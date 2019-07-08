وزير الري عن «انقطاع المياه في بورسعيد»: حصتكم بتوصل

تحرير:شيماء رشاد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بمحافظة بورسعيد

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، محطة مياه القنطرة، للوقوف على أزمة انقطاع المياه المتكررة بمحافظة بورسعيد. وبدأ الوزير جولته بتفقد محطة مياه القنطرة بالإسماعيلية واطلع على منطقة المضخات، ووحدة الكهرباء، والترعة، واطمأن على منسوب المياه بها. واستمع الوزير لشرح من المسئولين بالشركة عن سبب تكرار الأزمة، مطالبًا بتكثيف أعمال تطهير المداخل من الحشائش خاصة ورد النيل، والحفاظ على التعاون مع مسئولي الري ومحافظة بورسعيد لضمان وصول حصة مياه الشرب للمنازل.

وأكد وزير الري أن حصة بورسعيد من المياه تصل بشكل كافٍ، وأنه لا توجد أزمة في المياه، مشددا على ضرورة حل المشكلات لضمان عدم انقطاع المياه عن المدينة، كما وجه بتثبيت منسوب المياه بالترعة المغذية لمحطة القنطرة، لمواجهة انقطاع المياه المتكررة عن المحافظة. وأشار الوزير إلى أن تثبيت منسوب المياه بالترعة المغذية