بسبب تخزين أجهزة| التحقيق مع مسؤولي مستشفى ميت سلسيل

تحرير:رانيا الديداموني ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية في مستشفى ميت سلسيل

أحال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أمين المخازن بمستشفى ميت سلسيل، للتحقيق، بعد اكتشاف أجهزة ومعدات -لم تُستخدم- داخل المخازن، وتبين سوء التشوين وحالة التخزين، وعدم استخدامها في الغرض الذي تم شراؤها من أجله، كما قرر إحالة مدير المستشفى و8 أطباء للتحقيق؛ لتغيبهم عن العمل وتدنّي مستوى الخدمة الطبية بالمستشفى. يأتي هذا عقب زيارة المحافظ المفاجئة للمستشفى، أمس، واطلاعه على كشوف الحضور والانصراف، وتبين تغيب الأطباء عن العمل، وعدم وجود سوى طبيبين، وتردّي الحالة العامة للمستشفى.

وتحدث "شاروبيم" مع المرضى واستمع إلى شكاواهم، للاطمئنان على مدى جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، ووعدهم بتوفير كل أوجه الرعاية والعناية الصحية اللازمة لهم. وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يتسامح مع أي من المقصرين في أداء الواجب المهني، خاصة في ما يتعلق بصحة المواطنين، وكلف مدير الشؤون القانونية بالمحافظة