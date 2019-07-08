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كيف تؤثر القهوة في صحة المرأة خلال فترة الحمل؟

تشمل الآثار الجانبية للكافيين في الأشخاص العاديين، زيادة معدل ضربات القلب، وزيادة العطش والجوع، والقلق، والعصبية، والتمدد في الممرات الهوائية، والإصابة بالأرق
تحرير:مي فؤاد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
القهوة
القهوة
على الرغم من الشعور المذهل الذي ينتاب المرأة وقت سماعها خبر حملها، فإنها يمكن أن تشعر أيضا بالظلم الشديد عندما تضطر إلى التخلي عن تناول بعض الأكلات المفضلة لديها؛ مثل الجبن والشاي والقهوة، طيلة التسعة أشهر. تعد القهوة من المشروبات المحبوبة، التي لا تريد غالبية النساء الحوامل التخلي عنها، ولكن مع القلق منها بالطبع؛ وذلك بسبب تضارب الكثير من المعلومات والشائعات عن ما إذا كان الكافيين (بشكل عام، لا في القهوة فقط) يمكن أن يؤثر سلبًا فى صحة كل من المرأة الحامل والجنين.
قالت الدكتورة جيسيكا شبرد، طبيبة أمراض النساء، إن الكافيين يزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. لكن المشكلة إذا كنتِ حاملا، هي أن ارتفاع ضغط الدم يشكل خطرا بانخفاض وزن الجنين عند الولادة، كما أنه مرتبط بالولادة المبكرة، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). قالت أماندا بيكر ليمين، إخصائية
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دراسة: الجلوس أمام التلفزيون لفترات طويلة سم قاتل

على الرغم من أن الجلوس لفترات طويلة مرتبط بالعديد من المخاطر الصحية، وأهمها أمراض السمنة. أشارت دراسة جديدة إلى أن أنواع الجلوس قد تختلف من كل نوع جلسة و الأخرى في مخاطرها، وأن الجلوس أمام التلفزيون بعد العشاء لساعات طويلة هي عادة غير صحية بشكل خاص. في الواقع، أولئك الذين شاهدوا التلفزيون لفترات طويلة بعد العشاء مباشرةً، زاد من خطر إصابتهم بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والموت المبكر بنسبة 50 % مقارنة مع أولئك الذين لم يفعلوا تلك العادة، حسب صحيفة health24.
سرطان-عنق-الرحم

لقاح فيروس الورم الحليمي يحمي من سرطان عنق الرحم

عندما يدخل فيروس فى الجسم، سواء من خلال خدش أو قطع صغير بالجلد، يحدث ما يسمى بـ«عدوى فيروس الورم الحليمي البشري»، ما يتسبب في ظهور زوائد على الجلد أو الأغشية المخاطية، وهناك أنواع لها دور في الإصابة بسرطان عنق الرحم، حيث هناك ما يزيد على 100 نوع من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV). وأدى التطعيم الروتيني للفتيات الأسكتلنديات في الفئة العمرية (12- 13) عامًا ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) إلى انخفاض كبير في المرض الذي يؤدي إلى سرطان عنق الرحم، وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
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جوع وعطش شديد.. ما الأعراض الجانبية لمرض السكري؟

يعد مرض السكري واحدًا ضمن الأمراض الخطيرة التي تؤثر على كيفية استخدام الجسم لسكر الدم أو الجلوكوز، حيث يزيد من مستويات السكر في الدم التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة على العين والقلب والكلى والأعصاب والجهاز الهضمي وأمراض اللثة والأسنان. تشمل أعراض مرض السكري؛ زيادة العطش، التبول المتكرر، فقدان الوزن غير المبرر، الجوع الشديد، التعب، التهيج، عدم وضوح الرؤية، التهابات اللثة، الجلد، والتهابات المهبل. هناك نوعان من مرض السكري؛ السكري من النوع الأول، والسكري من النوع الثاني.
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