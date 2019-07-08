رسميا.. ديسابر مديرا فنيا لنادي بيراميدز

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

سباستيان ديسابر

أعلن نادي بيراميدز، اليوم الإثنين، تعيين الفرنسي سباستيان ديسابر مديرا فنيا للفريق خلفا للأرجنتيني رامون دياز، وذلك بعد أن أنهى ديسابر مشواره مع منتخب أوغندا، بالتراضي بين الطرفين، بعد الخروج من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا أمام السنغال بهدف دون رد. وقاد ديسابر الإسماعيلي خلال موسم 2017- 2018، إذ قاد الدراويش في 18 مباراة ونجح في الانتصار 14 مرة والتعادل 4 مرات وخسر مرة وحيدة خلال الدوري والكأس، ثم رحل عن الدراويش في ديسمبر 2017، وذلك بعد أن أصدر الإسماعيلي بيانا مفاجئا أعلن من خلاله رحيل ديسابر بعد تلقيه عرضا لتدريب منتخب أوغندا.

ويعقد نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا باستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس بحضور حسام البدري رئيس الكرة بالنادي، وممدوح عيد، المدير التنفيذي، لتقديم سباستيان ديسابر، صاحب الـ42 عامًا. ومارس ديسابر كرة القدم بشكل شبه احترافي، وترك مسيرته لاعبا مبكرا للتركيز في التدريب، وقبل تعيينه مدربا لأوغندا في ديسمبر عام