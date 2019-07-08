بـ9 طعنات.. مقتل صراف خلال عمله بمكتب بريد بورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م

صورة أرشيفية

لقي صراف بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الإثنين، على أثر اعتداء شخص عليه بسلاح أبيض، في أثناء عمله بمكتب مقاولات التأمينات بمجمع البريد الكائن في حى الشرق. بدأت الواقعة بتلقي اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، إخطارا بورود بلاغ بمقتل صراف في أثناء عمله بالتأمينات، بطعنه 9 طعنات في الصدر والرقبة والبطن على أثر الاعتداء عليه من مجهول. وعلى الفور توجه رجال الشرطة والمباحث لمعاينة مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الحميات، وتحرر المحضر اللازم.

بالانتقال، تبين استقبال مشرحة مستشفى الحميات "م. م. م. ا"، 58 عامًا، جثة هامدة، نتيجة إصابته بـ9 طعنات نافذة بالصدر والبطن والرقبة في أثناء عمله بمجمع البريد. تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات. وأمرت النيابة بوضع الجثة بالمشرحة، وطلبت تقرير الطب الشرعي للأمر بالدفن والوقوف على أسباب