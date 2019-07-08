هل يهدر قانون التأمينات الجديد أموال المعاشات؟
القانون يسمح باستثمار أموال التأمينات والمعاشات والبالغة 842 مليار جنيه.. مخاوف من التدخل فى عمل الهيئة المشرفة على الاستثمار.. وخبير: فرض مشروعات بعينها سيسبب كارثة
تحرير:أحمد صبحي
٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م
مجلس النواب
قضية وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، والمعروفة إعلاميا بقضية "المضاربة بأموال التأمينات في البورصة" والتى تسببت في إهدار 488 مليار جنيه من أموال أصحاب التأمينات والمعاشات، ليست ببعيدة عن الأذهان، لكن اللافت حينها أن الأزمة تمثلت في قيام الوزير بالتصرف في هذه الأموال دون سند من القانون أو الدستور.
نفس السيناريو، لكنه بشكل مختلف، وبطريقة قانونية هذه المرة، بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان على المادة 10 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، والمعني باختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليسمح لها باستثمار الأموال.
وزارة التضامن قالت على لسان أحمد الشحات، المستشار القانونى للوزارة، إن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات والمعاشات، والتى سيتم استثمارها، سيصل لنحو 842 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة ستشكل لجنة من الخبراء فى مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.
الخبير الاقتصادي وائل النحاس، اعتبر أن هذه الخطوة مرحب
وزارة التضامن قالت على لسان أحمد الشحات، المستشار القانونى للوزارة، إن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات والمعاشات، والتى سيتم استثمارها، سيصل لنحو 842 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة ستشكل لجنة من الخبراء فى مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.
الخبير الاقتصادي وائل النحاس، اعتبر أن هذه الخطوة مرحب بها، وطالب بها الكثيرون من خبراء الاقتصاد، للخروج من أزمة أموال المعاشات وتحقيق الزيادات لتتماشى مع الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، محذرا من تدخل أي جهة في عمل الهيئة التى ستدير هذه الأموال، أو استخدامها لأغراض سياسية.
وأضاف النحاس، فى تصريحات لـ"التحرير"، أن الهيئة ستحقق العديد من العوائد، خاصة أن هناك مشروعات مضمونة الربحية، كمشروعات الكهرباء، والاتصالات، والبيتروكيماويات، لكن تظل عملية استقلال الهيئة وعدم تدخل أي جهة فى عملها، هي أساس نجاحها أو فشلها، وبالتالي ستكون هناك كارثة حقيقية أكبر من التى حدثت فى عهد يوسف بطرس غالي.
وأكد النحاس، أن دخول الهيئة في مشروعات، كالعاصمة الإدارية الجديدة، أو مشروع المليون ونصف فدان، لن يعود عليها بفائدة خاصة أنها مشروعات لم يعرف الهدف منها حتى الآن، مشيرا إلى أن كل الصنايق فى دول العالم تدار بصفة استقلالية، ويتم استثمارها في مشروعات عن طريقة هيئة كالتي نسعى لتشكيلها فى مصر.
وجاء نص المادة 10 على الآتى:
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتى:
- اعتماد القرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن تراجع اللوائح المالية من وزارة المالية.
- اعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
- الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياستها وإستراتيجياتها المختلفة فى كافة المجالات.
- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة.
- دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.
- دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
- إقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية.
- اقتراح التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى.
- اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعى.
- الإشراف والرقابة على إدارة صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى.
- تعيين مديرى الاستثمار.
- ترشيح لجنة الخبراء لفحص وإعداد المركز المالى لحسابات نظم التأمين الاجتماعى.
- مناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالى للنظام.
- إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين واللوائح والقرارات باختصاص المجلس بها.
- مباشرة السلطات والاختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها فى القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة.
- ويتعين أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمل الهيئة.