رياضة

رسميا.. ديسابر مديرا فنيا لنادي بيراميدز

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م
سباستيان ديسابر
سباستيان ديسابر
أعلن نادي بيراميدز، اليوم الإثنين، تعيين الفرنسي سباستيان ديسابر مديرا فنيا للفريق خلفا للأرجنتيني رامون دياز، وذلك بعد أن أنهى ديسابر مشواره مع منتخب أوغندا، بالتراضي بين الطرفين، بعد الخروج من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا أمام السنغال بهدف دون رد. وقاد ديسابر الإسماعيلي خلال موسم 2017- 2018، إذ قاد الدراويش في 18 مباراة ونجح في الانتصار 14 مرة والتعادل 4 مرات وخسر مرة وحيدة خلال الدوري والكأس، ثم رحل عن الدراويش في ديسمبر 2017، وذلك بعد أن أصدر الإسماعيلي بيانا مفاجئا أعلن من خلاله رحيل ديسابر بعد تلقيه عرضا لتدريب منتخب أوغندا.
ويعقد نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا باستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس بحضور حسام البدري رئيس الكرة بالنادي، وممدوح عيد، المدير التنفيذي، لتقديم سباستيان ديسابر، صاحب الـ42 عامًا. ومارس ديسابر كرة القدم بشكل شبه احترافي، وترك مسيرته لاعبا مبكرا للتركيز في التدريب، وقبل تعيينه مدربا لأوغندا في ديسمبر عام
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بيراميدز: بصمات ديسابر كانت واضحة مع أوغندا

أكد ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، أنه جاء لاستكمال ما تم بناؤه في الموسم الماضي. وأعلن مسؤولو بيراميدز في وقت سابق، عن إسناد مهمة المدير التنفيذي للنادي إلى ممدوح عيد، خلال المرحلة المقبلة، خلفا لمحمد جمال العاصي، بالإضافة إلى شراء سالم الشامسي جميع أسهم النادي من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية. وقال ممدوح عيد، في المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، إنه "جاء لاستكمال ما تم بناؤه في الموسم الماضي".
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حسام البدري: لهذه الأسباب تعاقدنا مع ديسابر

أعرب حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، عن سعادته بالتعاقد مع المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، للاستفادة من خبراته في المرحلة المقبلة، وذلك حسبما أفاد في المؤتمر الصحفي لتقديم ديسابر. وقال رئيس بيراميدز، إن الإدارة حاولت مراعاة المعايير الخاصة بالمرحلة المقبلة، خاصة أن العام الماضي كان استثنائيا بسبب ضيق الوقت لتكوين الفريق، وأوضح أن الخبرات التي يملكها ديسابر في إفريقيا، بجانب عمله من قبل في الدوري المصري، ساهمت في ترجيح كفته، خاصة أن بيراميدز سيشارك في البطولات الإفريقية في الموسم المقبل.
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هذا الدور لعبه وكيل أجيري في اختيارات قائمة المنتخب

أسئلة عديدة كانت تجول في خاطرنا فى كل مرة نتابع فيها اختيارات قائمة المنتخب الوطنى، منذ أن تولى خافيير أجيرى مهمة المدير الفنى فى 2 أغسطس الماضى، هناك أسماء رغم تألقها اللافت للأنظار لا يتم استدعاؤها، وأسماء أخرى يتم ضمها لا يعرف أحد السر وراء اختيارها، ماذا ينقص هؤلاء اللاعبون لكى ينضموا لمنتخب بلادهم؟ وما الذى يتميز به هؤلاء اللاعبون كى يصر أجيرى على ضمهم للقائمة؟ بالطبع الإجابة دائمًا كانت لدى أجيري، ولكن كانت تستوقفنا أسئلة وعلامات استفهام مثل هل المدرب مخطئ؟ هل لا يتابع مباريات الدورى المصرى هل لديه رؤية محتلفة فى اختيار اللاعبين؟
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سباستيان-ديسابر (2)

حسام البدري: لهذه الأسباب تعاقدنا مع ديسابر

أعرب حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، عن سعادته بالتعاقد مع المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، للاستفادة من خبراته في المرحلة المقبلة، وذلك حسبما أفاد في المؤتمر الصحفي لتقديم ديسابر. وقال رئيس بيراميدز، إن الإدارة حاولت مراعاة المعايير الخاصة بالمرحلة المقبلة، خاصة أن العام الماضي كان استثنائيا بسبب ضيق الوقت لتكوين الفريق، وأوضح أن الخبرات التي يملكها ديسابر في إفريقيا، بجانب عمله من قبل في الدوري المصري، ساهمت في ترجيح كفته، خاصة أن بيراميدز سيشارك في البطولات الإفريقية في الموسم المقبل.
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رسميا.. الاتحاد الأوغندي يعلن رحيل ديسابر

أعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، صباح اليوم الأحد، رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر عن تدريب منتخب أوغندا، بالتراضي، وذلك بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وكان ديسابر قد نجح في قيادة أوغندا للتأهل لدور الـ16، بعد احتلال وصافة المجموعة الأولى خلف مصر، وودع البطولة على يد السنغال بالخسارة بهدف دون رد، ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للاتحاد الأوغندي لكرة القدم، أنه في يوم 6 من شهر يوليو الجاري، قد تم فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي بعد الاتفاق على كل الأمور.
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مدرب أوغندا: افتقدنا الخبرة والسنغال الأفضل في الكان

كشف سيباستيان ديسابر المدير الفنى للمنتخب الأوغندى رضاه عن أداء لاعبيه في لقاء المنتخب السنغالي، حيث قال فى تصريحات له عقب المباراة افتقدنا فقط للخبرة والتجربة، لكن لعبنا كرة قدم جيدة وقدمنا مستوى طيب، وأضاف المدرب الفرنسى عبر تصريحات لشبكة قنوات "بى أن سبورت": كان هناك الكثير من الضغط، أهدرنا بعض الفرص، لكننا بعيدين عن الترشح للفوز " . وأنهى تصريحاته قائلا:"الكل رأى التزام كبير من لاعبي السنغال، وأعتقد هو الفريق الأقوى فى هذه النسخة من البطولة حتى الآن".
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ديسابر يتحدث عن مواجهة أوغندا والسنغال

كشف الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، عن صعوبة مباراة فريقه أمام منتخب «أسود التيرانجا» في أولى مباريات دور الستة عشر بكأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 من شهر يوليو الجاري، والمقرر إقامتها غدًا الجمعة في تمام التاسعة مساء، حيث قال سباستيان ديسابر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد، إنه يرفض أن يتحدث عن تجهيزاته للقاء، لكنهم سيعملون من أجل الفوز بالمباراة ومحاولة إقصاء المنتخب السنغالي من البطولة رغم أنه من المرشحين للفوز باللقب.
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