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تعرف على أحدث المنضمين إلى مسلسل«حواديت الشانزليزيه»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
الفنانة عايدة رياض
الفنانة عايدة رياض
تعاقدت شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي، مؤخرًا مع عدد من الفنانين للمشاركة فى بطولة مسلسل «حواديت الشانزليزيه» إلى جوار النجم الأردني إياد نصار، وهم؛ الفنانة عايدة رياض، الفنان إدوارد والممثلة الشابة أماني كمال، لينضموا إلى فريق عمل المسلسل الذين تم التعاقد معهم مسبقًا؛ إنجي المقدم ومي سليم وداليا مصطفى. «حواديت الشانزليزيه» من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل، وكان المفترض أن ينطلق التصوير اليوم ولكن تم تأجيله إلى الأربعاء المقبل من أجل إنهاء التحضيرات الأولية الخاصة بالمشاهد الأولى.
تدور أحداث مسلسل «حواديت الشانزليزيه» بشكل رئيسي حول رجل وأربع نساء، وتقع أحداثه فى 45 حلقة، ومن المفترض أن يتم عرضه فور الانتهاء منه، موسم (الأوف سيزن). View this post on Instagram ويأتي هذا المسلسل بعد التألق الكبير للفنان إياد نصار فى السينما خلال موسم أفلام عيد الفطر،
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مها-المصرى

فنانون تعرضوا للتنمر.. مها المصري آخر الضحايا

التنمر أزمة لا تخلو منها أي مدرسة، فالضرر الكبير الذي يلحق بالأطفال الذين يتعرضون للتنمر من قبل زملائهم، يكون له انعكاسات خطيرة، تصل للاكتئاب وأحيانا الرغبة في الانتحار، وقد دشنت حملة «أنا ضد التنمر» بمشاركة نجوم الفن، الذين حكوا عن مواقف مؤلمة تعرضوا لها فى صغرهم، لكن الأمر لم يتوقف عند الطفولة، فإلى الآن يتعرض فنانون ومشاهير للتنمر من نوع آخر، وهو "التعليقات" من البعض عبر مواقع التواصل، الذين لا يعرفون الكثير عن احترام الرأي الآخر، كما لا يقدرون أسلوب حياة الآخرين.. وفي التقرير التالي نتحدث عن فنانين تعرضوا للتنمر..
نشوى-مصطفى

نشوى مصطفى تتعرض للسرقة: أستاذ حرامي ربنا ينتقم منك

كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن تعرضها للسرقة بعدما تم تكسير زجاج سيارتها وسرقة كل محتوياتها، لافتة إلى أن أكثر ما أزعجها أنه تمت سرقة "اللاب توب" الخاص بابنها وحقيبة ملابسه و"بدلة فرحه". وكتبت نشوى مصطفى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إزاز العربية اتكسر وكل اللي فيها اتسرق. أكتر حاجة زعلانة عليها لاب توب ابني وشنطة هدومه وبدلة فرحه، سبحان الله وأنا طالعة البيت كنت عايزة أفضي العربية وأجلت لما أرجع من مشوار فى مدينة نصر، إلى الأستاذ الحرامي: ربنا ينتقم منك.. قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله".
هيفاء-وهبى-1

«سرطان.. زهايمر.. بكتيريا».. شائعات نفاها النجوم

الجميع يشعر بالضيق حينما يجد المحيطين به فى دائرته يتحدثون عن إصابته بمرض خطير، رغم أنه لم يصرح لهم بمثل هذا الكلام، ويكون لديه مرض، لكنه ليس بهذا القدر من القلق، وهو ما يتسبب فى إزعاجه ليس خوفا على نفسه فقط، بل خوفا على أهله والمقربين منه، وبالمثل هذا الكلام ينطبق على المشاهير الذين تطاردهم الشائعات دوما، وربما اعتادوا عليها، ولكنهم يصابون بالجنون حينما يصل الأمر إلى صحتهم وحياتهم الشخصية. وخلال الفترة الماضية انتشرت الكثير من الشائعات عن إصابة بعض الفنانين بأمراض خطيرة، وهو ما تم رفضه تماما، خاصة أن الأمراض التي قيلت عنهم كانت أمراضا مميتة.
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ميار-الغيطى

خطوبة ميار الغيطي.. وإدوارد أول المهنئين (صور)

هنأ الفنان إدوارد، الممثلة الشابة ميار الغيطي بخطبتها، إذ قام بنشر مجموعة من صور الخطبة على حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت فيها «ميار» وهي ترتدي فستانا أبيض مفتوحا ومطعمًا باللون الفضى، وعلق على الصور قائلا: «ألف مبروك الخطوبة يا ميار»، وحضر حفل الخطبة عدد من نجوم الفن، في مقدمتهم كل من مي سليم ودانا حمدان وأمل رزق، وحتى الآن لم تنشر أي من ميار الغيطي أو شقيقتها مي الغيطي أيا من صور الخطبة، إذ سبق الفنان إدوارد الجميع وهنأها بالخطبة.
خالد-سليم

خالد سليم المرشح الأول لمسلسل «بلا دليل» أمام درة

وقع اختيار شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي، على الفنان خالد سليم، ليكون بطلا أمام التونسية درة فى مسلسل «بلا دليل»، الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ومن المقرر أن تبدأ تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتنتظر الشركة عودة الفنان من أمريكا من أجل التعاقد معه بشكل رسمي، حيث يجرى حاليًأ ترشيح باقى الأبطال الذين سيشاركون فى المسلسل، إلى جانب قيام المؤلفة إنجي علاء، بكتابة السيناريو حيث انتهت حتى الآن من كتابة أول 20 حلقة، وتستعد المخرجة منال الصيفى لبدء التصوير قريبًا، حيث تجرى حاليًا جلسات عمل مع الأبطال الذين تم التعاقد معهم بشكل رسمى.
عادل-امام

تأجيل عودة عادل إمام إلى لوكيشن تصوير «فلانتينو»

كان من المفترض أن تعود أسرة مسلسل «فلانتينو» بطولة الفنان عادل إمام، إلى لوكيشن التصوير مطلع الأسبوع الجاري، من أجل استكمال التصوير الذي توقف قبل موسم رمضان المنقضي لعام 2019، ويستأنف المخرج رامي إمام التصوير داخل ديكور مدينة الإنتاج الإعلام بوجود الزعيم والفنانة دلال عبد العزيز، وأن يتواصل التصوير لمدة أسبوع ومن ثم يحصلون على إجازة، على أن يعود مع بداية الشتاء، لأن المشاهد المتبقية خاصة بفضل الشتاء؛ ولكن أعلن صناع المسلسل، عن تأجيل التصوير لمدة 3 شهور حتى شهر سبتمبر المقبل، ولم توضح الجهة المنتجة سبب التأجيل مرة أخرى.
رعب-604-من-مسلسل-نصيبي-وقسمتك-2-يضحك-المشاهدين

5 مسلسلات في شتاء 2020.. الجمهور ينتظر هذا العمل

النجاح الكبير الذى حققته أعمال درامية خارج موسم رمضان، والتى يبدأ عرضها مع نهاية كل عام، لتمتد فى الشهور الأولى من فصل الشتاء، جعل الكثيرين يتحمسون لها، سواء النجوم أو المشاهدون، ما خلق موسما جديدا بخلاف الشهر الكريم، يطلق عليه «الأوف سيزون»، ولعل من أشهر الأعمال التي عرضت خلاله في العامين الماضيين هو «أبو العروسة» بجزأيه. وهناك العديد من الأعمال الدرامية التي سنكون على موعد معها خلال شتاء 2020، بعضها سينطلق نهاية ديسمبر، وأغلبها تمتد إلى أكثر من 30 حلقة، وقد تصل إلى 45 أو 60 أو أكثر من ذلك.
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