«بي بي سي»: أستون فيلا مهتم بضم حجازي وتريزيجيه

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م

محمود حسن تريزيجيه

تحدث موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن رغبة نادي أستون فيلا في التعاقد مع نجم المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه، من صفوف قاسم باشا التركي، مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، ووُجد تريزيجيه رفقة صفوف الفراعنة في أثناء المشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي ودعتها مصر من دور الـ16 بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف، ووجد مدرب أستون فيلا دين سميث، والمدير الرياضي للفريق خيسوس جارسيا بيتارش، في القاهرة لمتابعة تريزيجيه في المباراة تمهيدا لضمه إلى صفوف الفريق الإنجليزي.

وأضافت "بي بي سي" أن سميث وبيتارش استغلا فرصة الوجود في القاهرة، من أجل محاولة ضم مدافع المنتخب الوطني ووست بروميتش ألبيون الإنجليزي، أحمد حجازي، الذي شارك أيضًا في خسارة الفراعنة أمام جنوب إفريقيا. ويبحث أستون فيلا عن تدعيم صفوفه، استعدادًا لعودته إلى البريميرليج من جديد، الموسم المقبل، وكان تريزيجيه

وأضافت "بي بي سي" أن سميث وبيتارش استغلا فرصة الوجود في القاهرة، من أجل محاولة ضم مدافع المنتخب الوطني ووست بروميتش ألبيون الإنجليزي، أحمد حجازي، الذي شارك أيضًا في خسارة الفراعنة أمام جنوب إفريقيا.



ويبحث أستون فيلا عن تدعيم صفوفه، استعدادًا لعودته إلى البريميرليج من جديد، الموسم المقبل، وكان تريزيجيه الهدف الرئيسي لأستون فيلا، إلا أن إدارة الفريق على استعداد للتحرك لضم حجازي أيضًا، في حال وافق وست بروميتش.



يذكر أن أستون فيلا يضم في صفوفه قائد المنتخب الوطني وظهيره الأيمن أحمد المحمدي، كما يساهم المصري ناصف ساويرس في ملكية الفريق الإنجليزي.



وانتقل أحمد حجازي من صفوف الأهلي إلى وست بروميتش في عام 2017، وشارك مع الفريق في 85 مباراة بين البريميرليج ودوري الدرجة الأولى.