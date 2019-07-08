بعد رفع أسعار الوقود.. توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

أجمع عدد من المحللين وبنوك الاستثمار على قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، خاصة عقب قيام الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار والغاز
تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بالاتجاه إلى التثبيت، خاصة عقب قيام الحكومة برفع أسعار الوقود، بحسب بنوك استثمار.
وفي مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بـ"المركزي"، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 30%
توقع محمد ماهر، المحلل المالي، قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على معدلاتها الحالية، مشيرا إلى أن رفع أسعار الوقود قد يساهم في حدوث موجة تضخمية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يساهم في إمكانية رفع الفائدة بعد ذلك.
كما توقع الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، قيام
ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 30%
توقع محمد ماهر، المحلل المالي، قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على معدلاتها الحالية، مشيرا إلى أن رفع أسعار الوقود قد يساهم في حدوث موجة تضخمية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يساهم في إمكانية رفع الفائدة بعد ذلك.
كما توقع الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، قيام "المركزي" بتثبيت الفائدة يوم الخميس المقبل، مشيرا إلى إمكانية قيام لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة خلال الربع الأخير من العام الجاري 2019، وذلك بعد انحسار الموجة التضخمية المرتقبة خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.
بينما توقع عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث فى شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، أن يبقي البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير، وأن يقوم المركزى بتخفيض أسعار الفائدة بنهاية العام مع تحسن الظروف الاقتصادية.
ورفعت الحكومة، يوم الجمعة الماضي، أسعار الوقود بنسبة تراوحت ما بين 16 و30%، إذ ارتفع سعر بنزين 80 والسولار والكيروسين من 5.50 جنيه إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 من 6.75 إلى 8 جنيهات.
كما ارتفع سعر بنزين 95 من 7.75 إلى 9 جنيهات، وسعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه إلى 3.50 جنيه، وأيضا شهدت أسعار أسطوانات البوتاجاز زيادة بلغت 15%، إذ وصل سعر الأسطوانة المنزلي إلى 65 جنيها بدلا من 50 جنيها، والأسطوانة التجارية إلى 130 جنيها بدلا من 100 جنيه.
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بنوك استثمار تتوقع تثبيت الفائدة
توقع بنك استثمار «إتش سي» أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل.
كما توقع بنك استثمار «بلتون» أن يبقي البنك المركزي على معدلات الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في الفترة المقبلة دون زيادة مع وجود احتمالية بخفض 1% مع نهاية العام.
وتوقع أيضا بنك الاستثمار «هيرميس» أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية، الخميس المقبل.
وقال محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي بالبنك، إن الزيادات الأخيرة فى أسعار المحروقات لا تستدعى حدوث تغيير فى أسعار الفائدة، لا سيما أنها ليست كبيرة مقارنةً بزيادات العام الماضي.
وأضاف أبو باشا أن البنك المركزي سيترقب خلال الشهرين المقبلين، معدلات التضخم بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار المحروقات، متوقعا أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة فى جلسة نهاية العام الحالي.
وانخفضت أسعار الفائدة فى مصر خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، إذ قرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية مع خفضٍ في أسعار الفائدة هو الأول في 10 أشهر، لتصل إلى 15.75% من 16.75% للإيداع والإقراض على التوالي، كما قام البنك بتثبيتها عند معدلاتها خلال الاجتماعات الأخيرة للجنة السياسة النقدية.
ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة، ويُحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة، كما أنه يعد إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة إلى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.
وتعد أسعار العائد الحالية للبنك المركزي مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف، والبالغ 9% (بزيادة أو نقصان 3%)، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، بحسب تقرير لجنة السياسة النقدية.
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