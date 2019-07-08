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هل يهدر قانون التأمينات الجديد أموال المعاشات؟

القانون يسمح باستثمار أموال التأمينات والمعاشات والبالغة 842 مليار جنيه.. مخاوف من التدخل فى عمل الهيئة المشرفة على الاستثمار.. وخبير: فرض مشروعات بعينها سيسبب كارثة
تحرير:أحمد صبحي ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م
مجلس النواب
مجلس النواب
قضية وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، والمعروفة إعلاميا بقضية "المضاربة بأموال التأمينات في البورصة" والتى تسببت في إهدار 488 مليار جنيه من أموال أصحاب التأمينات والمعاشات، ليست ببعيدة عن الأذهان، لكن اللافت حينها أن الأزمة تمثلت في قيام الوزير بالتصرف في هذه الأموال دون سند من القانون أو الدستور. نفس السيناريو، لكنه بشكل مختلف، وبطريقة قانونية هذه المرة، بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان على المادة 10 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، والمعني باختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليسمح لها باستثمار الأموال.
وزارة التضامن قالت على لسان أحمد الشحات، المستشار القانونى للوزارة، إن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات والمعاشات، والتى سيتم استثمارها، سيصل لنحو 842 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة ستشكل لجنة من الخبراء فى مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال. الخبير الاقتصادي وائل النحاس، اعتبر أن هذه الخطوة مرحب
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إنقاذ لنش سياحي من الغرق في البحر الأحمر

تمكنت القوات البحرية، اليوم الإثنين، من إنقاذ لنش سياحي قبل الغرق في البحر الأحمر. وأفادت القوات البحرية، بأنه في إطار جهود دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على جميع السواحل لتأمين وحماية الحدود البحرية، ورد بلاغ يفيد بشحط اللنش السياحي "MY OXYGEN" على إحدى جزر البحر الأحمر، ويحمل 8 مصريين إضافة إلى طاقم اللنش المكون من 3 أفراد. وقالت القوات البحرية، إنه على الفور صدرت الأوامر بتوجيه إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية القائمة بتأمين المسطح المائي لميناء الغردقة وتقديم المعاونة بالإنقاذ.
مرتضى-منصور-فى-جلسة-مجلس-النواب

البرلمان يقر تشكيل مجلس المحامين ويحذف إِشراف القضاء

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على ضوابط اجتماعات الجمعيات غير العمومية لنقابة المحامين، وما يتعلق بها بشأن سحب الثقة، بالإضافة إلى التأكيد على جواز إجراء انتخابات مجلس النقابة تحت إشراف قضائي، حفاظا على استقلاليتها. جاء ذلك في الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مُقدمة من النواب "ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
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التموين: لا يجوز أن تتحمل الدولة دعم 71 مليونا في الخبز

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يجوز أن تتحمل الموازنة العامة للدولة دعم 71 مليون مواطن فى الخبز. وأضاف الوزير "حتى لو ينفع، لازم يكون بحق وبواقع معين يُعتمد عليه، وهذا أفضل وضع وصلنا إليه منذ أن توليت الحقيبة الوزارية، وذلك بعد توجيهات الرئيس ووجود قاعدة بيانات واضحة". وأشار إلى أن هناك غير مستحقين للدعم يستفيدون من سلع التموين المُدعمة، لافتا إلى أن هناك 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبر و64 مليون و400 ألف من السلع التموينية، موضحا أنه تم شطب 400 ألف بطاقة فقط تموينية حتى الآن.
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عبد العال: البرلمان لا يُصدر تشريعًا لشخص واحد

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن البرلمان لا يُصدر تشريعًا لشخص واحد، وإن توقيت إصدار التشريع هو حق حصرى للبرلمان فهو الذى يختار التوقيت لإصدار أي قانون. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، تعقيبًا على النائب أحمد الشرقاوى، بشأن توقيت مناقشة قانون المحاماة. وأضاف عبد العال، ليس لنا علاقة، بما يأتي في كتابات صحفية من هنا أو هناك، عن توقيت مناقشة مشروع قانون المحاماة، وأكد أن مشروع القانون تم التقدم به ومناقشته على مدار أكثر من دورى انعقاد، وتمت مناقشته خلال أكثر من جلسة،
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وزير-المالية -محمد-معيط

المالية للبرلمان: أموال التأمينات معفاة من الضرائب

اجتمعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، وذلك للانتهاء من مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة. وقال محمد عبد الفتاح ممثل وزارة المالية، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، يستهدف الحفاظ على أموال التأمينات والمعاشات، واستثمارها استثمارا آمنا لصالح أصحاب المعاشات، مضيفا أن استثمار أموال الهيئة في سندات وأذون الخزانة هو ضمن استثمار آمن، لذلك فهو مكسب الهيئة وأموال التأمينات، ويمثل عنصر أمان وضمان لأموال المعاشات.
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التضامن: 842 مليار جنيه حجم أموال التأمينات

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، في جلستها، اليوم الإثنين، على نص المادة العاشرة من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والتي تتعلق باختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي. ومن جانبه، أوضح المستشار أحمد الشحات الممثل القانوني لوزارة التضامن، أن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات والتي سيتم استثمارها، سيصل لنحو 842 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء في مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.
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الموافقة على تبعية هيئة التأمين الاجتماعي للتضامن

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، على نص المادة الثامنة من مشروع قانون الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تنص على تبعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لوزارة التضامن، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون، إذ شهدت المادة جدلا بين النواب، بسبب تبعية الهيئة لوزارة التضامن. وأعلن محمد وهب الله،عضو اللجنة، رفضه تبعية الهيئة للوزارة، مشيرا إلى أن الدستور ألزم باستقلالية الهيئة عن الحكومة، قائلا: "وأنا بسجل اعتراضي في المضبطة". واستقر رأي اللجنة على الموافقة على النص كما جاء من الحكومة.
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«خطة البرلمان» توافق على خفض ضريية التعاملات بالبورصة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أنه سبق أن صدر القانون (76) لسنة 2017 والذى تضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بإضافة مادة تنص على فرض ضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى.
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