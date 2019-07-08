رسميا.. مصر للمقاصة يضم نجم منتخب أوغندا

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

خالد أوتشو

أعلنت إدارة مصر للمقاصة تعاقدها مع خالد أوتشو، لاعب خط وسط منتخب أوغندا، ووقع أوتشو على عقود انضمامه للفريق الفيومي، لمدة 3 مواسم، على أن يتقاضى الأوغندي 230 ألف دولار خلال الموسم الأول، ثم تزيد القيمة المالية كل موسم لتصل إلى 240 ألف دولار خلال موسمه الثاني، و250 ألف دولار في الموسم الثالث. صاحب الـ25 عاما شارك رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، علما بأن منتخب أوغندا ودع منافسات "كان" من دور الـ16 بعد خسارته أمام السنغال بهدف دون رد.

وجاء التعاقد مع أوتشو الذي يملك الجنسيتين الأوغندية والكينية، بناءً على ترشيح من أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الجديد لنادي مصر للمقاصة، وشارك أوتشو، الموسم الماضي، مع فريق تشيرتش هيل براثرز الهندي، وظهر في 16 مباراة مع الفريق، بعدد دقائق بلغ 1.440 دقيقة، سجل خلالها هدفين وصنع آخر. كما تشير الأرقام

وجاء التعاقد مع أوتشو الذي يملك الجنسيتين الأوغندية والكينية، بناءً على ترشيح من أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الجديد لنادي مصر للمقاصة، وشارك أوتشو، الموسم الماضي، مع فريق تشيرتش هيل براثرز الهندي، وظهر في 16 مباراة مع الفريق، بعدد دقائق بلغ 1.440 دقيقة، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.



كما تشير الأرقام إلى أن خالد أوتشو، الذي تبلغ قيمته التسويقية 200 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت، شارك مع منتخب أوغندا في 43 مباراة، سجل خلالها هدفين، وكانت المشاركة الدولية الأولى له في 18 مايو 2014.



يذكر أن خالد أوتشو لعب للعديد من الأندية، منها توسكر وجور ماهيا الكينيان، كما احترف في الدوري الصربي، والدوري الجنوب إفريقي.

