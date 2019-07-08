هل يهدر قانون التأمينات الجديد أموال المعاشات؟

القانون يسمح باستثمار أموال التأمينات والمعاشات والبالغة 842 مليار جنيه.. مخاوف من التدخل فى عمل الهيئة المشرفة على الاستثمار.. وخبير: فرض مشروعات بعينها سيسبب كارثة

تحرير:أحمد صبحي ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م

مجلس النواب

قضية وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، والمعروفة إعلاميا بقضية "المضاربة بأموال التأمينات في البورصة" والتى تسببت في إهدار 488 مليار جنيه من أموال أصحاب التأمينات والمعاشات، ليست ببعيدة عن الأذهان، لكن اللافت حينها أن الأزمة تمثلت في قيام الوزير بالتصرف في هذه الأموال دون سند من القانون أو الدستور. نفس السيناريو، لكنه بشكل مختلف، وبطريقة قانونية هذه المرة، بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان على المادة 10 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، والمعني باختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليسمح لها باستثمار الأموال.

وزارة التضامن قالت على لسان أحمد الشحات، المستشار القانونى للوزارة، إن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات والمعاشات، والتى سيتم استثمارها، سيصل لنحو 842 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة ستشكل لجنة من الخبراء فى مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال. الخبير الاقتصادي وائل النحاس، اعتبر أن هذه الخطوة مرحب