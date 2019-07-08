كيف تؤثر القهوة في صحة المرأة خلال فترة الحمل؟

تشمل الآثار الجانبية للكافيين في الأشخاص العاديين، زيادة معدل ضربات القلب، وزيادة العطش والجوع، والقلق، والعصبية، والتمدد في الممرات الهوائية، والإصابة بالأرق

تحرير:مي فؤاد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

القهوة

على الرغم من الشعور المذهل الذي ينتاب المرأة وقت سماعها خبر حملها، فإنها يمكن أن تشعر أيضا بالظلم الشديد عندما تضطر إلى التخلي عن تناول بعض الأكلات المفضلة لديها؛ مثل الجبن والشاي والقهوة، طيلة التسعة أشهر. تعد القهوة من المشروبات المحبوبة، التي لا تريد غالبية النساء الحوامل التخلي عنها، ولكن مع القلق منها بالطبع؛ وذلك بسبب تضارب الكثير من المعلومات والشائعات عن ما إذا كان الكافيين (بشكل عام، لا في القهوة فقط) يمكن أن يؤثر سلبًا فى صحة كل من المرأة الحامل والجنين.

قالت الدكتورة جيسيكا شبرد، طبيبة أمراض النساء، إن الكافيين يزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. لكن المشكلة إذا كنتِ حاملا، هي أن ارتفاع ضغط الدم يشكل خطرا بانخفاض وزن الجنين عند الولادة، كما أنه مرتبط بالولادة المبكرة، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). قالت أماندا بيكر ليمين، إخصائية