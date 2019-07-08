يويفا ينفي مشاركة الأرجنتين في المسابقات الأوروبية

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

الأرجنتين

أثار الجدل الذي صاحب خروج المنتخب الأرجنتيني من كوبا أمريكا، انتشار شائعات حول إمكانية انضمام الأرجنتين إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ليخرج اليويفا وينفي جميع التقارير التي أشارت إلى احتمالية دعوته للأرجنتين للمشاركة في البطولات الأوروبية عقب الخروج من كوبا أمريكا، خاصة أن قائد الأرجنتين ونجم الفريق الأول ليونيل ميسي، اشتكى كثيرا ممّا سماه بالفساد في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، ليخرج الكونميبول ويصف تصريحات ميسي بغير المقبولة، خاصة أن ميسي قال إن كل الأمور مهدت كي تتوج البرازيل بلقب البطولة.

وعقب تلك التصريحات، انتشرت الكثير من التقارير حول احتمالية مشاركة الأرجنتين في دوري الأمم الأوروبية، لينفي اليويفا تلك التقارير مشيرا إلى أن تلك الدعوة لم ولن تحدث. وقال اليويفا في بيان رسمي: "لا توجد أي صحة في التقارير التي نُشرت حول قيامنا بدعوة الأرجنتين للمشاركة في المسابقات الأوروبية، أو أن تكون