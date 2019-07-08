«القميص المسروق» لغسان كنفاني.. هكذا يعاني اللاجئون

لقد حاولوا أن يذوبوني كقطعة سكر في فنجان شاي ساخن، وبذلوا -يشهد الله- جهداً عجيباً من أجل ذلك، ولكنني ما زلت موجوداً رغم كل شيء.. كلمات للراحل الحاضر غسان كنفاني

تحرير:كريم محجوب ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م

في عام 1972 أصدرت رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير قرارا بتصفية عدد من أيقونات النضال الفلسطيني وفق قائمة أعدها رئيس الموساد وقتها تسفى زامير، وتضمنت أسماء، بينها: وديع حداد، كمال عدوان، بسام شريف، وآخرون منهم الكاتب والصحفى والمناضل غسان كنفانى -وفق الرواية التي تناقلتها الصحف وقتها- الذي تحل علينا اليوم 8 يوليو ذكرى اغتياله، التي أثبتت بما لا يدعو مجالًا للشك بأن العدوان الإسرائيلي هو عدوان على الثقافة والكلمة والفكرة والهوية قبل أن يكون عدوانا على الأرض.

تحت ظلام ليل بيروت تسلل القتلة إلى منطقة "مار نقولا"، حيث كان يسكن كنفاني وتسكن كتاباته، بكل خسة وجبن قاموا بزرع عبوات متفجرة في سيارته، في صبيحة اليوم التالي نزل غسان من شقته حيث كان يسكن برفقة زوجته وأطفاله في شقة تملكها أخته، توجه غسان إلى السيارة مصطحبًا بنت شقيقته لميس، فتح للطفلة الصغيرة الباب

تحت ظلام ليل بيروت تسلل القتلة إلى منطقة "مار نقولا"، حيث كان يسكن كنفاني وتسكن كتاباته، بكل خسة وجبن قاموا بزرع عبوات متفجرة في سيارته، في صبيحة اليوم التالي نزل غسان من شقته حيث كان يسكن برفقة زوجته وأطفاله في شقة تملكها أخته، توجه غسان إلى السيارة مصطحبًا بنت شقيقته لميس، فتح للطفلة الصغيرة الباب الأمامي لتكون بجواره، وجلس هو على مقعده، وأدار محرك السيارة وفي هذه اللحظة هز انفجار السيارة أرجاء بيروت وقضى على غسان كنفاني والطفلة البريئة، في عمل دنيء يندى له جبين العالم.

رغم قصر حياة غسان كنفاني فإنها تزخر بالكتابات الراقية التي تحمل في حروفها أفكارًا تدافع عن الأرض والهوية، سواء في مقالاته أو رواياته أو قصصه القصيرة، التي بدأها بقصة تحمل عنوان "القميص المسروق" التي سنتناولها في هذه السطور.

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"رفع رأسه إلى السماء المظلمة وهو يقاوم شتيمة كُفر صغيرة أوشكت أن تنزلق عن لسانه، واستطاع أن يحس الغيوم السوداء تتزاحم كقطع البازلت، وتندمج ثم تتمزق، إن هذا المطر لن ينتهي الليلة، هذا يعني أنه لن ينام، بل سيظل منكبا على رفشه، يحفر طريقا تجر المياه الموحلة بعيدا عن أوتاد الخيمة، لقد أوشك ظهره أن يعتاد ضرب المطر البارد.. بل إن هذا البرد يعطيه شعورا لذيذا بالخدر، إنه يشم رائحة الدخان، لقد أشعلت زوجه النار لتخبز الطحين، كم يود لو أنه ينتهي من هذا الخندق، فيدخل الخيمة، ويدس كفيه الباردتين في النار حتى الاحتراق، لا شك أنه يستطيع أن يقبض على الشعلة بأصابعه، وأن ينقلها من يد إلى أخرى حتى يذهب هذا الجليد عنهما" -جزء من القصة-.

تدور أحداث القصة فى أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حول "أبو العبد" اللاجئ الفلسطيني الذي يعيش مع زوجته وابنه في خيمة، وبطبيعة الحال لا يملك عملًا ولا مصدر دخل وينتظر كل شهر الطحين والمعونات، وتظهر القصة كم المعاناة التي يعانيها اللاجئون وأسرهم، وما يلاقونه من مهانة بأرواحهم وإهانة وتحكم، وظروف طقس قاسية تصل للحر المحرق والبرد القارس، والأمطار الشديدة المغرقة، والأكثر من كل ذلك هو سرقة التبرعات والأطعمة التى تأتي لساكني تلك المخيمات، التي تزيد همهم جوعًا، ويوقع هنا "أبو العبد" بين الجوع له وعائلته والسرقة، فيتبادر إلى ذهنه أن يسرق الطحين من مخازن منظمة الغوث الدولية القريبة من الخيام، وبدا له الموضوع سهلًا، سيتوجه إلى حيث يتكدس الطحين والأرز، وبطبيعة الحال فالحارس نائم، والليل سيستره ليأخذ ما يستطيع حمله، ويبيعه، كان أبو العبد يهرب دائمًا خارج الخيمة حتى يتلاشى كلام طلبات زوجته من مأكل وملبس لابنهما تقيه البرد وهو لا حول له ولا قوة.

"لكنه يخاف أن يدخل هذه الخيمة، إن في محاجر زوجه سؤالا رهيبا ما زال يقرع فيهما منذ زمن بعيد، لا.. إن البرد أقل قسوة من السؤال الرهيب، ستقول له إذا ما دخل وهي تغرس كفيها في العجين، وتغرس عينيها في عيونه، هل وجدت عملا؟ ماذا سنأكل إذن؟" -جزء من القصة-.

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وبينما كان يحفر لتثبيت أوتاد الخيمة حتى لا تجرفها الأمطار، مر عليه الرجل الثرثار الذي لا يحبه" أبو سمير" وسأله: "ماذا تفعل يا أبو العبد"؟ أجابه: "إنني أحفر طحينا"، فيعقب: "تحفر ماذا؟"، يرد: "أحفر خندقًا"، ضحك أبو سمير ضحكة خبيثة وأردف: "يبدو أنك تفكر بالطحين، إن التوزيع سيتأخر إلى ما بعد العشرة الأيام الأولى من الشهر القادم، فلا تفكر منذ الآن، إلا إذا كنت تنوي أن تستعير كيسا أو كيسين من المخزن".

دار بينهما أكثر من حوار عن أكثر من موضوع، ثم قال له "أبو سمير": اسمع أبو العبد إذا رأيت كيس طحين يمشي أمامك فلا تذع الخبر لأحد، ولا تقلق ستأخذ نصيبك، وبعد العديد من التلميحات قال له أبو سمير: "لندخل في الموضوع مباشرة، إن ما علينا هو أن نخرج أكياس الطحين من المخزن ونذهب بها هناك، إن الحارس سيمهد لنا كل شيء كما يفعل دائما، إن الذي سيتولى البيع ليس أنا، ولا أنت، إنه الموظف الأمريكي الأشقر في الوكالة.. لا تعجب، كل شيء يصبح جائزا ومعقولا بعد الاتفاق، فالأمريكي يبيع، وأنا أقبض، والحارس يقبض وأنت تقبض، وكله بالاتفاق".

اتضح الأمر أمام أبو العبد، ودارت الفكرة في رأسه: "ماذا لو بعت الطحين وجلبت قميصا جديدا لابني عبد الرحمن، وكفت زوجتى عن سؤالي ومطالبتي؟"، ثم عاد يتصور ويتذكر كل مرة كان يذهب فيها إلى مخزن التوزيع ويرى هذا الموظف الأمريكي وهو يخبرهم أن توزيع الطحين سيتأخر عشرة أيام ليذهب إلى خيمته منكس الرأس ليخبر زوجته أن عليهم أن ينتظروا عشرة أيام أخرى حتى يأكلوا الخبز، حتى اعتاد الطفل الصغير الجوع وما عاد يلح في طلب الطعام، وكم من أيام طويلة قضاها أطفال المخيم جياعًا، بسبب هؤلاء السارقين.

لم يدر بنفسه إلا وهو يهوى بالآلة التي كان يحفر بها فوق رأس "أبو سمير" ويصيح في زوجته بصوت عالٍ: إن الطحين لن يتأجل توزيعه هذا الشهر، وكل ما أحس به أنه وجد نفسه داخل خيمته ومملوء بالوحل، يتساقط منه ماء المطر، وهو يضم ابنه عبد الرحمن إلى صدره، وما زال يرغب فى أن يري وجه ابنه الشاحب مبتسما وفرحًا بالقميص الجديد، فأجهش بالبكاء.

"لم يدر كيف رفع الرفش إلى ما فوق رأسه وكيف هوى به بعنف رهيب على رأس أبي سمير، وهو يصيح في وجهها إن الطحين لن يتأجل توزيعه هذا الشهر، كان لا يزال راغبا في أن يراه يبتسم لقميص جديد فأخذ يبكي" -نهاية القصة-.