علماء نفس: للسوشيال ميديا دور في تراجع نسب الزواج

زيادة سنوية فى نسب التراجع عن الزواج يتم الإعلان عنها من خلال الجهاز القومى للتعبئة والإحصاء.. وهى ظاهرة تحتاج إلى تفسير وتقديم حلول لها من خلال كل المؤسسات المعنية
منذ سنوات طويلة وبدأت الإحصائيات الصادرة عن الجهاز القومى للتعبئة والإحصاء تثبت أن هناك ارتفاعا ملحوظا فى نسب الطلاق بالمجتمع المصرى، وهو ما تحاول المؤسسات المعنية بالدولة الوقوف على أسبابه ومحاولة علاجها من خلال طرق مختلفة مثل دورات التأهيل للمقبلين على الزواج، وندوات مختلفة عن الحياة الأسرية، وتقديم النصائح بأشكالها المختلفة للمتزوجين، ولكن لم تصبح أزمة ارتفاع نسب الطلاق وحدها هي الأزمة التى تحتاج إلى حلول عاجلة، حيث أثبتت الإحصائيات خلال السنوات الماضية الارتفاع أيضا فى نسب التراجع عن الزواج، وهو أمر يحتاج إلى دراسة لعلاج الظاهرة.
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، البيان السنوى لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2018، حيث بلغ عدد عقود الزواج 887315 عقدا عام 2018 مقـابل 912606 عقدًا عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، بينما بلغ عدد شهادات الطلاق 211554 شهادة عام 2018 مقابل 198269 شهادة عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 6.7%، وبلغ
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، البيان السنوى لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2018، حيث بلغ عدد عقود الزواج 887315 عقدا عام 2018 مقـابل 912606 عقدًا عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، بينما بلغ عدد شهادات الطلاق 211554 شهادة عام 2018 مقابل 198269 شهادة عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 6.7%، وبلغ عدد عقود الزواج في الحضر 364849 عقدًا عام 2018 تمثل 41.1% من جملة العقود مقابل 356634 عقدا عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 2.3%.
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الدكتور وائل فؤاد، أستاذ الصحة النفسية، قال لـ"التحرير"، إن السبب الأول وراء عزوف الشباب والفتيات عن الزواج هو الحالة الاقتصادية، فارتفاع الأسعار والتعثر فى الناحية المادية يدفعانهم لاتخاذ قرار بتأجيل الزواج حتى يتمكنوا من توفير كل الإمكانات اللازمة للزواج.
وأوضح فؤاد أن السوشيال ميديا تلعب دورا كبيرا فى عزوف الشباب عن الزواج، لأن التعارف بين الجنسين أصبح متاحا ومتوفرا فى أى وقت، وهو ما خلق نوعا من الشك الدائم لدى الطرفين، وهذا ينتج عنه صعوبة فى الاختيار، بالإضافة إلى أن الاختيارات فى الزواج أصبحت كثيرة، وهو ما يجعل الاختيار أكثر صعوبة من الزيجات التقليدية التى يضع فيها الآباء لأبنائهم خيارات محدودة.
وأشار فؤاد إلى أن الزواج يحتاج إلى اكتمال النضج العقلى والعاطفى، وكثير من الشباب خلال هذه الفترة يعانون من عدم الوصول إلى هذه المرحلة التى تجعلهم قادرين على اتخاذ قرار صحيح فيما يخص الزواج.
وقال فؤاد إن العالم أصبح قرية صغيرة وأصبحت الأخبار تصل بكل سهولة للشباب من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، ومن هذه الأخبار الانطباعات السيئة عن الزواج من خلال الذين يعيشون فى مجتمعات بها حالة من التفكك الأسرى، وأصبحت الفكرة المتداولة عن الزواج فى مجتمعنا هو أنه مقيد للحريات ومجرد تحمل للمسئوليات دون نتائج إيجابية.
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ومن جانبه قال الدكتور عبد الله إسماعيل، أستاذ علم النفس لـ"التحرير"، إن تراجع نسب الزواج وزيادة نسب الطلاق ظاهرة كارثية تحتاج إلى دراسة لعلاجها، موضحا أن من أهم الأسباب التى تدفع الشباب للعزوف عن الزواج، هى الأفكار التى أصبحت تسيطر على عقولهم نتيجة الاختلاط بأصحاب التجارب السيئة عن الزواج والارتباط بشكل عام، وانتشار فكرة أن الزواج مشروع فاشل، والترويج الدائم لأن الاستمتاع بالحياة والسفر والمرح أهم من الزواج، وكذلك الاعتماد الدائم على مواقع التواصل الاجتماعى فى استيقاء الخبرات خاصة السيئة.
وأضاف إسماعيل أن الشباب يحتاج إلى تأهيل نفسى كبير من جانب المؤسسات المجتمعية وعلماء النفس والاجتماع، ونشر الإيجابيات الخاصة بالزواج، وطرق اختيار شريك الحياة، كما يقع على عاتق الأسرة دور مهم فى تقديم النصائح للأبناء، وتقديم التسهيلات المادية فى عملية الزواج، والوصول إليهم من خلال الوسائل الأقرب إليهم مثل مواقع التواصل الاجتماعى.
الدكتورة سهير فتحى، أستاذ علم الاجتماع، قالت لـ"التحرير"، إن أساس تكوين الأسرة هو الرغبة فى الاستقرار، وهذه الرغبة لم تصبح هدفا بالنسبة للشباب، فمع التطور التكنولوجى الهائل والانفتاح على المجتمعات الغربية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، أصبحت هناك أهداف أخرى للشباب ترضيهم أكثر من الزواج، منها السفر وتعدد الصداقات مع الفتيات من مختلف الدول، وأصبحت فكرة الزواج بالنسبة لهم مجرد روتين يدفعهم للملل والاكتئاب.