علماء نفس: للسوشيال ميديا دور في تراجع نسب الزواج

زيادة سنوية فى نسب التراجع عن الزواج يتم الإعلان عنها من خلال الجهاز القومى للتعبئة والإحصاء.. وهى ظاهرة تحتاج إلى تفسير وتقديم حلول لها من خلال كل المؤسسات المعنية

تحرير:هالة صقر ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

زوجان

منذ سنوات طويلة وبدأت الإحصائيات الصادرة عن الجهاز القومى للتعبئة والإحصاء تثبت أن هناك ارتفاعا ملحوظا فى نسب الطلاق بالمجتمع المصرى، وهو ما تحاول المؤسسات المعنية بالدولة الوقوف على أسبابه ومحاولة علاجها من خلال طرق مختلفة مثل دورات التأهيل للمقبلين على الزواج، وندوات مختلفة عن الحياة الأسرية، وتقديم النصائح بأشكالها المختلفة للمتزوجين، ولكن لم تصبح أزمة ارتفاع نسب الطلاق وحدها هي الأزمة التى تحتاج إلى حلول عاجلة، حيث أثبتت الإحصائيات خلال السنوات الماضية الارتفاع أيضا فى نسب التراجع عن الزواج، وهو أمر يحتاج إلى دراسة لعلاج الظاهرة.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، البيان السنوى لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2018، حيث بلغ عدد عقود الزواج 887315 عقدا عام 2018 مقـابل 912606 عقدًا عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، بينما بلغ عدد شهادات الطلاق 211554 شهادة عام 2018 مقابل 198269 شهادة عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 6.7%، وبلغ