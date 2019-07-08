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«التعاون مستمر».. نص كلمة السيسي في قمة النيجر

الرئيس: ندعم جميع المستثمرين سواء من القطاع العام أو الخاص من الذين يقدمون كل ما لديهم من أجل تدعيم المشروعات الاقتصادية والتجارية بالقارة الإفريقية
٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي في النيجر
الرئيس عبد الفتاح السيسي في النيجر
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، كلمة خلال ترؤسه القمة التنسيقية المصغرة بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في النيجر، دعا خلالها إلى ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية وتطوير المشروعات الاقتصادية، مطالبا المجتمع الدولي بدعم القارة الإفريقية، فهذه القمة تعد فرصة من أجل تطوير المشروعات الاقتصادية والتجارية في القارة، معربا عن شكره لرئيس النيجر محمد إيسوفو رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي، وجميع القائمين والعاملين على الجهود المبذولة، والاستعدادات القائمة التي شملت جميع النواحي من أجل إنجاح هذه القمة.
وشدد السيسي على ضرورة استكمال الطريق سويا إذ أنه تم قطع شوط كبير في القارة الأفريقية من أجل نجاح العديد من الملفات، قائلا: "الاتحاد الإفريقي يعد من أكبر المؤسسات السيادية التي تشمل العديد من الملفات الهامة والعديد من المشروعات والخطط المستقبلية".وقال: "إن التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية تقوم
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ابوشقة

تشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون إصدار رسوم التوثيق

أعلنت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها، اليوم الإثنين، عن تشكيل لجنة فرعية برئاسة كمال أحمد، لدراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر، واستعرض أبو شقة مشروع القانون أمام الأعضاء والمستهدفات الأساسية منه وفق ما هو مقدم من الحكومة، متضمنة أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية والأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء والمنقولات.
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التعليم: 98.7% نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الإثنين، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة الأجنبية الثانية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي2018 - 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية، البالغ عددها 17 ألفا و481 ورقة، أسفرت عن نجاح 17 ألفا و260 طالبا بنسبة نجاح 98.7%، وأن 6 آلاف و229 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية.
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إحالة قانون الجامعات الخاصة إلى «تعليم النواب»

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي. وأمهل عبد العال لجنتي التعليم والبحث العلمي والزراعة مدة 24 ساعة، لإعادة مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية وكتابة تقرير عنه لمناقشته، غدا الثلاثاء، في الجلسة العامة، وجاء قرار عبد العال بناءً على طلب لجنة الزراعة.
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التضامن: 842 مليار جنيه حجم أموال التأمينات

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، في جلستها، اليوم الإثنين، على نص المادة العاشرة من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والتي تتعلق باختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي. ومن جانبه، أوضح المستشار أحمد الشحات الممثل القانوني لوزارة التضامن، أن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات والتي سيتم استثمارها، سيصل لنحو 842 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء في مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي:نريد إزالة تحديات التنمية.. والدعم الدولي مهم

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي، اليوم الإثنين، قمة تنسيقية بين الاتحاد الإفريقية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والمقامة في مدينة نيامي عاصمة النيجر، وقال في كلمته: "أعرب عن شكري لرئيس النيجر وجميع المنظمين على الجهود المبذولة لإنجاح القمة، ومن المهم مواجهة التحديات على الساحة الإقليمية وتطوير المشروعات الاقتصادية، وأشير لأهمية التكامل والدعم من قبل المجتمع الدولي، نرغب في إزالة التحديات التي تعوق طريق التنمية والتقدم بالنسبة للقارة".
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متحدث الرئاسة: قمة النيجر محط أنظار واهتمام العالم

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الإفريقية الاستثنائية بنيامي عاصمة النيجر، والتى بدأت أعمالها، أمس الأحد، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كانت محط أنظار واهتمام كافة دول القارة والمجتمع الدولي بأسره، إذ شهدت إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازم لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، والتي تعد إحدى أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، بالنظر إلى أهميتها كعلامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي في القارة، وكونها ستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث الحجم.
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السيسي لقادة «قمة النيجر»: نجتهد لنكون عند حسن ظن شعوبنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مسئولية قادة إفريقيا أمام شعوبهم تستلزم بذل كل ما في وسعنا جميعا من جهد، لكي نكون عند حسن ظن شعوبنا ومستوى تطلعاتهم. وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال الجلسة الختامية للقمة الإفريقية الاستثنائية بالنيجر، مساء الأحد، أنه لا مكان للمستحيل بيننا، فأبناؤنا ينظرون إلينا اليوم وهم مفعمين بالطموحات، وهو ما يجعل المسؤولية كبيرة علينا. وافتتح السيسي، اليوم، الدورة الـ12 للقمة الإفريقية الاستثنائية في النيجر، التي تتناول تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة.
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السيسي يدعو دول إفريقيا للتصديق على «التجارة الحرة»

بدأت، اليوم الأحد، أعمال القمة الإفريقية الاستثنائية بعاصمة النيجر نيامي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، ويشارك في الدورة الـ12 للقمة الأفريقية الاستثنائية، قادة ورؤساء حكومات 55 من دول الاتحاد الإفريقي، ومن المقرر أن تستمر حتى، غد الإثنين. وأكد السيسي، في كلمته في افتتاح القمة، على الأهمية الكبيرة التي تكتسبها اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية دخولها حيز التنفيذ، واصفا ذلك بأنه يعد إنجازا كبيرا نهنىء أنفسنا عليه، داعيا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لاستكمال التوقيع والتصديق على الاتفاقية.
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