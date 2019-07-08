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«القميص المسروق» لغسان كنفاني.. هكذا يعاني اللاجئون

لقد حاولوا أن يذوبوني كقطعة سكر في فنجان شاي ساخن، وبذلوا -يشهد الله- جهداً عجيباً من أجل ذلك، ولكنني ما زلت موجوداً رغم كل شيء.. كلمات للراحل الحاضر غسان كنفاني
تحرير:كريم محجوب ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م
غسان كنفاني
غسان كنفاني
في عام 1972 أصدرت رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير قرارا بتصفية عدد من أيقونات النضال الفلسطيني وفق قائمة أعدها رئيس الموساد وقتها تسفى زامير، وتضمنت أسماء، بينها: وديع حداد، كمال عدوان، بسام شريف، وآخرون منهم الكاتب والصحفى والمناضل غسان كنفانى -وفق الرواية التي تناقلتها الصحف وقتها- الذي تحل علينا اليوم 8 يوليو ذكرى اغتياله، التي أثبتت بما لا يدعو مجالًا للشك بأن العدوان الإسرائيلي هو عدوان على الثقافة والكلمة والفكرة والهوية قبل أن يكون عدوانا على الأرض.
تحت ظلام ليل بيروت تسلل القتلة إلى منطقة "مار نقولا"، حيث كان يسكن كنفاني وتسكن كتاباته، بكل خسة وجبن قاموا بزرع عبوات متفجرة في سيارته، في صبيحة اليوم التالي نزل غسان من شقته حيث كان يسكن برفقة زوجته وأطفاله في شقة تملكها أخته، توجه غسان إلى السيارة مصطحبًا بنت شقيقته لميس، فتح للطفلة الصغيرة الباب
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امرأة-فى-حقيبة

«امرأة في حقيبة».. رواية برازيلية تنشرها دار العربي

أصدرت دار العربي للنشر والتوزيع الترجمة العربية لرواية "امرأة في حقيبة" للكاتب البرازيلي رافاييل مونتيز، والترجمة لـ"شرقاوي حافظ"، وهي الرواية الرابعة التي تنقلها دار العربي عن اللغة البرازيلية، إذ قدمت قبل ذلك روايات "السيمفونية البيضاء"، و"سارق الجثث"، و"بيتنا في أزمير". ورواية "امرأة في حقيبة" نشرت عام 2014، وحققت نجاحات مدوية، وظلت في قائمة الروايات الأكثر مبيعًا لأكثر من عدة أشهر، وبيعت حقوق ترجمتها لأكثر من 13 دولة. ويقول المترجم عنها: "أقل ما يقال عن هذه الرواية إنها ستظل من أكثر الروايات إثارة في ذهنك".
غسان-كنفاني

ملتقى فلسطين للرواية يعود بحضور جمع من الكتاب العرب

تنطلق يوم الاثنين المقبل، الموافق 8 يوليو، ولمدة خمسة أيام، فعاليات ملتقى فلسطين الثاني للرواية العربية، في مدن "البيرة"، "رام الله"، و"طولكرم" و"بيت لحم" بمشاركة جمع كبير من الروائيين والكتاب الفلسطينيين والعرب، وتتزامن فعاليات الملتقى مع ذكرى استشهاد الروائي والمناضل الفلسطيني غسان كنفاني، وفق ما أعلن وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف، الذي أضاف أن "كنفاني" يعتبر مؤسسا للرواية الفلسطينية الحديثة، وخلف وراءه العديدة من الروايات والمؤلفات القصصية والمسرحية، ومئات المقالات والدراسات في الثقافة والفكر والأدب والسياسة.
مسرح-القاهرة-للعرائس (2)

مهرجان «إجازة سعيدة».. عروض ترفيهية وفنية في الصيف

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، مهرجان "إجازة سعيدة" لأنشطة الأطفال الترفيهية بمناسبة بدء الإجازة الصيفية، وذلك في مراكز الإبداع التابعة "للصندوق"، في "ساحة سينما الهناجر"، "مركز طلعت حرب الثقافي"، "مركز إبداع بيت العيني"، "بيت السحيمي". ويشمل "إجازة سعيدة" العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة للأطفال، ويتضمن ورشا فنية فى مجالات الرسم، والأشغال اليدوية، والخزف، وتعليم فن الكاريكاتير، وغيرها من الفنون.
اقرأ المزيد من الأخبار
غسان-كنفاني

ملتقى فلسطين للرواية يعود بحضور جمع من الكتاب العرب

تنطلق يوم الاثنين المقبل، الموافق 8 يوليو، ولمدة خمسة أيام، فعاليات ملتقى فلسطين الثاني للرواية العربية، في مدن "البيرة"، "رام الله"، و"طولكرم" و"بيت لحم" بمشاركة جمع كبير من الروائيين والكتاب الفلسطينيين والعرب، وتتزامن فعاليات الملتقى مع ذكرى استشهاد الروائي والمناضل الفلسطيني غسان كنفاني، وفق ما أعلن وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف، الذي أضاف أن "كنفاني" يعتبر مؤسسا للرواية الفلسطينية الحديثة، وخلف وراءه العديدة من الروايات والمؤلفات القصصية والمسرحية، ومئات المقالات والدراسات في الثقافة والفكر والأدب والسياسة.
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