سجن زوجين تسببا في وفاة ابنتهما بعد حملها سفاحا

تحرير:أحمد الزغبي ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد العظيم صادق، والمستشار وديع حنا ناشد، وأمانة سر خميس قمر، بالسجن 10 سنوات للمدعوة "س. ف. م" ربة منزل، والسجن 6 سنوات لكل من "أ. أ. ع" سائق تاكسي، وزوجته "هـ. أ. إ" موظفة بهيئة التأمين الصحي، لإدانتهم في الإجهاض عمدًا للمجني عليها "ن. أ. أ". تعود الواقعة في القضية رقم 1148 لسنة 2019 جنايات قسم الرمل ثان، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بوفاة فتاة داخل أحد المستشفيات بعد تعرضها للإجهاض.

كشفت تحريات ضباط قسم شرطة الرمل ثان قيام كل من المتهم الثاني "أ. أ. ع- 49 عاما" سائق تاكسي، وزوجته المتهمة الثالثة "هـ. أ. إ" موظفة بهيئة التأمين الصحى، بالاشتراك مع المتهمة الأولى "س. ف. م- 63 عامًا" ربة منزل، والاتفاق معها على إجهاض ابنتهما المجني عليها "ن. أ. أ" بعد حملها سفاحًا مقابل الحصول على