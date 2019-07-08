«التعاون مستمر».. نص كلمة السيسي في قمة النيجر

الرئيس: ندعم جميع المستثمرين سواء من القطاع العام أو الخاص من الذين يقدمون كل ما لديهم من أجل تدعيم المشروعات الاقتصادية والتجارية بالقارة الإفريقية

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي في النيجر

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، كلمة خلال ترؤسه القمة التنسيقية المصغرة بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في النيجر، دعا خلالها إلى ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية وتطوير المشروعات الاقتصادية، مطالبا المجتمع الدولي بدعم القارة الإفريقية، فهذه القمة تعد فرصة من أجل تطوير المشروعات الاقتصادية والتجارية في القارة، معربا عن شكره لرئيس النيجر محمد إيسوفو رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي، وجميع القائمين والعاملين على الجهود المبذولة، والاستعدادات القائمة التي شملت جميع النواحي من أجل إنجاح هذه القمة.

وشدد السيسي على ضرورة استكمال الطريق سويا إذ أنه تم قطع شوط كبير في القارة الأفريقية من أجل نجاح العديد من الملفات، قائلا: "الاتحاد الإفريقي يعد من أكبر المؤسسات السيادية التي تشمل العديد من الملفات الهامة والعديد من المشروعات والخطط المستقبلية".وقال: "إن التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية تقوم