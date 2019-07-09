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«المحافظين»: الحكومة عاجزة عن ضبط تسعيرة المواصلات

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
موقف ميكروباص وسرفيس
موقف ميكروباص وسرفيس
قال كريم العمدة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، إن الحكومة ليس لديها القدرة على ضبط تسعيرة وسائل المواصلات من السرفيس والميكروباص، ولن تتمكن من تطبيق آلية المراقبة على الأسواق بعد رفع الدعم على المواد البترولية. وأضاف «العمدة» أن آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية تتم كل 3 شهور، وتمت تجربتها على بنزين 95 في شهر أبريل الماضي، ويتم تقييم سعر المنتجات البترولية على أساس تكلفة الإنتاج المحلي للبنزين، بالإضافة إلى سعر البترول عالميا وسعر الصرف.
وأوضح «العمدة» أن آلية التسعير التلقائي تقلل نسبة العجز في الموازنة لأن البنزين غير مدعوم، وبالتالي سيقلل حجم المصروفات التى تصرف عليه، لافتا إلى أن حجم دعم المحروقات في موازنة العام الماضي بلغ 90 مليار جنيه مقارنة بالعام الحالي، إذ بلغ 50 مليار جنيه كدعم محروقات، الأمر الذي يعنى تحرير أسعار
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dubci

«دابسي» ترد على أنباء ملكيتها للحكومة المصرية

أصدرت شركة "دابسي"، اليوم الثلاثاء، بيانا، ترد فيه على ما تم تداوله من أنباء عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في الفترة الأخيرة، تتعلق بشراكة جهاز الخدمة الوطنية في الشركة، أو ملكيتها للحكومة المصرية، موضحا أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق ولم يتم التصريح من قبل الشركة عن أي شيء بهذا الصدد، وبذات الوقتع م المتوقع أن يتم نشر إشاعات عن الشركة خلال الفترة الحالية لصالح البعض، مؤكدة أن الشركة رأس مالها مصري بالكامل لرجال أعمال مصريين مدنيين وطنيين.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

إنشاء صندوقين حكوميين لتأمين طلاب المدارس والأزهر

أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، اليوم الثلاثاء، بيانا، يعلن فيه صدور قرارين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برقمي 1583، و1584 لسنة 2019، بشأن إنشاء صندوقي التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر والتعليم الأزهري، بهدف توفير مظلة للحماية التأمينية للطلاب ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث والإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي، وتغطية تكلفة إجراء عمليات جراحية والعلاج، وبما لا يتعدى للحد الأقصى المنصوص عليه لمبلغ التأمين.
مطار العاصمة الدولي

اليوم.. بدء التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية

بدأ التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، وسط استعدادات على قدم وساق من وزارة الطيران المدني، بعد الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية. وقالت مصادر، أمس الإثنين، إن الوزارة انتهت من كافة التجهيزات الخاصة بالمطار، وأصبح جاهزا للافتتاح تماما، موضحة أن الشركة الوطنية "مصر للطيران"، أنهت تجهيزاتها داخل المطار، إذ تم فتح الأسواق الحرة بصالتي الوصول والسفر استعدادا للتشغيل التجريبي، ويأتي ذلك بعد أيام من تفقد وفد من قيادات وزارة الطيران المدني لمطار ومنشآته.
مترو الأنفاق

إعلان موعد افتتاح المرحلة الثالثة لمترو الخط الثالث

صرح عصام عبد القادر والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، بأنه سيتم افتتاح الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، في ديسمبر 2020 - 2021، موضحا أن الخط الثالث، يتم تنفيذه مع مجموعة من الشركات المصرية والفرنسية، في إطار سلسلة المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الفرنسي.من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تكلفة الخط الثالث تبلغ 90 مليار جنيه، موضحا أن جزء من هذا الخط والذي سيخدم محافظة الجيزة بالكامل تصل تكلفته إلى 30 مليار جنيه.
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النائب-محمد-عطا-سليم

نائب «المحافظين»: وزيرة الصحة «لا تصلح» لمنصبها

أعرب النائب محمد عطا سليم، عضو الهيئة البرلمانية بحزب المحافظين، عن تعجبه من عدم قيام رئيس مجلس النواب بالتصويت على اتخاذ أي إجراء ضد وزيرة الصحة، وذلك رغم رفض الغالبية العظمى في البرلمان، أداء الوزيرة الدكتورة هالة زايد، لافتا إلى أن أغلب الطلبات العاجلة من نواب البرلمان خلال الجلسات الأخيرة باختلاف التوجهات الحزبية والسياسية من «الأغلبية أو المعارضة» على حد سواء انصبت على تقييم أداء الوزيرة. وعلق سليم على رفض الدكتور علي عبد العال لفظ «لا تصلح» وطلبه شطبه من مضبطة الجلسة، قائلا: «هناك فارق بين الاحترام وتقييم الأداء».
اكمل-قرطام-رئيس-حزب-المحافظين-خلال-جلسة-مجلس-النواب (2)

أكمل قرطام: الموازنة العامة للدولة ضعيفة وغير كافية

قال المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن خطة الموازنة العامة للدولة 2019- 2020، تحمل في طياتها أهدافا وأغراضا قد تراها الحكومة قانونية، بينما نراها نحن ضعيفة وغير كافية. وأضاف «قرطام»، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، أن حزب المحافظين يعد البيان المالي للموازنة العامة للدولة من أهم الوثائق الاقتصادية التى توضح وتجسد سياسات الدولة وتعبر عن توجهها، لافتا إلى أن الموازنة ليست بيانا ماليا حسابيا يعرض الأصول والرسوم والإيرادات والمصروفات، وإنما هي خطة وأداة من المفترض أن يكون هدفها الأساسي التنمية بمعناها المتسع.
حزب-المحافظين

«المحافظين» يقدم روشتة لمنع التسرب من التعليم

طالبت الدكتورة إيمان الريس، رئيسة لجنة الطفل بحزب المحافظين، بضرورة تفعيل قانون حماية الطفل من التسرب من التعليم، ومعاقبة الآباء والأمهات المتسببين في انتشار ظاهرة الهروب من التعليم، لافتة إلى أن عمل الأطفال يعد انعكاسا لحرمان الطفل من أهم حقوقه الإنسانية وهو الحق فى التعليم والراحة والنمو فى بيئة صحية. وأوضحت «الريس» أن قانون حماية الطفل هو القانون رقم 10/ 1999 ويحمل عنوان «قانون حماية الأطفال وأغراض أخرى»، ويعد إحدى الآليات المهمة لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم.
اكمل-قرطام-رئيس-حزب-المحافظين (2)

«قرطام» يطالب الحكومة بحل أزمة كشافات الإنارة بالدقي

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، بسؤال للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه لكل من وزيرى التنمية المحلية والكهرباء، حول مشكلة كشافات الإنارة بعزبة أولاد علام التابعة لحي الدقي التابع لمحافظة الجيزة. وأوضح قرطام أنه يتبع حي الدقي خمس مناطق حيوية هى بين السرايات والبحوث والمساحة وعزبة أولاد علام والدقي القديمة والجديدة، لافتا إلى أن حي الدقي يعرف مجازا بحي التمثيل الدبلوماسى؛ لوجود نحو «56» سفارة دولة أجنبية به، كما يوجد به نحو «103» مدارس مختلفة حكومية وخاصة ودولية وغيرها لجميع المراحل التعليمية للطلاب.
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