«المحافظين»: الحكومة عاجزة عن ضبط تسعيرة المواصلات

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

موقف ميكروباص وسرفيس

قال كريم العمدة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، إن الحكومة ليس لديها القدرة على ضبط تسعيرة وسائل المواصلات من السرفيس والميكروباص، ولن تتمكن من تطبيق آلية المراقبة على الأسواق بعد رفع الدعم على المواد البترولية. وأضاف «العمدة» أن آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية تتم كل 3 شهور، وتمت تجربتها على بنزين 95 في شهر أبريل الماضي، ويتم تقييم سعر المنتجات البترولية على أساس تكلفة الإنتاج المحلي للبنزين، بالإضافة إلى سعر البترول عالميا وسعر الصرف.

وأوضح «العمدة» أن آلية التسعير التلقائي تقلل نسبة العجز في الموازنة لأن البنزين غير مدعوم، وبالتالي سيقلل حجم المصروفات التى تصرف عليه، لافتا إلى أن حجم دعم المحروقات في موازنة العام الماضي بلغ 90 مليار جنيه مقارنة بالعام الحالي، إذ بلغ 50 مليار جنيه كدعم محروقات، الأمر الذي يعنى تحرير أسعار