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بعد رفع أسعار الوقود.. توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

أجمع عدد من المحللين وبنوك الاستثمار على قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، خاصة عقب قيام الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار والغاز
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بالاتجاه إلى التثبيت، خاصة عقب قيام الحكومة برفع أسعار الوقود، بحسب بنوك استثمار. وفي مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بـ"المركزي"، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 30% توقع محمد ماهر، المحلل المالي، قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على معدلاتها الحالية، مشيرا إلى أن رفع أسعار الوقود قد يساهم في حدوث موجة تضخمية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يساهم في إمكانية رفع الفائدة بعد ذلك. كما توقع الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، قيام
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خضار-الشتاء

شعبة الخضار تكشف نسب ارتفاع الأسعار بعد زيادة الوقود

اجتمع أمس، بعض ممثلى شعبة الخضراوات والفاكهة، ومن بينهم رئيس الشعبة والسكرتير العام وبعض الأعضاء؛ لمناقشة التأثير السلبي لارتفاع أسعار المواد البترولية فى جلسة مغلقة أسفرت عن عدد من التوصيات، تصدّرها عدم وجود زيادة ملموسة فى أسعار الخضراوات والفاكهة، وأنها لن تمثل سوى بعض القروش التى يجب ألا يشعر بها المواطن، معتبرين أن ارتفاع تكلفة النقل يتم توزيعه على أطنان وليس كيلوجرامات، مشددين على أن أى زيادة ستظهر فى الأسواق هى مجرد استغلال يجب أن تتم مواجهته من الجهات الرقابية.
الليرة-التركية (3)

الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى أمام الدولار

تراجعت الليرة التركية بشكل ملحوظ أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم، الإثنين، لتسجل أضعف مستوى في أكثر من أسبوعين، إذ انخفضت بنسبة 2%، وذلك على خلفية إقالة محافظ البنك المركزي التركي. وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسومًا بعزل محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا، ليحل محله نائبه مراد أويصال، مع تفاقم الخلاف بين الاثنين بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الكساد. بينما استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في التعاملات المبكرة اليوم.
برنامج-تكافل-وكرامة (2)

تطبق قريبا.. ما منظومة الدعم النقدي الموحد؟

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من إعداد مسودة قانون الدعم النقدي الجديد الذي يدمج جميع برامج الدعم في برنامج "كرامة وتكافل"، وتعتزم الوزارة إحالته إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل. وتبلغ تقديرات حجم معاش الضمان الاجتماعي في موازنة العام المالي الجاري 2019- 2020 نحو 18.5 مليار جنيه، في مقابل نحو 17.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي 2018- 2019، بينما تخطط الحكومة للبدء في تطبيق منظومة الدعم النقدي الموحد بدايةً من شهر أغسطس المقبل، خاصة أنها تعكف حاليا على التوسع في برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ووضع شروط أكثر صرامة للأسر المستحقة.
الدولار (2)

سعر الدولار اليوم الإثنين 8 يوليو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.56 جنيه، ونحو 16.66 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد، وبنك الأسكندرية نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك البركة ليسجل نحو 16.68 جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك المشرق، وبنك عودة نحو 16.67 جنيه للبيع، و16.57 جنيه للشراء.
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ازمة-بنزين

بعد تطبيق التسعير التلقائي.. ما مصير أسعار البنزين؟

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا ببدء تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. وشمل القرار أن تتولى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، أي كل ثلاثة أشهر، لربط سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلية، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي، لخام برنت وسعر الصرف. ورفعت الحكومة أمس، الجمعة، أسعار المواد البترولية، والتي تعد الزيادة الرابعة والأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

بعد صعود التضخم.. اتجاه قوي لتثبيت سعر الفائدة

أجمع العديد من المحللين وبنوك الاستثمار على قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل، وتأتى هذه التوقعات عقب صعود معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي مسجلا مستوى 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال أبريل 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما ارتفع معدل التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.1% في مايو من 13% في أبريل الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 15.1% بنهاية شهر مايو الماضي، مقارنة بنحو 13% خلال شهر أبريل 2019.
صندوق-النقد-الدولي

ما توقعات اقتصاد مصر عقب انتهاء برنامج صندوق النقد؟

اقترب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه مصر منذ حوالي 3 سنوات من نهايته، بالتزامن مع نهاية العام المالي الجاري 2018-2019، أول يوليو المقبل، وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح منذ عام 2016، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذى وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، وبموجب هذا الاتفاق تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على الحلول الجذرية والجريئة الهامة. ومن المقرر حصول مصر على الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة 2 مليار دولار يوليو المقبل بعد انتهاء مدة البرنامج.
الدولار-الجنيه

توقعات بانخفاض معدل التضخم بدعم قوة الجنيه المصري

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الإثنين، بيانات التضخم خلال شهر مايو الماضي، وسط توقعات باستمرار تراجعها للشهر الثاني على التوالي مدعومة بقوة الجنيه المصري. وانخفض معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، مسجلا نحو 12.5%، في مقابل نحو 12.9% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018. ويقاس معدل التضخم من قبل جهاز الإحصاء، باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهرياً من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك الخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-28 من كل شهر.
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