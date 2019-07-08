رياضة

«بي بي سي»: أستون فيلا مهتم بضم حجازي وتريزيجيه

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م
محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه
تحدث موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن رغبة نادي أستون فيلا في التعاقد مع نجم المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه، من صفوف قاسم باشا التركي، مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، ووُجد تريزيجيه رفقة صفوف الفراعنة في أثناء المشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي ودعتها مصر من دور الـ16 بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف، ووجد مدرب أستون فيلا دين سميث، والمدير الرياضي للفريق خيسوس جارسيا بيتارش، في القاهرة لمتابعة تريزيجيه في المباراة تمهيدا لضمه إلى صفوف الفريق الإنجليزي.
وأضافت "بي بي سي" أن سميث وبيتارش استغلا فرصة الوجود في القاهرة، من أجل محاولة ضم مدافع المنتخب الوطني ووست بروميتش ألبيون الإنجليزي، أحمد حجازي، الذي شارك أيضًا في خسارة الفراعنة أمام جنوب إفريقيا. ويبحث أستون فيلا عن تدعيم صفوفه، استعدادًا لعودته إلى البريميرليج من جديد، الموسم المقبل، وكان تريزيجيه
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سباستيان-ديسابر (1)

بيراميدز: بصمات ديسابر كانت واضحة مع أوغندا

أكد ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، أنه جاء لاستكمال ما تم بناؤه في الموسم الماضي. وأعلن مسؤولو بيراميدز في وقت سابق، عن إسناد مهمة المدير التنفيذي للنادي إلى ممدوح عيد، خلال المرحلة المقبلة، خلفا لمحمد جمال العاصي، بالإضافة إلى شراء سالم الشامسي جميع أسهم النادي من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية. وقال ممدوح عيد، في المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، إنه "جاء لاستكمال ما تم بناؤه في الموسم الماضي".
سباستيان-ديسابر (2)

حسام البدري: لهذه الأسباب تعاقدنا مع ديسابر

أعرب حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، عن سعادته بالتعاقد مع المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، للاستفادة من خبراته في المرحلة المقبلة، وذلك حسبما أفاد في المؤتمر الصحفي لتقديم ديسابر. وقال رئيس بيراميدز، إن الإدارة حاولت مراعاة المعايير الخاصة بالمرحلة المقبلة، خاصة أن العام الماضي كان استثنائيا بسبب ضيق الوقت لتكوين الفريق، وأوضح أن الخبرات التي يملكها ديسابر في إفريقيا، بجانب عمله من قبل في الدوري المصري، ساهمت في ترجيح كفته، خاصة أن بيراميدز سيشارك في البطولات الإفريقية في الموسم المقبل.
أجيري (4)

هذا الدور لعبه وكيل أجيري في اختيارات قائمة المنتخب

أسئلة عديدة كانت تجول في خاطرنا فى كل مرة نتابع فيها اختيارات قائمة المنتخب الوطنى، منذ أن تولى خافيير أجيرى مهمة المدير الفنى فى 2 أغسطس الماضى، هناك أسماء رغم تألقها اللافت للأنظار لا يتم استدعاؤها، وأسماء أخرى يتم ضمها لا يعرف أحد السر وراء اختيارها، ماذا ينقص هؤلاء اللاعبون لكى ينضموا لمنتخب بلادهم؟ وما الذى يتميز به هؤلاء اللاعبون كى يصر أجيرى على ضمهم للقائمة؟ بالطبع الإجابة دائمًا كانت لدى أجيري، ولكن كانت تستوقفنا أسئلة وعلامات استفهام مثل هل المدرب مخطئ؟ هل لا يتابع مباريات الدورى المصرى هل لديه رؤية محتلفة فى اختيار اللاعبين؟
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محمد صلاح - عبد الله السعيد

محمد صلاح= 4 أضعاف القيمة السوقية لجنوب إفريقيا

يتجدد الصراع بين المنتخب الوطني وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية اليوم السبت، وذلك عندما يتواجه المنتخبان على استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن مباريات دور الـ16، وفي الوقت الذي يتفوق فيه الأولاد في المواجهات المباشرة أمام الفراعنة، تتفوق مصر بشكل كاسح في القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمة لاعبي الفراعنة 196,2 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة لاعبي جنوب إفريقيا 33,5 مليون يورو، يتصدرهم مهاجم ستراسبورج الفرنسي، ليبو موثيبا والذي تبلغ قيته 7 ملايين يورو.
تريزيجية (2)

إيفرتون يزاحم أستون فيلا وواتفورد لضم تريزيجيه

دخلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) في صراع الحصول على خدمات الدولي المصري محمود حسن (تريزيجيه)، المحترف في صفوف فريق قاسم باشا التركي، حيث ذكر موقع «ليفربول إيكو» أن إيفرتون يراقب تريزيجيه من خلال مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا منذ الفترة من 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري ومن المتوقع أن يواجه إيفرتون منافسة قوية من قبل واتفورد وأستون فيلا، اللذين يتابعان اللاعب أيضًا. وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد كشفت الثلاثاء الماضي، عن رغبة نادي أستون فيلا الذي يحترف في صفوفه أحمد المحمدي، في التعاقد مع تريزيجيه.
تريزيجية (2)

المحمدي يضع تريزيجيه على رادار أستون فيلا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الثلاثاء عن رغبة نادي أستون فيلا الإنجليزي الذي يحترف في صفوفه أحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني، في التعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه" نجم الفراعنة وفريق قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أكدت صحيفة صن الإنجليزية أن ديان سميث المدير الفني للفريق الإنجليزي استطلع رأي أحمد المحمدي قائد الفراعنة في مستوى محمود حسن تريزيجيه، ونصحه المحمدي بضرورة التعاقد مع تريزيجيه الذي يملك إمكانيات فنية وسرعات كبيرة.
محمد-صلاح

مصر VS أوغندا.. الفراعنة يكتسحون في القيمة السوقية

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الأوغندي في ختام دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة، وضمنت مصر التأهل إلى دور الـ16 وتبحث عن ضمان الصدارة اليوم، بينما يكفي أوغندا التعادل لضمان التأهل للدور التالي، وتكتسح مصر نظيرتها أوغندا في القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمة الفراعنة 196,2 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة منتخب الرافعات 6,18 مليون يورو، ولا يوجد في قائمة أوغندا المشاركة في الكان سوى لاعب واحد فقط تتخطى قيمته حاجز المليون يورو.
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