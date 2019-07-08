جريمة

مجهول و9 طعنات.. جريمة قتل هزت بورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقي صراف بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الإثنين، على أثر اعتداء شخص عليه بسلاح أبيض، في أثناء عمله بمكتب مقاولات التأمينات بمجمع البريد الكائن في حى الشرق. بدأت الواقعة بتلقي اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، إخطارا بورود بلاغ بمقتل صراف في أثناء عمله بالتأمينات، بطعنه 9 طعنات في الصدر والرقبة والبطن على أثر الاعتداء عليه من مجهول. وعلى الفور توجه رجال الشرطة والمباحث لمعاينة مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الحميات، وتحرر المحضر اللازم.
بالانتقال، تبين استقبال مشرحة مستشفى الحميات "م. م. م. ا"، 58 عامًا، جثة هامدة، نتيجة إصابته بـ9 طعنات نافذة بالصدر والبطن والرقبة في أثناء عمله بمجمع البريد. تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات. وأمرت النيابة بوضع الجثة بالمشرحة، وطلبت تقرير الطب الشرعي للأمر بالدفن والوقوف على أسباب
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ارتفع-عدد-ضحايا-المصابين-بحادث-انهيار-منزل-جرجا-فى-سوهاج (1)

انهيار صومعة قمح تحمل 3 آلاف طن في المنيا

انهارت صومعة قمح في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الإثنين، دون وقوع وفيات أو إصابات بشرية. وقالت مصادر في مديرية تموين المنيا، إن الصومعة انهارت بفعل شروخ وتشققات ظهرت بها فجأة، وبداخلها كميات من القمح تتجاوز الـ3 آلاف طن، وهناك صومعة ثانية بجوارها مائلة وعرضة للانهيار، والثالثة متشققة وتقع بجوار محول كهربائي ومن المحتمل أن يتم فصل التيار كإجراء احترازي، وكانت أجهزة الأمن بالمنيا تلقت بلاغا بانهيار صومعة قمح يبلغ ارتفاعها نحو 30 مترا، وحتى الآن لم يجرِ رصد وقوع وفيات أو إصابات بشرية.
ثعبان

ثعبان يلدغ فلاحا خلال «زراعة الأرض» في البحيرة

أصيب فلاح، اليوم الإثنين، بلدغة ثعبان في قرية زبيدة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وذلك في أثناء عمله في الأرض الزراعية، ما تسبب في حالة من الخوف والفزع بين الأهالي والفلاحين على ذويهم. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد إسلام السعدني رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، بوصول "محمد. أ. ش- 26 عامًا"، مصابا بلدغة ثعبان في أثناء عمله بالأرض الزراعية.
محكمة

سجن زوجين تسببا في وفاة ابنتهما بعد حملها سفاحا

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد العظيم صادق، والمستشار وديع حنا ناشد، وأمانة سر خميس قمر، بالسجن 10 سنوات للمدعوة "س. ف. م" ربة منزل، والسجن 6 سنوات لكل من "أ. أ. ع" سائق تاكسي، وزوجته "هـ. أ. إ" موظفة بهيئة التأمين الصحي، لإدانتهم في الإجهاض عمدًا للمجني عليها "ن. أ. أ". تعود الواقعة في القضية رقم 1148 لسنة 2019 جنايات قسم الرمل ثان، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بوفاة فتاة داخل أحد المستشفيات بعد تعرضها للإجهاض.
سرقة

خطة ماتخرش المية.. أغرب جريمة سرقة في الإسكندرية

«كل شيء مدروس ماتخافش» عبارة وسوس بها عامل تركيب دش، لصديقه في سبيل إقناعه بالاشتراك معه فى ارتكاب جريمة سرقة شقة مهندس مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية، وأخبر الأول صديقه أنه وضع المهندس صاحب الشقة، تحت المراقبة لفترة طويلة من الزمن «أنا مراقبه من فترة وحافظ مواعيده»، وراح يسرد عليه طريقة وتوقيت ارتكاب الواقعة: «عايزين نقب من على وش الأرض»، وشرح فني تركيب الدش لشريكه أنه اشترى أقنعة لإخفاء وجهيهما إمعانا في تأمين نفسيهما، وكذا استخدام مبيد حشري عند اللزوم واستعماله في تخدير أطفال المهندس الثلاثة إذا تصادف وجودهم بالشقة.
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جثة-فتاة

سر «شبشب» كشف جريمة الانتقام والدم في البحيرة

"شبشب بمسرح الجريمة" قاد ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة إلى كشف لغز العثور على ربة منزل مقتولة غارقة في دمائها بمركز إيتاي البارود، بعد بلاغ تلقاه اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، بالعثور على "م. ل. ح" 21 سنة، بها طعنات بالصدر والبطن داخل منزل زوجها، وكشفت معاينة الرائد إسلام السعدني رئيس وحدة مباحث إيتاي البارود، عن وجود جثة المجني عليها داخل إحدى حجرات المنزل مُكبلة اليدين والقدمين وبها طعنات.
جثة-فى-شقة

العثور على جثة مجهولة الهوية بـ«مصرف» في كفر الشيخ

عثر أهالى قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، على جثة طافية مجهولة الهوية بمصرف القرية بالقرب من مكتب البريد. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ إلى العميد حسام نبيه مأمور مركز شرطة الحامول، من شرطة النجدة يفيد بعثور أهالى قرية الزعفران دائرة المركز على جثة لرجل مجهول الهوية طافية بمصرف القرية بالقرب من مكتب البريد.
العثور علي جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (2)

العثور على جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (صور)

عثر أهالي قرية كوم الطرفاية التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، منذ قليل، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المصارف بمدخل القرية المجاور لمنزل القتيل، وتم إبلاغ المباحث الجنائية بمركز كفر الدوار. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المصارف بمدخل قرية كوم الطرفاية التابعة للمركز.
جثة (3)

ضيف بدرجة قاتل.. الفصل الأخير في حياة مُسن وزوجته

منذ الوهلة الأولى لاستيقاظها شعرت السيدة الثلاثينية بانقباض في الصدر، ثمة شيء يحدثها بأن مكروها قد أصاب والديها مع تدهور حالتيهما الصحية، خصوصا أنهما يقيمان بمفردهما لدى بلوغهما أرذل العمر، فقررت الابنة التوجه إلى المنزل الذي نشأت بين جدرانه وهرولت متخطية إشارات المرور من منزلها وصولا إلى بيت الأسرة في حي الزيتون بمحافظة القاهرة، ضربات قلبها أخذت ترتفع بوتيرة متسارعة، إلا أنها كانت على موعد مع فاجعة لدى دخولها الشقة التي تحولت بعدها إلى مسرح الجريمة.
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