رياضة

رسميا.. مصر للمقاصة يضم نجم منتخب أوغندا

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
خالد أوتشو
خالد أوتشو
أعلنت إدارة مصر للمقاصة تعاقدها مع خالد أوتشو، لاعب خط وسط منتخب أوغندا، ووقع أوتشو على عقود انضمامه للفريق الفيومي، لمدة 3 مواسم، على أن يتقاضى الأوغندي 230 ألف دولار خلال الموسم الأول، ثم تزيد القيمة المالية كل موسم لتصل إلى 240 ألف دولار خلال موسمه الثاني، و250 ألف دولار في الموسم الثالث. صاحب الـ25 عاما شارك رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، علما بأن منتخب أوغندا ودع منافسات "كان" من دور الـ16 بعد خسارته أمام السنغال بهدف دون رد.
وجاء التعاقد مع أوتشو الذي يملك الجنسيتين الأوغندية والكينية، بناءً على ترشيح من أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الجديد لنادي مصر للمقاصة، وشارك أوتشو، الموسم الماضي، مع فريق تشيرتش هيل براثرز الهندي، وظهر في 16 مباراة مع الفريق، بعدد دقائق بلغ 1.440 دقيقة، سجل خلالها هدفين وصنع آخر. كما تشير الأرقام
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بيراميدز: بصمات ديسابر كانت واضحة مع أوغندا

أكد ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، أنه جاء لاستكمال ما تم بناؤه في الموسم الماضي. وأعلن مسؤولو بيراميدز في وقت سابق، عن إسناد مهمة المدير التنفيذي للنادي إلى ممدوح عيد، خلال المرحلة المقبلة، خلفا لمحمد جمال العاصي، بالإضافة إلى شراء سالم الشامسي جميع أسهم النادي من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية. وقال ممدوح عيد، في المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، إنه "جاء لاستكمال ما تم بناؤه في الموسم الماضي".
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حسام البدري: لهذه الأسباب تعاقدنا مع ديسابر

أعرب حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، عن سعادته بالتعاقد مع المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، للاستفادة من خبراته في المرحلة المقبلة، وذلك حسبما أفاد في المؤتمر الصحفي لتقديم ديسابر. وقال رئيس بيراميدز، إن الإدارة حاولت مراعاة المعايير الخاصة بالمرحلة المقبلة، خاصة أن العام الماضي كان استثنائيا بسبب ضيق الوقت لتكوين الفريق، وأوضح أن الخبرات التي يملكها ديسابر في إفريقيا، بجانب عمله من قبل في الدوري المصري، ساهمت في ترجيح كفته، خاصة أن بيراميدز سيشارك في البطولات الإفريقية في الموسم المقبل.
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هذا الدور لعبه وكيل أجيري في اختيارات قائمة المنتخب

أسئلة عديدة كانت تجول في خاطرنا فى كل مرة نتابع فيها اختيارات قائمة المنتخب الوطنى، منذ أن تولى خافيير أجيرى مهمة المدير الفنى فى 2 أغسطس الماضى، هناك أسماء رغم تألقها اللافت للأنظار لا يتم استدعاؤها، وأسماء أخرى يتم ضمها لا يعرف أحد السر وراء اختيارها، ماذا ينقص هؤلاء اللاعبون لكى ينضموا لمنتخب بلادهم؟ وما الذى يتميز به هؤلاء اللاعبون كى يصر أجيرى على ضمهم للقائمة؟ بالطبع الإجابة دائمًا كانت لدى أجيري، ولكن كانت تستوقفنا أسئلة وعلامات استفهام مثل هل المدرب مخطئ؟ هل لا يتابع مباريات الدورى المصرى هل لديه رؤية محتلفة فى اختيار اللاعبين؟
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رسميا.. الاتحاد الأوغندي يعلن رحيل ديسابر

أعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، صباح اليوم الأحد، رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر عن تدريب منتخب أوغندا، بالتراضي، وذلك بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وكان ديسابر قد نجح في قيادة أوغندا للتأهل لدور الـ16، بعد احتلال وصافة المجموعة الأولى خلف مصر، وودع البطولة على يد السنغال بالخسارة بهدف دون رد، ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للاتحاد الأوغندي لكرة القدم، أنه في يوم 6 من شهر يوليو الجاري، قد تم فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي بعد الاتفاق على كل الأمور.
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ديسابر عن مواجهة السنغال: لا نخشى أحدا

قال الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، إن الفريق واجه الكثير من التحديات قبل خوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، مؤكدًا صعوبة مباراة الغد أمام السنغال، ضمن دور الـ16 بالبطولة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن أوغندا تمتلك الأفضلية بسبب اللعب على استاد القاهرة أكثر من مرة، وتحدث ديسابر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، قائلا: "مباراة السنغال تحد كبير للاعبي أوغندا، وأسود التيرانجا من أكبر منتخبات القارة الإفريقية لكننا سنلعب ولا نخشى أحدا".
مصر-والكونغو (5)

منتخب مصر مع أجيري.. بين الكوارث والانحلال والخداع

حقق المنتخب الوطني فوزًا مثيرًا على حساب أوغندا (2-0)، في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية، على استاد القاهرة، وسجل للفراعنة محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 44، وحافظ الفراعنة على نظافة الشباك للمباراة الثالثة على التوالي. وضمن الفراعنة صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط بعد حصد العلامة الكاملة بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، وتجمد رصيد منتخب أوغندا عند 4 نقاط بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، ليصعد رسميًا محتلاً الوصافة.
منتخب-أوغندا‎

حارس أوغندا: سنقاتل من أجل التتويج بأمم إفريقيا

أكد دينيس أونيانجو، حارس مرمى منتخب أوغندا ونادي صن داونز الجنوب إفريقي، أن منتخب بلاده سيقاتل للفوز في جميع المباريات خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. وقال أونيانجو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «سنقاتل للفوز بكل مباراة، لدينا من الخبرات ما يجعلنا ننجح في ذلك رغم صعوبة المهمة، ويقودنا مدرب مميز حقق نتائج جيدة للغاية، ومصر تتسلح بالجماهير والكونغو الديمقراطية أكثر خبرة، لكننا فريق جيد أيضا ويضم لاعبين مميزين، وسنتمسك بفرصنا في التأهل».
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