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جمعة: يجوز للمرأة الامتناع عن الحمل حفاظا على جمالها

تحرير:باهر القاضى ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م
الدكتور على جمعة ، المفتى السابق
الدكتور على جمعة ، المفتى السابق
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو بثته قناة الشيخ على جمعة على اليوتيوب، خلال الساعات الماضية، يظهر فيه قيام الدكتور على جمعة، مفتى الديار السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، وهو يفتي بأنه يجوز للمرأة الامتناع عن الحمل للحفاظ على جمالها، وذلك ردا على سؤال إحدى السيدات جاء نصه كالآتى: «عندي ولد وبنت وأريد أن أمنع الخلفة فهل يجوز ذلك؟»، فأجاب المفتى السابق: نعم يجوز ذلك، والإمام الغزالي أفتى بأنه يجوز للمرأة الامتناع عن الحمل خوفًا على جمالها.
من جهته قال الشيخ على عبد الباقى، الأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز على الإطلاق أن تمتنع المرأة عن الحمل أو الإنجاب بشكل عام من أجل الحفاظ على صحتها أو جمالها، فهذه الأمور ليست من الشرع ولا مقاصد الشريعة الإسلامية. وأضاف على عبد الباقى لـ«التحرير»، أنه يجوز وفقا لمقاصد
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