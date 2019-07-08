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شيخ الأزهر لقادة إفريقيا: بالتعليم نقضي على الإرهاب

تحرير:باهر القاضى ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
الطيب
الطيب
قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إنه بالتعليم سنقضي على الحروب وسندحر الإرهاب وسنوقف نزيف الدم، خاصة في العالم العربي والإسلامي والإفريقي. ووجه شيخ الأزهر خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الدولي الـ20 لقادة التعليم العالي بالقارة الإفريقية، الذي بدأت فعالياته صباح اليوم الإثنين، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، التي ألقاها نيابة عنه الشيخ صالح عباس، القائم بأعمال وكيل الأزهر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤيته الحكيمة خلال رئاسته القمة الإفريقية الاستثنائية.
وأشار صالح إلى أنه مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، قرر فضيلة الإمام الأكبر تشكيل لجنة للشئون الإفريقية لا سيما أن هناك طلابًا من 46 دولة إفريقية يتوافدون للدراسة بالمعاهد والكليات الأزهرية، وقد وافق على مضاعفة المنح الدراسية المقررة لأبناء إفريقيا، لتصبح 1600 منحة، إضافة إلى التوسع في قوافل السلام
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الحصبة

إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد الحصبة في 2019

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن يجرى تطعيم الأطفال من عمر 9 أشهر حتى 6 سنوات في جميع المحافظات، ويتم تطعيم أبناء المحافظات الحدودية من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات، موضحة أن الحملة تطعم الأطفال المصريين وغير المصريين من "ضيوف مصر"، إذ توجد خطة كاملة لدى الوزارة للقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية بحلول عام 2020.
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مصر تبدأ استخدام الأتوبيس الكهربائي سبتمبر المقبل

قال المهندس يسري النمر، رئيس مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات 200 الحربي، إنه تم توقيع اتفاقية في نهاية أبري الماضي، بشأن مشروع تصنيع الأتوبيسات الكهربائية، وحاليا تم البدء في إجراءات تفعيل الاتفاقية، التي تشمل تدريب كوادر من المصنع لبدء الإنتاج، كما تشمل المرحلة الأولى توريد عدد من الأتوبيسات الجاهزة من الصين لتكون نواة لنشر التجربة، وأول دفعة تم التعاقد عليها هي 50 أتوبيس، ومن المتوقع أن يصل اثنين منهم في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، ليتم عليهما العدد من التجارب والعروض، لتهيئة الجو لاستخدام هذا النوع من الأتوبيسات.
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عبد العال: البرلمان لا يصدر تشريعا لشخص واحد

علق الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، ما ذكره النائب أحمد الشرقاوى، حول توقيت مناقشة قانون المحاماه، قائلا: " البرلمان لا يصدر تشريعا لشخص واحد، وإن توقيت إصدار التشريع حق حصري للبرلمان، فهو الذي يختار التوقيت لإصدار أي قانون، وليس لنا علاقة، بما يأتي في كتابات صحفية من هنا أو هناك، حول توقيت مناقشة مشروع قانون المحاماه، فمشروع القانون تم التقدم به ومناقشته على مدار أكتر من دوري انعقاد، وتمت مناقشته خلال أكتر من جلسة، وتم إدراجه بجدول أعمال الجلسة العامة".
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية للبرلمان: أموال التأمينات معفاة من الضرائب

اجتمعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، وذلك للانتهاء من مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة. وقال محمد عبد الفتاح ممثل وزارة المالية، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، يستهدف الحفاظ على أموال التأمينات والمعاشات، واستثمارها استثمارا آمنا لصالح أصحاب المعاشات، مضيفا أن استثمار أموال الهيئة في سندات وأذون الخزانة هو ضمن استثمار آمن، لذلك فهو مكسب الهيئة وأموال التأمينات، ويمثل عنصر أمان وضمان لأموال المعاشات.
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حوار الأب أيوب يوسف عن الأوضاع في قرية دلجا تصوير محمد شوقي (32)

في ذكرى 3 يوليو.. كنيسة دلجا أول من ذاق عنف الإخوان

بينما كانت حشود المواطنين في أغلب ميادين وشوارع القاهرة، ومثيلتها في بقية المحافظات، ينتظرون إعلان البيان الرسمي مساء يوم 3 يوليو 2013، بعد مظاهرات طالبت بإنهاء «حكم المرشد» وإسقاط الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي، كان على الطرف الآخر في صعيد مصر وبالتحديد في قرية دلجا بمركز دير مواس محافظة المنيا، يوجد مواطنون آخرون في حالة رعب، في الشوارع الكبرى والميادين انطلقت الاحتفالات ودوت الألعاب النارية ابتهاجا باللحظة، بينما في دلجا تصاعدت ألسنة اللهب من مبنى خدمات كنيسة مار جرجس للأقباط الكاثوليك، لذا كان اللقاء مع الأب أيوب يوسف.
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شيخ الأزهر يغادر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

غادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، القاهرة، متوجهًا إلى ألمانيا لاستكمال العلاج وإجراء عدد من الفحوصات الطبية. كان فضيلة الإمام الأكبر قد سافر إلى ألمانيا العام الماضي لإجراء عدد من الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري، حيث تأتي زيارته الحالية لاستكمال فترة العلاج بناء على نصيحة الأطباء المعالجين. وفى سياق متصل، عُقد الأزهر، بمقر مشيخة الأزهر، لقاء تشاوري بشأن تشكيل لجنة برنامج" التوعية الأسرية والمجتمعية" تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن".
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الطيب: نرفض استخدام الدين في إشعال النزاعات

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الأزهر يبذل جهودا كبيرة لإقرار السلام ومواجهة استخدام الدين في إشعال النزاعات، من خلال التعاون مع المؤسسات الدينية الكبرى في العالم وفي مقدمتها الفاتيكان. وقال شيخ الأزهر، خلال لقائه مجموعة من طلاب الدراسات الإسلامية بالجامعات الأمريكية اليوم الأحد: إن الأزهر الشريف أعرق مؤسسة تعليمية ما زالت تقوم بدورها منذ أكثر من ألف عام، وهو دور لا يقتصر على العملية التعليمية، بل يحمل أبعادًا اجتماعية وإنسانية هي جزء من رسالة الأزهر التي أسس من أجلها.
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سفير بيلاروسيا: لهذه الأسباب.. زيارة السيسي تاريخية

أكد سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي راتشكوف، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة "مينسك"، والتي تبدأ اليوم الإثنين، وتستمر ثلاثة أيام، واصفا إياها بـ"التاريخية". وأوضح "راتشكوف" أن الزيارة هي حدث تاريخي في العلاقات المصرية- البيلاروسية، وتأتي تتويجا للعمل الذي تم خلال السنوات القليلة الماضية، ودليلا على الدعم الكبير لعلاقات الصداقة والشراكة بين البلدين. وأشار إلى تطلع بيلاروسيا لزيارة الرئيس السيسي التي تعد الأولى لرئيس مصري لمينسك، حيث يعمل الجانبان على تطوير التعاون الثنائي.
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