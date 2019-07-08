تعرف على أحدث المنضمين إلى مسلسل«حواديت الشانزليزيه»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

الفنانة عايدة رياض

تعاقدت شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي، مؤخرًا مع عدد من الفنانين للمشاركة فى بطولة مسلسل «حواديت الشانزليزيه» إلى جوار النجم الأردني إياد نصار، وهم؛ الفنانة عايدة رياض، الفنان إدوارد والممثلة الشابة أماني كمال، لينضموا إلى فريق عمل المسلسل الذين تم التعاقد معهم مسبقًا؛ إنجي المقدم ومي سليم وداليا مصطفى. «حواديت الشانزليزيه» من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل، وكان المفترض أن ينطلق التصوير اليوم ولكن تم تأجيله إلى الأربعاء المقبل من أجل إنهاء التحضيرات الأولية الخاصة بالمشاهد الأولى.

تدور أحداث مسلسل «حواديت الشانزليزيه» بشكل رئيسي حول رجل وأربع نساء، وتقع أحداثه فى 45 حلقة، ومن المفترض أن يتم عرضه فور الانتهاء منه، موسم (الأوف سيزن). View this post on Instagram ويأتي هذا المسلسل بعد التألق الكبير للفنان إياد نصار فى السينما خلال موسم أفلام عيد الفطر،