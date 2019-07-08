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وزير الري عن «انقطاع المياه في بورسعيد»: حصتكم بتوصل

تحرير:شيماء رشاد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بمحافظة بورسعيد
الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بمحافظة بورسعيد
تفقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، محطة مياه القنطرة، للوقوف على أزمة انقطاع المياه المتكررة بمحافظة بورسعيد. وبدأ الوزير جولته بتفقد محطة مياه القنطرة بالإسماعيلية واطلع على منطقة المضخات، ووحدة الكهرباء، والترعة، واطمأن على منسوب المياه بها. واستمع الوزير لشرح من المسئولين بالشركة عن سبب تكرار الأزمة، مطالبًا بتكثيف أعمال تطهير المداخل من الحشائش خاصة ورد النيل، والحفاظ على التعاون مع مسئولي الري ومحافظة بورسعيد لضمان وصول حصة مياه الشرب للمنازل.
وأكد وزير الري أن حصة بورسعيد من المياه تصل بشكل كافٍ، وأنه لا توجد أزمة في المياه، مشددا على ضرورة حل المشكلات لضمان عدم انقطاع المياه عن المدينة، كما وجه بتثبيت منسوب المياه بالترعة المغذية لمحطة القنطرة، لمواجهة انقطاع المياه المتكررة عن المحافظة. وأشار الوزير إلى أن تثبيت منسوب المياه بالترعة المغذية
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ابوشقة

تشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون إصدار رسوم التوثيق

أعلنت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها، اليوم الإثنين، عن تشكيل لجنة فرعية برئاسة كمال أحمد، لدراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر، واستعرض أبو شقة مشروع القانون أمام الأعضاء والمستهدفات الأساسية منه وفق ما هو مقدم من الحكومة، متضمنة أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية والأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء والمنقولات.
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التعليم: 98.7% نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الإثنين، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة الأجنبية الثانية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي2018 - 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية، البالغ عددها 17 ألفا و481 ورقة، أسفرت عن نجاح 17 ألفا و260 طالبا بنسبة نجاح 98.7%، وأن 6 آلاف و229 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية.
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إحالة قانون الجامعات الخاصة إلى «تعليم النواب»

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي. وأمهل عبد العال لجنتي التعليم والبحث العلمي والزراعة مدة 24 ساعة، لإعادة مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية وكتابة تقرير عنه لمناقشته، غدا الثلاثاء، في الجلسة العامة، وجاء قرار عبد العال بناءً على طلب لجنة الزراعة.
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التضامن: 842 مليار جنيه حجم أموال التأمينات

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، في جلستها، اليوم الإثنين، على نص المادة العاشرة من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والتي تتعلق باختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي. ومن جانبه، أوضح المستشار أحمد الشحات الممثل القانوني لوزارة التضامن، أن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات والتي سيتم استثمارها، سيصل لنحو 842 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء في مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.
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عاصم الجزار وزير الإسكان

طرح وحدات إسكان استثماري في بورسعيد ودمياط

اجتمع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، ووافق المجلس على طرح إعلان بيع وحدات الإسكان الاستثمارى، المستهدف والجارى تنفيذها بمساحة 120 مترا مربعا للوحدة، بمحافظتي بورسعيد ودمياط، على أن يكون البيع بالتقسيط على 3 سنوات، بحيث يتم دفع 15% دفعة جدية حجز، والباقي على 12 دفعة ربع سنوية، أو بالتقسيط على 5 سنوات بفائدة تعادل سعر الاقتراض والخصم المعلن بالبنك المركزي.
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وزير الري: 226 مليون جنيه لحماية أسوان من السيول

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، إنه يجري حاليا تنفيذ 3 حواجز و3 بحيرات صناعية بمنطقة وادي عبادى شرق مدينة إدفو شمال أسوان، إلى جانب إقامة سد إعاقة بسعة تخزين أكثر من 25 مليون م3 من مياه السيول، يتم إقامته بوديان "البرامية وأم ركبة والشعب والمياه" وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 226 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ في هذه المشروعات نحو 90%، ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة لحماية المناطق المتاخمة للمناطق الجبلية من أخطار السيول.
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الحكومة تنفي خصخصة منظومة التأمين الصحي الجديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد باتجاه الحكومة نحو خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة وتطبيقها فقط بالمستشفيات الخاصة، بالتزامن مع بدء المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي للمنظومة ببورسعيد، موضحا أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي أوضحت أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يتم تطبيقه بالتشارك بين مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الخاصة.
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وزيرة الصحة تتفقد تطورات منظومة التأمين في بورسعيد

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، 5 وحدات صحية بمحافظة بورسعيد، لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، كما تفقدت وحدة صحة الكويت للرعاية الأولية، المقرر انطلاقها شهر يوليو المقبل، واطلعت على تطبيق المنظومة الإلكترونية داخل الوحدة وميكنة كل أقسامها، كما اطلعت على بدء إنشاء ملف إلكتروني لكل مواطن مسجل في نطاق الوحدة، كما استمعت لشكاوى مواطنين بشأن سوء الخدمات الطبية المقدمة.
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