كيف تؤثر القهوة في صحة المرأة خلال فترة الحمل؟

تشمل الآثار الجانبية للكافيين في الأشخاص العاديين، زيادة معدل ضربات القلب، وزيادة العطش والجوع، والقلق، والعصبية، والتمدد في الممرات الهوائية، والإصابة بالأرق
على الرغم من الشعور المذهل الذي ينتاب المرأة وقت سماعها خبر حملها، فإنها يمكن أن تشعر أيضا بالظلم الشديد عندما تضطر إلى التخلي عن تناول بعض الأكلات المفضلة لديها؛ مثل الجبن والشاي والقهوة، طيلة التسعة أشهر.
تعد القهوة من المشروبات المحبوبة، التي لا تريد غالبية النساء الحوامل التخلي عنها، ولكن مع القلق منها بالطبع؛ وذلك بسبب تضارب الكثير من المعلومات والشائعات عن ما إذا كان الكافيين (بشكل عام، لا في القهوة فقط) يمكن أن يؤثر سلبًا فى صحة كل من المرأة الحامل والجنين.
قالت الدكتورة جيسيكا شبرد، طبيبة أمراض النساء، إن الكافيين يزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.
لكن المشكلة إذا كنتِ حاملا، هي أن ارتفاع ضغط الدم يشكل خطرا بانخفاض وزن الجنين عند الولادة، كما أنه مرتبط بالولادة المبكرة، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).
قالت أماندا بيكر ليمين، إخصائية
قالت الدكتورة جيسيكا شبرد، طبيبة أمراض النساء، إن الكافيين يزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.
لكن المشكلة إذا كنتِ حاملا، هي أن ارتفاع ضغط الدم يشكل خطرا بانخفاض وزن الجنين عند الولادة، كما أنه مرتبط بالولادة المبكرة، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).
قالت أماندا بيكر ليمين، إخصائية التغذية ومستشارة بمنظمة الصحة العالمية، إن الأهم من ذلك أن الكافيين يمكنه عبور حاجز المشيمة (والمشيمة هي العضو الذي يزود طفلك بالأكسجين والمواد المغذية)، ويصعب على الجنين الصغير استقلاب المنبهات.
كما أكدت شبرد أن الكافيين أيضًا مدر للبول، ما يعني أنه يجعلك تتبول أكثر، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى الجفاف.
على الرغم من ذلك، اتفق معظم الخبراء على أن هناك كمية معينة من الكافيين يمكن أن تتناولها المرأة الحامل.
وهناك الكثير من الأبحاث المتضاربة، لكن هناك إجماعا عاما على أن استهلاك أكثر من 300 ملليجرام من الكافيين يوميا قد يزيد من مخاطر الحمل وإنجاب طفل منخفض الوزن عند الولادة.
كما أوصى المعهد الأمريكي للإخصائيين في أمراض النساء والتوليد الحوامل، بضرورة الحد من استهلاك الكافيين إلى أقل من 300 ملليجرام يوميا، أي ما يعادل كوبا يحتوي على 325 ملليلتر قهوة. ولا يعد السبب في ذلك هو إمكانية حدوث مضاعفات لصحة المرأة الحامل، بل لأن القهوة تعزز من خطورة تعرضها للإجهاض التلقائي، وإن كان بنسبة ضئيلة، فالكافيين يعبر المشيمة ليصل إلى الجنين. ورغم أن جسم الحامل قادر على تحويل الكميات المستهلكة، فإن الجنين لا يستطيع ذلك، حيث لا يزال جسمه في طور النمو، ما يجعل عملية التعامل مع الكافيين تأخذ وقتا طويلا. كما تبقى آثار الكافيين فترة أطول في جسم الجنين أكثر من أمه.
كما أن أي كمية كافيين بسيطة قد تتسبب في تغيير نمط نوم الجنين أو حركاته الطبيعية في المراحل الأخيرة من الحمل، ناهيك بأن الكافيين بمنزلة منبه، ما يعني أنه يمكن أن يسبب الأرق للمرأة الحامل ويمنعها من النوم الجيد، ما ينعكس سلبًا على طفلها.
كما أوضحت عينة على ما يزيد على 900 امرأة إيرلندية، أن تناول الكافيين بشكل مكثف خلال الأشهر الأولى من الحمل، ربما يؤدي إلى مشكلات صحية لدى الأجنّة، حيث يؤثر فى مدة الحمل لدى المرأة ووزن الجنين عند الولادة.
من ناحية أخرى، ووفقا لمنظمة "التغذية والصحة العامة" الأمريكية، يعد الكافيين من أكثر المواد النفسية تأثيرًا بالسلب فى العديد من سكان العالم، حيث يستهلك 90% من الأشخاص حول العالم بعض هذه المواد يوميا، ويدخل الكافيين فى مجرى الدم عبر المعدة والأمعاء الدقيقة، ثم يمر بسرعة عبر حاجز الدم فى الدماغ، ليسبب آثارا فى أقل من 15 دقيقة.
وتشمل الآثار الجانبية للكافيين فى الأشخاص العاديين، زيادة معدل ضربات القلب، وزيادة العطش والجوع، والقلق، والعصبية، والتمدد في الممرات الهوائية، واسترخاء العضلة المختصة بالشرج والإصابة بالأرق.
لذا نبهت منظمة الصحة العالمية على جميع الأشخاص، عدم زيادة جرعة الكافيين الخاصة بهم على 10 جرامات يوميا.