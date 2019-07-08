سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بسبب تخزين أجهزة| التحقيق مع مسؤولي مستشفى ميت سلسيل

تحرير:رانيا الديداموني ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية في مستشفى ميت سلسيل
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية في مستشفى ميت سلسيل
أحال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أمين المخازن بمستشفى ميت سلسيل، للتحقيق، بعد اكتشاف أجهزة ومعدات -لم تُستخدم- داخل المخازن، وتبين سوء التشوين وحالة التخزين، وعدم استخدامها في الغرض الذي تم شراؤها من أجله، كما قرر إحالة مدير المستشفى و8 أطباء للتحقيق؛ لتغيبهم عن العمل وتدنّي مستوى الخدمة الطبية بالمستشفى. يأتي هذا عقب زيارة المحافظ المفاجئة للمستشفى، أمس، واطلاعه على كشوف الحضور والانصراف، وتبين تغيب الأطباء عن العمل، وعدم وجود سوى طبيبين، وتردّي الحالة العامة للمستشفى.
وتحدث "شاروبيم" مع المرضى واستمع إلى شكاواهم، للاطمئنان على مدى جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، ووعدهم بتوفير كل أوجه الرعاية والعناية الصحية اللازمة لهم. وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يتسامح مع أي من المقصرين في أداء الواجب المهني، خاصة في ما يتعلق بصحة المواطنين، وكلف مدير الشؤون القانونية بالمحافظة
اقرأ المزيد
ابوشقة

تشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون إصدار رسوم التوثيق

أعلنت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها، اليوم الإثنين، عن تشكيل لجنة فرعية برئاسة كمال أحمد، لدراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر، واستعرض أبو شقة مشروع القانون أمام الأعضاء والمستهدفات الأساسية منه وفق ما هو مقدم من الحكومة، متضمنة أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية والأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء والمنقولات.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: 98.7% نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الإثنين، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة الأجنبية الثانية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي2018 - 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية، البالغ عددها 17 ألفا و481 ورقة، أسفرت عن نجاح 17 ألفا و260 طالبا بنسبة نجاح 98.7%، وأن 6 آلاف و229 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (2)

إحالة قانون الجامعات الخاصة إلى «تعليم النواب»

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي. وأمهل عبد العال لجنتي التعليم والبحث العلمي والزراعة مدة 24 ساعة، لإعادة مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية وكتابة تقرير عنه لمناقشته، غدا الثلاثاء، في الجلسة العامة، وجاء قرار عبد العال بناءً على طلب لجنة الزراعة.
وزيرة-التضامن-ومحافظ-المنيا-يفتتحان-مركز-العزيمة-لتأهيل-مرضى-الإدمان (9)

التضامن: 842 مليار جنيه حجم أموال التأمينات

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، في جلستها، اليوم الإثنين، على نص المادة العاشرة من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والتي تتعلق باختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي. ومن جانبه، أوضح المستشار أحمد الشحات الممثل القانوني لوزارة التضامن، أن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات والتي سيتم استثمارها، سيصل لنحو 842 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء في مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.
اقرأ المزيد من الأخبار
ثانوية-عامة‎ (4)

تصوير امتحان وهروب.. حصيلة محاضر الثانوية بالدقهلية

أعلنت غرفة عمليات الثانوية العامة في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، ضبط طالب يدعى "أبانوب.ب"، فى لجنة مدرسة مجمع شها الابتدائية التابعة لإدارة المنصورة التعليمية، لقيامه بتصوير امتحان الجيولوجيا وإرساله على تطبيق "واتس آب"، وضبط الجهاز المستخدم، كما حاولت الطالبة "رنا.أ"، بمدرسة السنبلاوين الثانوية، القفز من فوق السور والهروب من الدور الأول العلوي، وتم إنقاذها، وتحررت المحاضر اللازمة. وشهدت اللجان 3 حالات إعياء، حيث نقلت الطالبة "نادية"، بمدرسة شجرة الدر الإعدادية، إلى المستشفى العام أثناء امتحان علم النفس، بعد دخولها في حالة إعياء شديدة.
امتحان-اللغة-الانجليزية-الثانوية-العامة-الفيوم

إصابة طالب بـ«نوبة صرع» في امتحان التفاضل بالدقهلية

دخل الطالب "محمد.ف" بلجنة مدرسة عمر بن خطاب الثانوية التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، في نوبة صرع في المخ، وتم تحويله إلى مستشفى ميت غمر، لتلقي الإسعافات اللازمة، في أثناء أداء امتحان مادة الرياضة البحتة "التفاضل والتكامل"، وتم عمل الإسعافات اللازمة للطالب، وتحرر محضر بالواقعة وتبين أن كراسة إجابته بيضاء ولم يجب عن أي سؤال من الامتحان، كما شهدت المدارس تجمع أولياء الأمور بمحيط اللجان للاطمئنان على أبنائهم، ما تسبب في تكدس مروري بالشوارع.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (2)

إصابة طالبة بحالة نفسية سيئة في الثانوية بالدقهلية

استقبل مستشفى السنبلاوين العام في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، الطالبة "ن.م" من مدرسة السنبلاوين الثانوية بنات، مصابة بحالة نفسية سيئة وهبوط بالدورة الدموية، وذلك في أثناء أداء طلاب الثانوية العامة امتحانات "الجيولوجيا لشعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية"، وتم عمل الإسعافات الأولية للطالبة وعرضها على طبيب المخ والأعصاب، وما زالت في الاستقبال تحت العلاج وحالتها مستقرة، وتحرر محضر بالواقعة. وفي سياق آخر، يتجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس على مستوى محافظة الدقهلية، ما تسبب في تكدس مروري.
محافظ-الدقهلية-يزور-طالب-المروحة

شاروبيم لـ«طالب المروحة»:تأجيل الامتحان بدرجات كاملة

توجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم السبت، إلى مستشفى شربين العام، للاطمئنان على حالة الطالب محمود أحمد عبد الهادي، بمدرسة بطرة الثانوية بنين التابعة لإدارة طلخا التعليمية، وذلك بعد سقوط مروحة السقف على رأسه بلجنة الامتحان، ما تسبب في جرح قطعي بالفم بطول 2 سم. وقرر "شاروبيم" السماح للطالب بتأجيل المادة التالية في جدول الامتحانات في حالة عدم استطاعته تأدية الامتحان فيها، قائلًا: "تأجيل مواد الطالب للدور الثاني سيكون بنفس درجة المادة وليس بدرجات النجاح وتعامل معاملة مواد امتحانات الدور الأول في التصحيح".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org