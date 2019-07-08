رياضة

يويفا ينفي مشاركة الأرجنتين في المسابقات الأوروبية

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
الأرجنتين
الأرجنتين
أثار الجدل الذي صاحب خروج المنتخب الأرجنتيني من كوبا أمريكا، انتشار شائعات حول إمكانية انضمام الأرجنتين إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ليخرج اليويفا وينفي جميع التقارير التي أشارت إلى احتمالية دعوته للأرجنتين للمشاركة في البطولات الأوروبية عقب الخروج من كوبا أمريكا، خاصة أن قائد الأرجنتين ونجم الفريق الأول ليونيل ميسي، اشتكى كثيرا ممّا سماه بالفساد في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، ليخرج الكونميبول ويصف تصريحات ميسي بغير المقبولة، خاصة أن ميسي قال إن كل الأمور مهدت كي تتوج البرازيل بلقب البطولة.
وعقب تلك التصريحات، انتشرت الكثير من التقارير حول احتمالية مشاركة الأرجنتين في دوري الأمم الأوروبية، لينفي اليويفا تلك التقارير مشيرا إلى أن تلك الدعوة لم ولن تحدث. وقال اليويفا في بيان رسمي: "لا توجد أي صحة في التقارير التي نُشرت حول قيامنا بدعوة الأرجنتين للمشاركة في المسابقات الأوروبية، أو أن تكون
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سباستيان-ديسابر (1)

بيراميدز: بصمات ديسابر كانت واضحة مع أوغندا

أكد ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، أنه جاء لاستكمال ما تم بناؤه في الموسم الماضي. وأعلن مسؤولو بيراميدز في وقت سابق، عن إسناد مهمة المدير التنفيذي للنادي إلى ممدوح عيد، خلال المرحلة المقبلة، خلفا لمحمد جمال العاصي، بالإضافة إلى شراء سالم الشامسي جميع أسهم النادي من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية. وقال ممدوح عيد، في المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، إنه "جاء لاستكمال ما تم بناؤه في الموسم الماضي".
سباستيان-ديسابر (2)

حسام البدري: لهذه الأسباب تعاقدنا مع ديسابر

أعرب حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، عن سعادته بالتعاقد مع المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، للاستفادة من خبراته في المرحلة المقبلة، وذلك حسبما أفاد في المؤتمر الصحفي لتقديم ديسابر. وقال رئيس بيراميدز، إن الإدارة حاولت مراعاة المعايير الخاصة بالمرحلة المقبلة، خاصة أن العام الماضي كان استثنائيا بسبب ضيق الوقت لتكوين الفريق، وأوضح أن الخبرات التي يملكها ديسابر في إفريقيا، بجانب عمله من قبل في الدوري المصري، ساهمت في ترجيح كفته، خاصة أن بيراميدز سيشارك في البطولات الإفريقية في الموسم المقبل.
أجيري (4)

هذا الدور لعبه وكيل أجيري في اختيارات قائمة المنتخب

أسئلة عديدة كانت تجول في خاطرنا فى كل مرة نتابع فيها اختيارات قائمة المنتخب الوطنى، منذ أن تولى خافيير أجيرى مهمة المدير الفنى فى 2 أغسطس الماضى، هناك أسماء رغم تألقها اللافت للأنظار لا يتم استدعاؤها، وأسماء أخرى يتم ضمها لا يعرف أحد السر وراء اختيارها، ماذا ينقص هؤلاء اللاعبون لكى ينضموا لمنتخب بلادهم؟ وما الذى يتميز به هؤلاء اللاعبون كى يصر أجيرى على ضمهم للقائمة؟ بالطبع الإجابة دائمًا كانت لدى أجيري، ولكن كانت تستوقفنا أسئلة وعلامات استفهام مثل هل المدرب مخطئ؟ هل لا يتابع مباريات الدورى المصرى هل لديه رؤية محتلفة فى اختيار اللاعبين؟
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ستيفاني كايو (1)

قبلة من حسناء بيرو في انتظار بطل الفوز على تشيلي

قبل ساعات قليلة من المواجهة المنتظرة بين منتخب بيرو ضد تشيلي، في نصف النهائي الثاني ببطولة كوبا أمريكا، والمقرر لها في تمام الساعة 2:30 فجر اليوم الخميس، على ملعب أرينا دي جريميو في مدينة بورتو أليجري البرازيلية، وعدت المغنية والممثلة وعارضة الأزياء البيروفية ستيفاني كايو، بمنح قبلة للاعب الذي يسجل هدف الفوز لبلادها في مرمى تشيلي، بعد استئذانه، وكتبت «كايو» في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أفكر جديا بمنح قبلة (مع أخذ الإذن طبعا) للمسؤول عن الفوز على تشيلي».
البرازيل-والأرجنتين

البرازيل VS الأرجنتين.. الرقصة قبل الأخيرة في كوبا أمريكا اليوم

تنطلق فجر غد الأربعاء، أولى مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا، من خلال كلاسيكو أمريكا الجنوبية، الذي سيجمع بين البرازيل صاحبة الأرض وغريمتها الأرجنتين، على ملعب مينيراو في تمام الساعة 2:30 صباحًا، وتأهلت البرازيل إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا 3-0 والتعادل مع فنزويلا 0-0 والفوز على بيرو 5-0 قبل التغلب على باراجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، أما الأرجنتين فحلت وصيفة في المجموعة الثانية بـ4 نقاط، بعد الخسارة من كولومبيا 2-0 والفوز على قطر بنفس النتيجة والتعادل مع باراجواي 1-1.
منتخب-البرازيل

البرازيل تعود لملعب النكبة أمام الأرجنتين

تستعد البرازيل للعودة إلى الملعب الذي شهد الهزيمة الأسوأ في تاريخها، وذلك عندما تواجه الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا يوم الثلاثاء المقبل، تعود البرازيل إلى ملعب مينيراو في بيلو هوريزونتي، ذلك الملعب الذي شهد خسارة السليساو بنتيجة 7-1 أمام ألمانيا في نصف نهائي كأس العالم 2014 التي استضافتها على أرضها، تعود إليه لمواجهة الأرجنتين للمرة الـ106 في جميع المسابقات، في المواجهة الأشهر على صعيد المنتخبات التي تعرف باسم "كلاسيكو أمريكا الجنوبية" وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
ميسي (1)

4 أسباب تفسر سبب معاناة ميسي في كوبا أمريكا

نجحت الأرجنتين في الوصول إلى نهائي كوبا أمريكا حيث تنتظر مواجهة البرازيل، في بطولة شهدت غيابا تاما لنجم الفريق ليونيل ميسي الذي لم يتألق في أي مباراة سواء في دور المجموعات أو في ربع النهائي، ورصدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أسباب انخفاض مستوى ميسي في البطولة، ولعل أبرزها سوء أرضية الملاعب والتي اشتكى منها ميسي وقال بأنها تجبر اللاعبين على الحصول على الكثير من الوقت للسيطرة على الكرة التي تقفز مثل الأرنب، ويبدو أن السبب منطقي، خاصة أن الكثير من اللاعبين اشتكوا من الأمر ذاته.
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