأزهر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤيته الحكيمة خلال رئاسته القمة الإفريقية الاستثنائية.

وأشار صالح إلى أنه مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، قرر فضيلة الإمام الأكبر تشكيل لجنة للشئون الإفريقية لا سيما أن هناك طلابًا من 46 دولة إفريقية يتوافدون للدراسة بالمعاهد والكليات الأزهرية، وقد وافق على مضاعفة المنح الدراسية المقررة لأبناء إفريقيا، لتصبح 1600 منحة، إضافة إلى التوسع في قوافل السلام