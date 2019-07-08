بعد رفع أسعار الوقود.. توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

أجمع عدد من المحللين وبنوك الاستثمار على قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، خاصة عقب قيام الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار والغاز

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

البنك المركزي المصري

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بالاتجاه إلى التثبيت، خاصة عقب قيام الحكومة برفع أسعار الوقود، بحسب بنوك استثمار. وفي مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بـ"المركزي"، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.

ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 30% توقع محمد ماهر، المحلل المالي، قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على معدلاتها الحالية، مشيرا إلى أن رفع أسعار الوقود قد يساهم في حدوث موجة تضخمية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يساهم في إمكانية رفع الفائدة بعد ذلك. كما توقع الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، قيام