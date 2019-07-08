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علماء نفس: للسوشيال ميديا دور في تراجع نسب الزواج

زيادة سنوية فى نسب التراجع عن الزواج يتم الإعلان عنها من خلال الجهاز القومى للتعبئة والإحصاء.. وهى ظاهرة تحتاج إلى تفسير وتقديم حلول لها من خلال كل المؤسسات المعنية
تحرير:هالة صقر ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
زوجان
زوجان
منذ سنوات طويلة وبدأت الإحصائيات الصادرة عن الجهاز القومى للتعبئة والإحصاء تثبت أن هناك ارتفاعا ملحوظا فى نسب الطلاق بالمجتمع المصرى، وهو ما تحاول المؤسسات المعنية بالدولة الوقوف على أسبابه ومحاولة علاجها من خلال طرق مختلفة مثل دورات التأهيل للمقبلين على الزواج، وندوات مختلفة عن الحياة الأسرية، وتقديم النصائح بأشكالها المختلفة للمتزوجين، ولكن لم تصبح أزمة ارتفاع نسب الطلاق وحدها هي الأزمة التى تحتاج إلى حلول عاجلة، حيث أثبتت الإحصائيات خلال السنوات الماضية الارتفاع أيضا فى نسب التراجع عن الزواج، وهو أمر يحتاج إلى دراسة لعلاج الظاهرة.
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، البيان السنوى لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2018، حيث بلغ عدد عقود الزواج 887315 عقدا عام 2018 مقـابل 912606 عقدًا عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، بينما بلغ عدد شهادات الطلاق 211554 شهادة عام 2018 مقابل 198269 شهادة عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 6.7%، وبلغ
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مجلس-النواب (3)

البرلمان يوافق على تقرير قانون المحاماة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. جاء ذلك في الجلسة العامة حيث استعرض النائب أحمد حلمي الشريف تقرير اللجنة، وفلسفة وأهداف مشروع القانون، وأكد أن قانون المحاماة، صدر برقم 17 لسنة 1983، منذ ما يزيد على ربع قرن، واطرادًا مع تغيير الظروف، باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون لعلاج ما شابها من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن.
صلاح-لبن

«التحرير» بالقائمة النهائية لجائزة الاتحاد الأوروبي عن الهجرة

فاز الزميل صلاح لبن، بالمرحلة الأولى من جائزة الاتحاد الأوروبي لإعلام الهجرة، فئة الصحافة الإلكترونية، عن العمل المنشور بموقع "التحرير" تحت عنوان "العبور أو الموت.. لاجئون أفارقة على أبواب المفوضية". وترشح الزميل ضمن 32 صحفيا من 12 دولة، واختير عمله من بين 141 عملا مُقدما للفوز بجائزة الاتحاد الأوروبي لإعلام الهجرة في المرحلة النهائية. وتناول العمل الصحفي مسار اللاجئين الأفارقة منذ لحظة التفكير في الهجرة مرورًا بالرحلة الصعبة التي قطعوها وسط سماسرة للوصول إلى مناطق آمنة حتى مرحلة التأهيل النفسي بعد المعاناة التي مرّوا بها.
مجلس-النواب (1)

البرلمان يحرم طلاب التعليم المفتوح من نقابة المحامين

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة علي عبدالعال على شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام للمحاماة، وذلك فى مشروع قانون تعديل مشروع قانون المحاماة، الذي بدوره يحرم طلاب التعليم المفتوح من الالتحاق بالنقابة. وكان علي عبدالعال رئيس مجلس النواب قال في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين: "لو كنت أملك محاكمة من أقروا التعليم المفتوح بنسخته المطبقة حاليا، لحاسبتهم وحاكمتهم، فهم أساؤوا إلى الكليات إساءة بالغة وأساؤوا للدولة، فالطلاب حصلوا على أربع محاضرات في المادة فقط".
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

عبدالعال: لو بيدي لحاكمت من أقروا التعليم المفتوح

قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب: "لو كنت أملك محاكمة من أقروا التعليم المفتوح بنسخته المطبقة حاليا، لحاسبتهم وحاكمتهم، فهم أساؤوا إلى الكليات إساءة بالغة وأساؤوا للدولة، فالطلاب حصلوا على أربع محاضرات في المادة فقط". جاء ذلك خلال تعقيبه على كلمة النائب مصطفى بكري، في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، الذي طالب بالسماح في قانون نقابة المحامين بإمكانية ضم خريجي التعليم المفتوح. وأضاف عبدالعال، لا بد من تنقية كشوف نقابة المحامين، وتنظيم القيد بها، حفاظا على المهنة.
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دار-الافتاء-المصرية

هاشتاج وتدريبات.. هل تنجح الإفتاء فى الحد من الطلاق؟

محاولات عديدة تبذلها العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية فى محاولة للحد من ظاهرة الطلاق التى ارتفعت خلال السنوات الماضية، بل ومحاولة للحد من الجرائم الأسرية أيضا التى تنوعت أشكالها بشكل أثار غضب المجتمع، مثل حالات قتل الآباء لأطفالهم، وكان من بين محاولات الحد من هاتين الظاهرتين، محاولة تقوم بها دار الإفتاء المصرية من خلال عقد دورات تأهيل للمقبلين على الزواج، مع استخدام السوشيال ميديا فى نشر العديد من النصائح للمتزوجين والمقبلين على الزواج، بعضها مدعم بمجموعة من الأحاديث والآيات القرآنية، فهل تنجح دار الإفتاء فى مهمتها؟
خلافات-زوجية-طلاق

حقيقة تصدر مصر لدول العالم في حالات الطلاق

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أخبار نقلتها بعض وسائل الإعلام تقول إن مصر تحتل المرتبة الأولى في حالات الطلاق على مستوى العالم، واليوم السبت، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانا، ينفيان فيه أن يكون معدل الطلاق في مصر مليون حالة سنويا، وأوضح جهاز التعبئة أن المعدل يبلغ 2.1 لكل ألف من السكان لعام 2017، مشددا على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف النيل من الاستقرار المجتمعي.
سيدة

فى يومهن العالمي.. 5 أزمات تواجه الأرامل في مصر

تحاول منظمة الأمم المتحدة دائما العمل على القضايا التى تواجه الإنسانية، بل وتلجأ كثيرا إلى توثيق القضايا من خلال ربطها بيوم ثابت سنويا، وذلك بهدف لفت أنظار العالم إلى هذه القضايا، ومحاولة تحسين أوضاع أصحابها، ومن هذه القضايا قضية الأرامل حول العالم ومعاناتهن فى العديد من الدول، والتى حددت لهن الأمم المتحدة يوم 23 يونيو من كل عام وذلك لما يعانيه الأرامل حول العالم من عنف وفقر شديد، ونبذ من المجتمع، ففى مصر يعانى الأرامل من بعض الأزمات، على رأسها الأزمات المادية، والصحية، وأزمة حضانة الأطفال.
زواج 2

بـ80 جنيها.. «الإفتاء» تؤهل المقبلين على الزواج

أعلنت دار الإفتاء المصرية فتح باب الاشتراك في البرنامج التاسع لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج، الذي سيقام في المدة من 17 يونيو إلى 24 يوليو 2019، وذلك لتدعيم الشباب بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة. وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها اليوم الإثنين، أن الهدف من البرنامج، هو تدريب وتأهيل وإرشاد عدد من المقبلين على الزواج على مهارات الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التي يواجهها الزوجان.
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